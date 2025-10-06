Sau khi rút tiền từ nhiều sổ tiết kiệm rồi chuyển khoản để mua vàng miếng, bà cụ U90 phát hiện bị lừa, liền đâm đơn kiện ngân hàng

Bà Nina Mortellito

Vụ việc bắt đầu từ tháng 8 năm 2023, khi trên máy tính của bà Nina Mortellito (86 tuổi, người Mỹ) xuất hiện một thông báo giả mạo, cảnh báo rằng tài khoản ngân hàng của bà đã bị tin tặc xâm nhập — theo đơn kiện được nộp hôm thứ Sáu tại Tòa án Tối cao Manhattan.

Trong 9 tháng tiếp theo, bà Mortellito – người mắc chứng suy giảm trí nhớ do tuổi tác – đã bị những kẻ lừa đảo thuyết phục rút tổng cộng khoảng 700.000 USD thông qua hàng loạt giao dịch bất thường, rồi gửi toàn bộ số tiền đó cho chúng “để giữ an toàn".

﻿Theo hồ sơ vụ án, bà đã rút khoảng 275.000 USD từ các tài khoản tại Merrill Lynch và chuyển cho bọn lừa đảo, sau khi bị thuyết phục rằng cần chuyển đổi số tiền này thành vàng miếng để đảm bảo an toàn.

Bà cũng chuyển khoản thêm 150.000 USD từ tài khoản tại TD Bank đến một đại lý kinh doanh vàng tại bang Texas. Không dừng lại ở đó, bà cụ còn gửi đi một tấm séc trị giá 30.000 USD, và rút hơn 100.000 USD từ các tài khoản tại ngân hàng UBS, theo hướng dẫn của những kẻ lừa đảo.

﻿Những giao dịch bất thường này hoàn toàn trái ngược với thói quen tài chính trước đây của bà Mortellito – người chưa bao giờ rút quá 5.000 USD trong suốt hơn 30 năm giao dịch tại TD Bank, cũng như 20 năm gửi tiền tại UBS.

﻿Theo tài liệu vụ kiện, các ngân hàng đều biết bà Mortellito là người dễ bị tổn thương trước các hình thức lừa đảo, và đã thêm cháu gái của bà làm đồng ủy thác trong tài khoản từ tháng 4/2022 nhằm “tăng cường giám sát và bảo vệ tài chính”. Tuy nhiên, không một ai trong số các ngân hàng đã phát hiện hay cảnh báo về những giao dịch bất thường này, đơn kiện cáo buộc.

﻿“Chúng tôi vô cùng thất vọng khi các ngân hàng không hành động theo đúng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Chúng tôi buộc phải khởi kiện, với hy vọng sẽ tạo ra thay đổi thực chất trong chính sách và quy trình của các ngân hàng, giảm khả năng những vụ việc tương tự xảy ra với người khác”, ông Stephen Kuhn, cháu rể của bà Mortellito, chia sẻ.

﻿Ngoài việc mất toàn bộ số tiền tích lũy khiến bà không còn khả năng tham gia các hoạt động yêu thích – như đi xem kịch, ăn tối cùng bạn bè, du lịch và tặng quà – bà Mortellito còn phải vật lộn với cảm giác tội lỗi nặng nề kể từ khi trở thành nạn nhân, theo như gia đình bà chia sẻ.



Hiện bà Mortellito và luật sư của bà đang yêu cầu bồi thường thiệt hại (mức cụ thể chưa được công bố) từ các ngân hàng, với cáo buộc thiếu trách nhiệm và cẩu thả.﻿

Các ngân hàng liên quan ﻿từ chối bình luận về các vụ kiện đang diễn ra.

Theo New﻿ York Post