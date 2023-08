"Seven" của Jungkook được phát trực tuyến nhiều thứ ba trên Spotify mùa hè 2023

(Ảnh: BigHit Music)

Thông tin này đã được công ty quản lý của Jungkook cho biết vào hôm nay (thứ 7, 26/8, giờ địa phương). BigHit Music cho biết "Seven" chỉ xếp sau "Ella Baila Sola" của Eslabon Armado và Peso Pluma ở vị trí số 1 và "Where She Goes" của Bad Bunny trong danh sách "các bài hát được phát trực tuyến nhiều nhất trong mùa hè" của Spotify.

Jungkook đạt được thành tích này chỉ sau khoảng 40 ngày kể từ khi Seven phát hành vào ngày 14/7.

"Seven" đã đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu các bài hát hàng đầu hàng tuần của Spotify trong sáu tuần liên tiếp và đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu các bài hát hàng đầu hàng ngày của nền tảng toàn cầu trong hơn 40 ngày.

Jungkook trở thành thành viên thứ sáu của nhóm ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo, sau J-Hope, Jin, RM, Jimin và SUGA. "Seven" được mô tả là có giai điệu gây nghiện và tràn đầy năng lượng.