Shark Bình ồn ào

Khoảng 1 tuần trở lại đây, cộng đồng các nhà đầu tư nói chung và nhà đầu tư tài sản số nói riêng, bỗng trở nên rôm rả vì những phát ngôn của Shark Bình, cũng như mối liên hệ giữa vị "cá mập" này với AntEX - Một dự án đầu tư tài sản số.

Việc Chủ tịch NextTech liên tục đăng status đòi đối chất ngay trên mạng xã hội, khiến nhiều người phải đặt ra thắc mắc: Chuyện gì đang xảy ra với Shark Bình?

Từ ẩn ý trên MXH tới "lật bài ngửa" về thị trường tài sản số

Từng đầu tư phát triển dự án tài sản số AntEX, nhưng tối ngày 22/9, chia sẻ trên Fanpage cá nhân, Shark Bình lại thẳng thắng cảnh báo: Đừng đắm đuối vào Blockchain, Fintech, đồng coin,...

Chia sẻ của Shark Bình trên Fanpage cá nhân tối 22/9 (Ảnh chụp màn hình)

Những ngày sau đó, vị "cá mập" liên tục chia sẻ, trải lòng và kêu gọi đối chất trên Facebook cá nhân. Điều này càng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng nói chung và các nhà đầu tư nói riêng. Có người không hiểu chuyện gì, có người ngầm phỏng đoán mối quan hệ của Shark Bình và "team AntEX" đang trong tình trạng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt.

Những dòng status có phần khó hiểu của Shark Bình (Ảnh chụp màn hình)

Đến trưa ngày 26/9, Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình) livestream giao lưu trên fanpage cá nhân về chủ đề: "Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro". Trong buổi phát sóng trực tiếp này, Chủ tịch Nextech chia sẻ quan điểm, nhận định về thị trường tài sản số. Mặc dù thừa nhận bản thân không có kiến thức chuyên sâu về công nghệ blockchain nhưng vị "cá mập" vẫn giữ quan điểm: Blockchain chưa mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cuộc sống, mà chỉ giống như một "cuộc chơi" do các nước lớn tạo ra.

Một vài phát ngôn đáng chú ý của Shark Bình trong buổi livestream như sau:

Shark Bình trong buổi livestream trưa 26/9

1. "Hầu hết nếu không nói muốn nói là toàn bộ, 99% dự án Blockchain phát hành đều thất bại và không có ứng dụng tích cực và thực tế với người dùng".

2. "Hầu hết những người đầu tư vào Crypto, coin đấy, Shark quan sát rồi, hầu hết là người nghèo, hầu hết là chúng ta ít tiền nhưng mà chúng ta muốn làm giàu nhanh. Chúng ta cứ nghe cái đồng coin này hôm trước đến hôm sau tăng 5 lần, thế là chúng ta lao vào".

3. "Đối với Shark, thị trường Crypto là thị trường thuần thao túng".

4. "Khi giá tăng, nhà đầu tư bán sớm, có lãi thì hiếm ai cảm ơn. Nhưng khi giá giảm, thua lỗ thì lại quay ra trách móc, thậm chí chửi bới. Tôi cho rằng tâm lý đó không chuyên nghiệp. Đầu tư thì phải chấp nhận lãi thì hưởng, thua thì chịu, giống như khi mua vàng hay chứng khoán, lỗ thì cũng không thể trách người bán vàng hay sàn chứng khoán, trừ trường hợp có hành vi thao túng giá".

5. "Khi mà cái thị trường Cryto, Blockchain nó bắt đầu nổi lên từ khoảng 2017, Shark cũng có để ý, nghiên cứu đầu tư… Kinh nghiệm là mất sạch, mất hết. Trong lĩnh vực này mà đầu tư một cách tử tế, nghiêm túc ấy thì chắc chắn mất".

6. "Shark luôn nhấn mạnh với tất cả các start-up, các chủ doanh nghiệp rằng: Không kênh đầu tư nào nó thành công và tốt đẹp bằng đầu tư vào chính bản thân mình".

7. "Shark cho rằng công nghệ Blockchain là một công nghệ tuyệt vời để làm phức tạp hóa những điều đơn giản… Điểm yếu của công nghệ Blockchain là tiêu tốn tài nguyên hơn rất rất nhiều lần… Cá nhân Shark thì cho rằng hiện nay cái công nghệ Blockchain nó chưa phát huy được những giá trị tích cực".

8. "Bản thân Shark đến nay là chịu, không đầu tư vào cái lĩnh vực công nghệ Blockchain nữa, sợ lắm rồi".

9. "Tất cả những trò gọi là mã hóa, liên kết, token hóa tài sản, Shark nghĩ nó vẫn đều rủi ro".

10. "Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi tham gia crypto. Tôi không khuyến khích cũng không ngăn cản, nhưng mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình".

Trong phần bình luận của phiên livestream, Shark Bình đồng tình với quan điểm: "Bản chất của tài sản mã hóa là đánh bạc" (Ảnh chụp màn hình)

Sau phiên livestream, Shark Bình còn bày tỏ thêm: "Tôi thấu hiểu và đã nói ngay từ đầu phiên Livestream là những gì tôi cảnh tỉnh đến người dân, có thể sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều anh em làm Crypto. Vậy nên tôi hiểu và thông cảm cho tâm lý của những người đang tức tối vì "mất nồi cơm", nên hoan hỉ nha".

Shark Bình khẳng định bản thân bị lừa, bị phản bội?

Chiều 29/9, một tài khoản ẩn danh đăng bài phản bác các tuyên bố của Shark Bình, khẳng định chính Chủ tịch NextTech là người đứng sau cú sập AntEX, hưởng lợi tài chính, không hề thua lỗ sau khi rót tiền vào dự án.

Đến tối 29/9, Shark Bình chính thức lên tiếng trên Fanpage cá nhân, khẳng định bản thân bị lừa, bị phản bội trong thương vụ AntEX. Cụ thể:

"Vậy là mục đích chính của tôi là lôi những kẻ phản bội núp trong bóng tối, vấy bẩn thanh danh tôi mấy năm qua, đã đạt mốc thành công đầu tiên khi chúng tưởng như "tố ngược" nên bắt đầu lộ diện. Kẻ đó tên là LVL (LL) từng là nhân viên kỹ thuật lập trình, được tôi nâng đỡ nhận vào NextTech khi đã phá sản, 5 lần 7 lượt tạo điều kiện đưa đi hết dự án này đến dự án khác nhưng đều thất bại. Một "thằng đệ" mà sau này chính nó nhiều lần nói "biết ơn" anh Bình vì đã nhiều lần cứu giúp em, nhờ đó mà em kiếm được rất nhiều tiền nhờ làm thêm bên ngoài (chứ không phải cho công ty)... Khi tôi đầu tư cho Startup Blockchain Antex thì (sai lầm) giao cho hắn một cơ hội cuối cùng là làm CTO (Giám đốc kỹ thuật) cho dự án, nắm hết tất cả mọi thứ từ Key, Code, Ví Blockchain… do các cổ đông khác không có hiểu biết sâu về kỹ thuật và chúng tôi đã bị PHẢN BỘI và rồi hắn biến mất. Sau này khi xâu chuỗi nhiều sự kiện như: Backdoor vào kho Token của Dev, Rug-pull "úp" lên các nhà đầu tư, ví Blockchain bị hack,… và kết hợp với một số hành vi đáng ngờ thì tập thể các cổ đông đều chung một nhận định: Chính hắn đứng sau mọi việc khiến nhà đầu tư Coin thiệt hại (nếu có), còn các cổ đông như tôi thì bị mang tiếng OAN ỨC suốt nhiều năm qua. Chúng tôi đã thu thập bằng chứng và làm việc với một số cơ quan công an (không tiện nêu tên) nhưng đều không xử lý được vì: 1. Crypto chưa được pháp luật công nhận nên không có chế tài xử lý. 2. Dấu vết điện tử bị xoá hoặc không rõ ràng. 3. Tính ẩn danh hoàn toàn của các địa chỉ ví Crypto. Qua bài học này, tôi cũng xin gửi lời cảnh báo đến đồng bào cả nước cần cân nhắc và thận trọng khi tham gia lĩnh vực này: 1. Hành lang pháp lý cần hết sức rõ ràng để truy vết và KYC rõ đến tận người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với hoạt động của tài sản số. 2. Nguy cơ lớn bị phụ thuộc hoàn toàn vào "ông kỹ thuật" (Tech) mà nếu người đó vô đạo đức thì giới lãnh đạo và đầu tư (như tôi) sẽ phải gánh chịu nhiều hậu quả. 3. Công nghệ Centralize ưu việt hơn ở chỗ vẫn còn có các giấy tờ pháp lý đi kèm, còn tài sản số một khi đi là không trở lại. 4. Nguy cơ bị hack hoặc "tự hack" bất kỳ lúc nào rất cao và "huề cả làng" như bao vụ việc khác trên thế giới. 5. Cryptocurrency là thị trường "hoàn toàn không minh bạch và bị thao túng", liên tục có các mùa "xén lông cừu" của cá voi đẩy giá lên và đạp giá xuống các đồng Coin để lừatiền của bạn. Đây là bài cuối cùng của tôi về việc này để rộng đường dư luận, nếu kẻ lưu manh phản bội vẫn trốn và không dám đứng ra ánh sáng với tôi".

Đến chiều hôm nay (30/9), Shark Bình tiếp tục chia sẻ trên Facebook cá nhân, khẳng định lại một lần nữa về việc mình bị lừa trong thương vụ với AntEX.

Chia sẻ mới nhất của Shark Bình trên Facebook cá nhân (Ảnh chụp màn hình)

Hiện những chia sẻ của Shark Bình vẫn gây chú ý và tranh luận.