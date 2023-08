Jungkook làm nên lịch sử trên Spotify với đĩa đơn "Seven"

(Ảnh: HYBE)

Chàng trai 25 tuổi của BTS đã lập được kỳ tích với đĩa đơn solo đầu tay của mình, "Seven", cũng đã chinh phục bảng xếp hạng toàn cầu các bài hát hàng đầu hàng ngày của Spotify trong 42 ngày.

Theo báo cáo của Spotify, sáu tuần đã trôi qua kể từ khi "Seven" được phát hành vào ngày 14/7 nhưng bài hát này của Jungkook vẫn đạt trung bình 7,6 triệu lượt nghe mỗi ngày. Tổng số lượt phát trực tuyến hàng tuần là khoảng 53,7 triệu.

Trên bảng xếp hạng hàng tuần, "Seven" đã vượt qua "Flowers" của Miley Cyrus và "LALA" của Myke Towers, cùng nhiều bài khác. Nó cũng được vinh danh là bài hát được phát trực tuyến nhiều thứ ba trong mùa hè 2023 trên Spotify, chỉ sau "Ella Baila Sola" của Eslabon Armado - Peso Pluma và "Where She Goes" của Bad Buuny.

"Seven" cũng ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đĩa đơn chính của Billboard.

Jungkook là thành viên thứ sáu của BTS phát triển sự nghiệp solo sau j-hope, Jin, RM, Jimin và SUGA. V, thành viên cuối cùng hoạt động solo, sẽ phát hành album solo đầu tiên "Layover" vào ngày 8/9.