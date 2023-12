Selena Gomez xác nhận hẹn hò nhà sản xuất đình đám kiêm bạn thân Justin Bieber, còn tranh thủ cà khịa tình cũ

Sáng 8/12, People khiến công chúng dậy sóng khi đưa tin Selena Gomez lên tiếng xác nhận hẹn hò nam rapper kiêm nhà sản xuất đình đám Benny Blanco. Đáng nói, Benny còn là bạn thân lâu năm của Justin Bieber - tình cũ Selena.

Theo nguồn tin, Selena mới chia sẻ hình ảnh tựa đầu vào vai Benny Blanco đầy tình tứ lên trang Instagram cá nhân trong sáng 8/12 (giờ Việt Nam). Ngoài ra, nữ ngôi sao vừa nhấn like 1 hình ảnh có chú thích "Selena Gomez dính nghi vấn hẹn hò nhà sản xuất Benny Blanco". Chưa hết, nữ ca sĩ sinh năm 1992 còn để lại 1 bình luận ngắn gọn "Sự thật" ngay dưới bài đăng có tiêu đề "Selena Gomez dường như đã xác nhận hẹn hò".

Selena Gomez bất ngờ xác nhận đang hẹn hò nhà sản xuất đình đám thế giới Benny Blanco

Nữ ca sĩ công khai khoảnh khắc thân mật với Benny Blanco lên trang cá nhân

Selena Gomez nhấn like và bình luận xác nhận ngay dưới 2 bài đăng cho biết cô đang hẹn hò Benny Blanco

Benny Blanco là bạn thân lâu năm của Justin Bieber. 2 nghệ sĩ bắt đầu trở thành bạn bè từ năm 2009

Khi giao lưu cùng người hâm mộ dưới phần bình luận, Selena công khai dành cho Benny Blanco nhiều lời khen có cánh như: "Anh ấy là tất cả trong tim tôi", "Anh ấy là điều tuyệt vời nhất với tôi"…

Đáng nói, nữ ca sĩ sinh năm 1992 còn không quên cà khịa dàn tình cũ khi tung hô Benny Blanco lên tận mây xanh: "Anh ấy hơn tất cả những người từng hẹn hò với tôi".

Trong quá khứ, Selena dính tin tình ái với loạt sao nam như Justin Bieber, Nick Jonas, Taylor Lautner...

Benny Blanco sinh năm 1988, đứng đằng sau loạt bản hit thành công của những ca sĩ hàng đầu thế giới như Ed Sheeran, Justin Bieber, Halsey, Katy Perry, Maroon 5, Kesha, Britney Spears, Rihanna… Benny cũng từng hợp tác với bạn gái Selena trong single I Can't Get Enough cách đây 4 năm.

Nguồn: People