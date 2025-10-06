Chứng khoán Việt Nam tăng rất mạnh trước giờ G, nhà đầu tư khóc ròng vì cắt lỗ sớm

Chưa đầy 48 giờ trước khi tổ chức FTSE Russell công bố kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, các nhà đầu tư trong nước giật mình khi chứng kiến thị trường bất ngờ bùng nổ sau nhiều phiên "xanh vỏ đỏ lòng".

Thị trường tăng rất mạnh ngay khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới. Có thời điểm VN-Index tăng tới 43 điểm lên sát mốc 1.690 điểm – không còn xa so với đỉnh lịch sử vùng 1.700 điểm.

Tạm dừng phiên giao dịch buổi sáng, sắc xanh vẫn lan tỏa mạnh trên toàn thị trường, giúp tâm lý nhà đầu tư có phần hứng khởi trở lại sau nhiều phiên đi ngang. Dù có lực bán chốt lời nhưng chỉ số VN-Index vẫn còn tăng hơn 33 điểm, tương ứng 2%, lên vùng 1.679 điểm, mức cao nhất trong hơn một tháng qua. Thanh khoản thị trường đạt trên 18.000 tỉ đồng, cho thấy dòng tiền đã quay trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Sự dẫn dắt của nhóm tài chính – ngân hàng và chứng khoán là động lực chính kéo chỉ số tăng mạnh. SSI tăng gần 7%, VPB và TPB cùng tăng hơn 4%, trong khi VCB, BID, TCB cũng đồng loạt xanh trên 1%. Sắc xanh bao phủ hầu hết nhóm VN30, trong đó có các cổ phiếu đầu ngành như HPG, MSN, VHM, VIC đều tăng tốt, giúp củng cố xu hướng hồi phục.

Không chỉ nhóm ngân hàng và chứng khoán, cổ phiếu bất động sản cũng khởi sắc. VRE, PDR và CII tăng mạnh từ 5%-6%, cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu quay lại nhóm cổ phiếu từng chịu áp lực bán mạnh trước đó.

Nhóm hàng hóa, dịch vụ công nghiệp, năng lượng và thực phẩm – đồ uống cũng ghi nhận mức tăng tích cực, góp phần mở rộng đà tăng cho chỉ số.

Thị trường chứng khoán xanh mướt, VN-Index kéo mạnh vào sáng nay

Trên các diễn đàn, hội nhóm đầu tư chứng khoán, nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự hào hứng trước thông tin nâng hạng thị trường; đi cùng với thông tin tích cực về GDP quý III/2025 vừa công bố với mức tăng ước đạt 8,2% - mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua, ngoại trừ năm 2022 tăng mạnh sau COVID-19.

Theo nhiều chuyên gia, nâng hạng là yếu tố thu hút dòng tiền vào thị trường chứng khoán, trong khi triển vọng kinh tế sẽ giúp VN-Index đi lên trong trung dài hạn.

"Kỳ vọng những thông tin tích cực liên quan đến tăng trưởng GDP và nâng hạng thị trường sẽ giúp VN-Index trở lại xu hướng tăng, giá cổ phiếu tăng sau nhiều tuần điều chỉnh giảm. Sáng nay, chỉ số chung kéo mạnh nhưng một số cổ phiếu trong danh mục của tôi phục hồi chưa nhiều" – anh Lê Dũng, một nhà đầu tư ở TP HCM, kỳ vọng.

Dù vậy, cũng không ít nhà đầu tư khóc ròng vì trót cắt lỗ cổ phiếu trong phiên giao dịch cuối tuần qua.

Theo Công ty chứng khoán Thành Công (TCSC), thông tin quan trọng nhất cả thị trường đang mong đợi là quyết định nâng hạng vào sáng 8-10 tới. Tuy nhiên, việc nâng hạng thành công chỉ mang yếu tố tâm lý tích cực, cần nhiều thời gian hơn để dòng tiền từ các quỹ giải ngân vào thị trường. Các nhà đầu tư kỳ vọng dòng tiền sau thông tin nâng hạng sẽ cải thiện hơn, hỗ trợ xu hướng tăng tiếp của VN-Index sắp tới.

VN-Index đang hướng trở lại vùng đỉnh lịch sử

Dự báo về xu hướng tuần này, Công ty chứng khoán MBS cho rằng trong kịch bản lạc quan nhất là cả 2 yếu tố tăng trưởng GDP và nâng hạng cùng hội tụ, tạo cơ hội cho chỉ số VN-Index vượt 1.700 điểm, lập đỉnh cao mới như một số thị trường lớn trên thế giới lúc này.

Trong kịch bản thận trọng, thị trường thờ ơ với tin tốt hoặc phản ứng ngược, một nhịp điều chỉnh để kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1.600 điểm sẽ là cơ hội tốt cho nhà đầu tư cơ cấu danh mục cho quý cuối năm.