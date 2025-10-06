Shark Bình: Làm lãnh đạo phải có thời gian rảnh

Sau nhiều ồn ào trong phiên livestream về tài sản mã hóa vào ngày 26/9, trưa nay (6/10), Shark Bình tiếp tục livestream trên fanpage cá nhân với chủ đề: TƯ DUY LÃNH ĐẠO (START- UP) TRONG THỜI KỲ BIẾN ĐỘNG.

Suốt hơn 1 tiếng 44 phút giao lưu, trò chuyện cùng khán giả, Shark Bình đã bộc bạch nhiều tâm tư, chiêm nghiệm về tâm quan trọng của kỹ năng lãnh đạo, tư duy của người làm chủ, cũng như những lần vấp ngã mà bản thân Shark đã trải qua trong suốt hơn 20 năm khởi nghiệp.

Dù có làm chủ hay không, mỗi người vẫn cần trau dồi kỹ năng lãnh đạo

Mở đầu phiên livestream, Shark Bình đặt ra một câu hỏi: Lãnh đạo là gì và liệu chúng ta có cần vai trò lãnh đạo hay không? Nói cách khác, trau dồi kỹ năng lãnh đạo là chuyện của riêng người làm chủ, hay là điều tất cả đều cần học hỏi, chiêm nghiệm?

Shark Bình trong phiên livestream trưa 6/10

“Cá nhân tôi cho rằng hai chữ “lãnh đạo” ấy, nó quan trọng với tất cả mọi người, kể cả đó là một người nhân viên, làm công ăn lương bình thường, cũng cần phải hiểu về vai trò lãnh đạo. Tất cả chúng ta, từng con người trong 8 tỷ dân trên toàn thế giới, chúng ta đều là lãnh đạo hết.

Đầu tiên là chúng ta lãnh đạo chính chúng ta, vì tôi tin những người thành công nhất là những người tự lãnh đạo được bản thân một cách tối ưu và tốt đẹp. Tôi vẫn gọi đây là lãnh đạo chính mình, là một kỹ năng rất quan trọng. Có câu “kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”, thế nên nếu lãnh đạo được bản thân thì chúng ta sẽ có rất nhiều thành công trong cuộc sống.

Khi lớn lên, chúng ta bắt đầu lập gia đình, sinh con, thì lúc đó chúng ta cần lãnh đạo những người xung quanh chúng ta: Lãnh đạo vợ, lãnh đạo con cái, lãnh đạo gia đình… Giả sử gia đình có lúc này lúc nọ, thì rất cần vai trò lãnh đạo của người cha, người mẹ.

Rồi đến khi đi vào xã hội, nếu ai giỏi và thành công thì chúng ta lên quản lý đội nhóm, thậm chí là chúng ta quản lý cả một công ty,... thì chúng ta lại là lãnh đạo các tổ chức trong xã hội”.

Shark Bình chia sẻ trong livestream và nhấn mạnh lại một lần nữa: Dù là ai, đang làm công việc gì, giữ chức vụ ra sao, chúng ta đều cần học hỏi và trau dồi kỹ năng lãnh đạo. Về bản chất, lãnh đạo là một kỹ năng cần thiết nhưng tùy từng người, tùy từng hoàn cảnh mà quy mô lãnh đạo sẽ khác nhau.

Shark Bình

“Lãnh đạo nó không phải là chuyện gì xa lạ, đừng nghĩ rằng đó không phải việc của tôi vì đó là việc của tất cả mọi người” - Shark Bình khẳng định.

Khởi nghiệp, làm lãnh đạo trong thời kỳ biến động: Đâu là yếu tố quan trọng nhất?

Với hơn 20 năm kinh nghiệm khởi nghiệp từ số vốn thấp nhất là 2 triệu đồng, trải qua không ít lần va vấp, thất bại, Shark Bình cho rằng trong thời kỳ biến động: Có đội ngũ tốt và có định hướng tốt, là 2 yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định sự thành bại của người làm chủ, người lãnh đạo.

“Cần có hai thứ, một là con tàu tốt, chính là đội ngũ, sản phẩm và thị trường tốt. Nhưng một con tàu tốt mà giữa tứ bề mênh mông của sự bất định, mà chúng ta không có cái gọi là “hoa tiêu” tốt - tức là có định hướng đúng, thì chúng ta cứ đi sai hướng, đi sâu vào tâm bão, thì hỏng.

Chính vì vậy, điều kiện quan trọng để giúp các doanh nghiệp start-up vượt qua thời kỳ biến động, là chúng ta phải có đội ngũ tốt và định hướng đúng” - Shark Bình giải thích.

Shark Bình

Khi được hỏi về những lần khởi nghiệp thất bại, rơi vào tình thế tuyệt vọng, Shark sẽ xử lý ra sao, vị “cá mập” thừa nhận bản thân cũng từng không ít lần trên bờ vực phá sản vì định hướng lẫn tư duy chưa đúng. Trong tình cảnh ấy, điều đầu tiên Shark làm là cố gắng giữ bình tĩnh và nghỉ ngơi, để nhìn ngẫm về những điều cơ bản: Doanh nghiệp của mình còn hợp thời hay đã hết thời?

“Tôi cho rằng làm lãnh đạo, phải có thời gian rảnh để chúng ta có đầu óc thư thái, để chúng ta nạp được thêm thông tin, có thời gian để bàn luận trò chuyện cùng anh em,... thì mới có được cái ý tưởng tốt. Chứ nếu đang khó khăn quá mà chúng ta cứ lao vào làm thôi, thì càng làm càng chết” - Shark Bình chia sẻ.