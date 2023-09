"Seven" của Jungkook nhận được đề cử “Song of the Summer” tại MTV Video Music Awards 2023

(Ảnh: Allkpop)

Thông báo được đưa ra thông qua trang mạng xã hội chính thức của VMA. Phía BTC của MTV Video Music Awards 2023 viết trong thông báo của mình: "Xin chúc mừng, Jung Kook! "Seven" được đề cử cho “Song of the Summer” (tạm dịch Bài hát mùa hè) tại #VMA 2023".

Đề cử này được cho là như một sự ghi nhận tác động to lớn của bài hát đối với nền âm nhạc trong những tháng mùa hè của năm nay.

Kể từ khi ra mắt, "Seven" của Jungkook đã gặt hái được rất nhiều thành tựu. Cụ thể, "Seven" của Jungkook là ca khúc được phát trực tuyến nhiều thứ ba trên Spotify mùa hè 2023. "Seven" chỉ xếp sau "Ella Baila Sola" của Eslabon Armado và Peso Pluma ở vị trí số 1 và "Where She Goes" của Bad Bunny trong danh sách "các bài hát được phát trực tuyến nhiều nhất trong mùa hè" của Spotify.

Jungkook đạt được thành tích này chỉ sau khoảng 40 ngày kể từ khi "Seven" phát hành vào ngày 14/7. Ca khúc này đã đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu các bài hát hàng đầu hàng tuần của Spotify trong sáu tuần liên tiếp và đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu các bài hát hàng đầu hàng ngày của nền tảng toàn cầu trong hơn 40 ngày.

Bên cạnh thành tích trên, Jungkook với "Seven" cũng phá vỡ kỉ lục của BTS trên Billboard. Theo báo cáo của Billboard vào tuần cuối của tháng 8, "Seven" hiện là ca khúc đầu tiên của một nghệ sĩ Hàn Quốc dành 5 tuần ở vị trí đầu bảng trên BXH Toàn cầu 200 (Global 200). Như vậy, Jungkook cũng chính thức trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc trụ hạng quán quân lâu nhất trên BXH này, vượt qua chính nhóm BTS của mình.

Trước đó, kỉ lục này từng thuộc về BTS với bản hit toàn cầu Dynamite vào năm 2020. Ca khúc này đã giữ vị trí số 1 trong 4 tuần liên tiếp.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, ca khúc solo đầu tiên của Jungkook cũng vướng lùm xùm không nhỏ. "Seven" của Jungkook được cho là đã đạo nhái một phần trong ca khúc "Time of Mask" của Fin.K.L. Ca khúc này từng được phát hành vào năm 2000. Theo thông tin đăng tải, nhiều nhạc sĩ tại Hàn Quốc cho rằng hai ca khúc có sự tương đồng.

Đáp lại những cáo buộc này, công ty quản lý Bighit Music hoàn toàn phủ nhận. Công ty khẳng định đây là cáo buộc sai sự thật. Bighit Music nói trong tuyên bố của mình: "Seven là một ca khúc được thực hiện với sự hợp tác của 5 nhạc sĩ nước ngoài và là sáng tác hoàn toàn không liên quan đến bài hát từ 24 năm trước như cáo buộc. Những cáo buộc này là tuyên bố một chiều, không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào về sự tương đồng đáng kể và các nguyên tắc trong việc xác định đạo nhạc".