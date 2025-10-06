Còn chưa đầy 48 tiếng, một quyết định quan trọng với chứng khoán Việt Nam sẽ được công bố

Rạng sáng ngày 8/10 theo giờ Việt Nam (sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 7/10), FTSE Russell sẽ công bố Báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu FTSE tháng 9/2025. Đáng chú ý, Việt Nam hiện đang nằm trong Danh sách theo dõi và được FTSE đánh giá có khả năng cao được tái phân loại từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp.

Như vậy, chỉ còn chưa đầy 48 tiếng, quyết định quan trọng được nhà đầu tư chờ đợi nhất ở thời điểm hiện tại, sẽ được công bố. Nếu chính thức được nâng hạng, chứng khoán Việt Nam có thể thu hút hàng tỷ USD vốn ngoại và hơn thế nữa là nâng tầm vị thế quốc gia trên trường quốc tế qua đó hướng tới những mục tiêu xa hơn như thị trường Mới nổi Nâng cao của FTSE và đáp ứng các tiêu chí của MSCI.

Thực tế, Việt Nam đã nỗ lực tập trung để triển khai đồng bộ các giải pháp nâng hạng. “Chúng tôi đã có những cải cách và quyết sách mạnh mẽ như việc ban hành đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách có hiệu lực ngay để ngay lập tức có thể tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam” , Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chia sẻ tại cuộc làm việc với Sở Giao dịch chứng khoán London (LSE) hồi giữa tháng 9.

Trong khuôn khổ chuyến đi trên, FTSE Russell và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã ký kết MOU nhằm phát triển chỉ số, nâng cao hạ tầng thị trường vốn và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Báo cáo cập nhật sau đó của CTCK BIDV (BSC) cho rằng hoạt động xúc tiến đầu tư và ký kết MOU với FTSE là các bước cụ thể hóa quan trọng trước khi FTSE công bố đánh giá vào ngày 7/10/2025.

Trong kịch bản cơ sở, BSC dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được FTSE Russell nâng hạng vào ngày 7/10/2025, với quá trình chuyển đổi gồm 2 giai đoạn kéo dài tối thiểu 6-12 tháng. Đối với MSCI, khả năng Việt Nam lọt vào danh sách tiềm năng nâng hạng lên Emerging Market được dự báo khả thi trong giai đoạn 2026 - 2027.

Trong một diễn biến liên quan, tại họp báo thường kỳ Quý III của Bộ Tài chính mới đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cũng đã chia sẻ về vấn đề nâng hạng thị trường chứng khoán. Theo ông, nhà điều hành đã triển khai tất cả các giải pháp để thị trường chứng khoán phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu theo chiến lược phát triển.

Trong suốt thời gian qua, cơ quan quản lý đã phối hợp chặt chẽ để đưa ra chính sách mới. Chính phủ ban hành Luật sửa đổi, bổ sung, đồng thời ban hành các Nghị định, Thông tư; Ngân hàng Nhà nước cũng phối hợp chặt chẽ. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý cũng phối hợp với tổ chức quốc tế về xếp hạng thị trường.

“Tôi đánh giá quá trình này đang được triển khai rất tốt và hiệu quả. Dù quyết định cuối cùng vẫn thuộc về các cơ quan có thẩm quyền, nhưng tôi khẳng định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và tổ chức quốc tế để đảm bảo thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá một cách khách quan, công bằng và minh bạch” , lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết.

Ông Nguyễn Đức Chi cũng cho biết, việc nâng hạng thị trường là bước khởi đầu, sau đó chúng ta còn phải duy trì vị thế và tiếp tục hướng đến những bước cao hơn trong tương lai. “Đây là dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán sớm minh bạch hơn nữa để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình huy động vốn và từ đó thúc đẩy thị trường vốn và nền kinh tế phát triển” , Thứ trưởng Bộ Tài chính nhận định.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025, Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng cho biết thị trường có thể nhận kết quả nâng hạng vào đầu tháng 10, xác suất trên 90%. Tuy nhiên, ông Hưng cũng đánh giá nâng hạng không phải là phép màu, mà còn nhiều mục tiêu để phấn đấu, như đáp ứng tiêu chí của MSCI.