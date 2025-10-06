Chiếc App ngân hàng “chuẩn gu” Gen Z, gây bão khi đồng hành cùng Em Xinh Say Hi

Là chương trình âm nhạc thực tế mới mẻ, quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ đình đám, "Em Xinh Say Hi" nhanh chóng tạo nên làn sóng ảnh hưởng rộng khắp, đặc biệt trong cộng đồng Gen Z – nhóm khán giả trung tâm của show.

Sở hữu tinh thần trẻ trung, hiện đại, "Em Xinh Say Hi" có sự đồng điệu tự nhiên với Nhà tài trợ chính TPBank – ngân hàng định vị là thương hiệu dành cho giới trẻ và tiên phong trong trải nghiệm Số. Chính vì thế, App TPBank – sản phẩm được phát triển bởi những người có tâm hồn trẻ – cũng mang trọn tinh thần ấy, để mỗi tính năng không chỉ tiện ích mà còn hợp "gu" khách hàng thế hệ mới.

Sở hữu tinh thần trẻ trung, hiện đại, "Em Xinh Say Hi" có sự đồng điệu tự nhiên với Nhà tài trợ chính TPBank. (Ảnh: Vieon)

Sự "hợp gu" này giúp TPBank tạo hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ bên cạnh "Em Xinh Say Hi". Trong thời gian show lên sóng, lượng tải App TPBank tăng trưởng vượt trội 200%, có ngày vượt mốc 120.000 lượt tải. Theo các báo cáo Social Listening, trong hai tháng liên tiếp (tháng 7 và 8), TPBank dẫn đầu toàn ngành về chỉ số cảm xúc tích cực trên mạng xã hội, với lượng thảo luận bùng nổ và nhận về "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ chương trình. Những cuộc thảo luận về App TPBank liên tục bùng nổ, biến ứng dụng ngân hàng này trở thành một trong những chủ đề liên tục được nhắc đến song hành cùng chương trình.

Bắt nhịp cùng sức nóng của chương trình và concert, TPBank tiếp tục tung loạt tiện ích vừa xinh, vừa đỉnh, đưa App TPBank hòa nhập cùng văn hóa fandom của GenZ và thắt chặt kết nối với khách hàng bằng cảm xúc.

Giao diện Em Xinh trên App TPBank chuẩn chất Xinhiu, chuẩn gu Gen Z

TPBank "gây bão" mạng xã hội khi ra mắt bộ sưu tập giao diện Em Xinh trên App TPBank với hình ảnh của 4 Em Xinh: Phương Ly, Orange, 52Hz, Lyhan. Chỉ trong vài phút, lượt thảo luận liên quan đến App TPBank tăng vọt trên các nền tảng Threads, Facebook, Instagram,... và ngay lập tức tạo nên: "Trend" thay giao diện App TPBank.

TPBank "gây bão" mạng xã hội khi ra mắt bộ sưu tập giao diện Em Xinh trên App TPBank.

Chỉ với vài thao tác, App TPBank sẽ "biến hình" theo phong cách Em Xinh bạn yêu thích. Buổi sáng có thể chọn sự năng động của Phương Ly, tối lại "đổi gió" sang Orange cá tính. Nếu "iu hết" cả bốn, bạn cứ thoải mái thay đổi mỗi ngày một giao diện. App TPBank đã vượt xa khái niệm app ngân hàng thông thường khi biến sự khô khan của một ứng dụng tài chính thành nơi fan thể hiện cá tính và tình yêu idol.

Trên mạng xã hội, hàng loạt Xinhiu (tên gọi fandom của Em Xinh) hào hứng khoe ảnh chụp màn hình giao diện idol. Để thêm phần thú vị, TPBank tung mini game "Thay giao diện – Nhận quà xinh" với phần thưởng khăn bandana in logo Em Xinh limited, khiến "cuộc đua" thay giao diện App TPBank thêm sôi động.

Xinhiu và những món quà độc quyền từ TPBank.

Chuyển tiền cũng phải "xinh" với thiệp ChatPay idol

Nếu giao diện idol đã đủ gây sốt, thì thiệp ChatPay phiên bản Em Xinh lại khiến cộng đồng tiếp tục "xỉu up xỉu down". ChatPay vốn là tính năng chuyển tiền kiểu trò chuyện đặc trưng của TPBank, nay được bổ sung bộ thiệp in hình Phương Ly, Orange, 52Hz.

Từ nay, mỗi giao dịch không còn khô khan. Bạn có thể gửi kèm một thiệp dễ thương cùng lời nhắn ngọt ngào: "Có cô nàng Orange gửi bạn ly trà sữa đây!". Người nhận khi cũng dùng ChatPay sẽ thấy ngay tấm thiệp hiện lên, biến chuyển khoản thành hành động mang cảm xúc và gắn kết.

Đại diện TPBank chia sẻ: "Chúng tôi muốn biến những giao dịch vốn khô khan thành một hành động giàu cảm xúc". ChatPay vốn nổi tiếng nhờ tính năng "Paste to Pay" – chỉ cần dán nội dung tin nhắn, hệ thống AI tự động điền đủ thông tin. Nay với thiệp idol, ChatPay càng chứng minh vị thế "chuẩn chất Xinhiu": Vừa tiện ích, vừa cảm xúc, đúng tinh thần "Tiện ích đỉnh, Sống đỉnh".

Thẻ Flash 2in1 độc bản dành riêng cho Xinhiu

Ngay trên App TPBank, khách hàng có thể mở thẻ Visa Flash 2in1 phiên bản Em Xinh Say Hi. Đây là dòng thẻ độc đáo tích hợp cả tín dụng và ghi nợ trong một chip, mang đến sự tiện lợi cho nhu cầu chi tiêu hiện đại.

Phiên bản giới hạn Em Xinh khoác lên mình thiết kế riêng mang dấu ấn chương trình, biến chiếc thẻ ngân hàng trở nên cá tính và thời thượng. Đặc biệt, khách hàng mở thẻ sớm chỉ với 1 đồng sẽ nhận ngay combo quà độc quyền: khăn bandana và bộ sticker idol đáng yêu. Với fan, chiếc thẻ không chỉ là công cụ tài chính, mà còn như "thẻ thành viên fanclub số hóa", vừa để chi tiêu, vừa để thể hiện tình yêu idol và phong cách riêng.

Ngân hàng số cá tính "sống đỉnh" cùng Gen Z

Từ việc đổi áo cho app bằng giao diện idol, gửi cảm xúc qua thiệp ChatPay, đến mở thẻ phiên bản giới hạn, TPBank đã chứng minh: ngân hàng số hoàn toàn có thể bắt trend, cá tính và gần gũi với Gen Z.

Với thông điệp "Tiện ích đỉnh, Sống đỉnh", TPBank khẳng định công nghệ tài chính không chỉ dừng ở sự tiện lợi, an toàn, mà còn sẵn sàng "hòa tan" cùng văn hóa và sở thích của giới trẻ.

Trong mắt Gen Z, App TPBank giờ chẳng khác nào fanclub số hóa của Em Xinh Say Hi – nơi ngân hàng đồng điệu cùng nhịp sống, cảm xúc và xu hướng giới trẻ. Và với những gì đã làm được, TPBank xứng đáng nhận lời khen "đỉnh của chóp" từ cộng đồng Xinhiu.

Sự trẻ trung, sáng tạo này đã được ghi nhận bằng loạt giải thưởng uy tín: WeChoice Awards 2024 gọi tên TPBank với giải Z First-Rate: Ứng dụng tài chính – tiêu dùng được giới trẻ yêu thích nhất; tính năng ChatPay tiếp tục gây bão quốc tế khi được The Asian Banker trao giải Best Social Banking Initiative in Asia Pacific 2025. Những giải thưởng này không chỉ là sự công nhận từ cộng đồng và giới chuyên gia, mà còn là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần "Tiện ích đỉnh, Sống đỉnh" trong mắt Gen Z, khẳng định vị thế trên bản đồ ngân hàng số khu vực.