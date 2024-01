Selena Gomez công khai tình tứ với bạn trai mới

Selena Gomez và Benny Blanco đã có mặt dưới khán đài trong trận đấu giữa hai đội bóng rổ Los Angeles Lakers và Miami Heat. Trong đó, cả hai liên tục dành cho nhau những cử chỉ thân mật và không ngại ngần ánh nhìn của khán giả.

Cụ thể, cựu ngôi sao Disney thường xuyên vòng tay ôm lấy bạn trai mới, thậm chí là ngả đầu vào vai anh. Trong một bức ảnh khác, Benny Blanco được bắt gặp hôn tay của Selena khi cô vẫn đang tập trung vào trận đấu.

Selena Gomez và bạn trai Benny Blanco công khai thể hiện tình cảm ở nơi công cộng. (Ảnh: Getty Images)

Kể từ khi công khai chuyện tình vào tháng 12, cặp đôi mới dường như không thể tách rời. Cả hai thường xuyên tương tác, thể hiện tình cảm với nhau trên các trang mạng xã hội. Đáng chú ý, Selena Gomez khẳng định Benny Blanco đối xử tối với cô hơn bất kỳ ai trên hành tinh này, cô gọi mối tình mới là "điều tuyệt vời nhất" từng xảy ra với cô.

Cũng theo chia sẻ của giọng ca Lose You To Love Me, chuyện tình giữa cô với nhà sản xuất âm nhạc nước Mỹ đã diễn ra trong gần 7 tháng. Tuy nhiên, đến tháng 12, cặp đôi mới quyết định công khai mối quan hệ.