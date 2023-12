Selena Gomez xem bạn trai mới là "hàng hiếm", lý do gì khiến nàng không tiếc lời ca ngợi chàng đến tận mây xanh?

Selena Gomez đang có chuyện tình cảm ngọt ngào với ca sĩ, rapper kiêm nhà sản xuất Benny Blanco. Vào ngày 7/12 (giờ địa phương), trên trang cá nhân, giọng ca Wolves đã công khai mối quan hệ với Benny Blanco, bằng hình ảnh cô thân mật khóa môi bạn trai. Hôm 13/12 (giờ địa phương), Selena Gomez đưa Benny Blanco đến tham dự tiệc sinh nhật của Taylor Swift để ra mắt người yêu mới với cô bạn thân.

Theo Page Six, Selena Gomez và Benny Blanco hẹn hò được 6 tháng. Trước khi trở thành tình nhân, cả hai đã quen biết và từng làm việc chung. Gần đây, họ hợp tác để phát hành ca khúc Single Soon. Lần làm việc này được xem là cột mốc đưa Selena Gomez và Benny Blanco tiến xa hơn trong mối quan hệ của họ.

Selena Gomez đang hẹn hò nhà sản xuất đình đám thế giới Benny Blanco

Trang tin cho biết nữ ca sĩ Lose You To Love Me đã chia sẻ với bạn bè của mình rằng Benny Blanco là người đàn ông "hiếm có" mà cô luôn tìm kiếm trước nay. Selena Gomez hoàn toàn tin tưởng, cảm thấy an toàn và yên tâm khi ở bên Benny Blanco.

"Benny là một người có tài ăn nói tuyệt vời. Anh ấy trung thực, cởi mở và luôn tôn trọng, lắng nghe Selena. Anh ấy không yêu Selena để nhận được sự chú ý. Benny cũng không quan tâm mối quan hệ với Selena có giúp anh ấy nổi tiếng hay không. Anh ấy chỉ muốn ở bên và bảo vệ Selena. 6 tháng bên nhau, Selena thấy được tấm chân tình của Benny và thực sự tin tưởng anh ấy. Vì vậy, cô ấy quyết định công khai chuyện tình cảm này", nguồn tin thân cận với Selena Gomez chia sẻ với Entertainment Tonight Friday.

Nguồn tin trong giới cho biết Selena Gomez tin tưởng, cảm thấy an toàn khi ở bên Benny Blanco

Trong bài đăng công khai quan hệ tình cảm, Selena Gomez dành lời khen có cánh cho bạn trai mới Benny Blanco. Cô nói rằng nhà sản xuất người Mỹ là "điều tuyệt vời nhất từng xảy đến, tốt hơn bất kỳ ai từng hẹn hò trước đây". Selena Gomez cũng bảo vệ bạn trai trước sự chỉ trích của fan. Sau khi nữ ca sĩ sinh năm 1992 tiết lộ chuyện hẹn hò với Benny Blanco, một số người hâm mộ của Selena đã bày tỏ thái độ không ủng hộ. Trong quá khứ, Benny được cho là từng có phát ngôn hạ thấp Selena để tâng bốc Justin Bieber.

Vẻ mặt hạnh phúc, rạng rỡ của Selena trong vòng tay của người thương

Benny Blanco sinh năm 1988, đứng đằng sau loạt bản hit thành công của những ca sĩ hàng đầu thế giới như Ed Sheeran, Justin Bieber, Halsey, Katy Perry, Maroon 5, Kesha, Britney Spears, Rihanna… Ngoài Single Soon, Benny cũng từng hợp tác với bạn gái Selena trong single I Can't Get Enough.

Về Selena Gomez, trước Benny Blanco, cô từng hẹn hò với loạt sao nam như Justin Bieber, Nick Jonas, Taylor Lautner, Zedd, Charlie Puth, The Weeknd.

Nguồn: Page Six