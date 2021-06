Scandal bán dâm rúng động Hàn Quốc: Nữ idol nổi tiếng lụi bại chỉ vì 714 triệu, quyết tự tử do phân trần vô vọng và cái kết sau 5 năm

Đằng sau ánh hào quang lấp lánh, trong showbiz Hàn tồn tại nhiều mặt trái và chỉ đến khi bị phanh phui ra, dân tình mới ngỡ ngàng. 1 trong những vụ việc nổi cộm nhất và gây chấn động nhất showbiz thập kỷ qua đó chính là scandal nữ idol, nữ thần quyến rũ đình đám của Kpop - G.NA bị "bóc trần" bán dâm với giá 35 triệu won (khoảng 714 triệu đồng). Từ 1 nữ ca sĩ triển vọng có nhiều bản hit làm mưa làm gió trong làng nhạc, gương mặt quá quen thuộc với khán giả yêu nhạc châu Á, G.NA đã đánh mất toàn bộ sự nghiệp, thậm chí từng muốn từ bỏ cuộc sống vì bê bối này.

Profile hoàn hảo và nhan sắc xuất chúng, nữ ca sĩ đạt được nhiều thành công ngay từ khi mới ra mắt

G.NA sinh năm 1987 tại Canada, có tên thật là Gina Jane Choi. Sở hữu giọng hát khỏe khoắn và hình thể sexy, G.NA đã lựa chọn trở về quê hương Hàn Quốc để theo đuổi giấc mơ làm ca sĩ. Năm 2007, G.NA suýt ra mắt với vai trò trưởng nhóm của 1 nhóm nhạc toàn mỹ nhân có tên Five Girls, gồm Yubin (Wonder Girls), UEE (After School), Hyosung (Secret), Jiwon (Spica) và G.NA. Tuy nhiên, cuối cùng vì công ty quản lý không còn đủ tiềm lực tài chính để debut nhóm, nên các cô gái đành phải tự tìm hướng đi riêng. Tất cả thành viên trong nhóm nhạc này giờ đây đều đã trở thành sao nổi tiếng trong làng nhạc Kpop, chỉ trừ... G.NA.

Nhóm nhạc Five Girls quy tụ toàn những gương mặt xuất sắc, tuy nhiên đã không thể debut vì vấn đề tài chính của công ty

G.NA sau đó đã đầu quân cho Cube Entertainment - công ty giải trí đầy triển vọng với 4minute và BEAST. Hội tụ đủ sắc và tài, thế nhưng cô phải thực tập khá lâu, không gây được sự chú ý và phải làm vũ công phụ họa của Hyuna trong ca khúc Change. Nhưng rồi bao nỗ lực cũng đã được đền đáp, G.NA chính thức được debut với vai trò ca sĩ solo vào năm 2010.

Ngay từ mini album đầu tay, G.NA đã đạt được thành công vang dội. Cô giành được ngay chiến thắng chương trình âm nhạc tuần với ca khúc đầu tay I’ll Back Off So You Can Live Better. Ca khúc Black And White thậm chí còn đứng ở vị trí No.1 2 tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng Gaon, cũng như giành thứ hạng cao trên nhiều bảng xếp hạng khác. G.NA còn được song ca cùng "ông hoàng" Bi Rain trong ca khúc If You Want A Lover.

G.NA từng là "kép phụ" của Hyuna...

... trước khi được debut solo

Thậm chí, cô còn từng được song ca với Bi Rain

Trong những năm đầu sự nghiệp, G.NA đạt được thành công rất nhanh chóng, trở thành gương mặt được săn đón. Khán giả vô cùng thích thú trước cô ca sĩ có vẻ đẹp khỏe khoắn, sexy "xịt máu" cùng chất giọng nội lực và giàu cảm xúc. Đó là lý do cô được gọi là "nữ hoàng quyến rũ của Kpop", suýt soán ngôi của chính người tiền bối Hyuna.

Thế nhưng rồi sau đó, công ty quản lý đã lăng xê quá đà vẻ đẹp sexy của nữ ca sĩ, giảm chất lượng âm nhạc khiến cái tên G.NA cũng không còn quá nổi bật tại Kpop. Lúc này, nhắc đến G.NA, công chúng sẽ chỉ còn nhớ đến những màn khoe thân quá đà, phô diễn vòng 1 khủng nhức mắt.

Cận cảnh thân hình sexy "xịt máu mũi" của nữ ca sĩ sinh năm 1987

Vụ bán dâm 714 triệu đồng chấn động cả châu Á

Đến tháng 3/2016, công chúng không khỏi sốc nặng khi cảnh sát triệt phá được 1 đường dây mua bán dâm của các ngôi sao nổi tiếng. Mặc dù không tiết lộ danh tính, thế nhưng dân mạng vẫn dễ dàng khoanh vùng được ngôi sao trong danh sách. Theo đó, nữ ca sĩ A đã bán dâm cho 1 doanh nhân người Hàn tại Mỹ 3 lần vào năm 2010, với mức giá 35 triệu won (khoảng 714 triệu đồng) mỗi lần. Cô năm nay 29 tuổi, ra mắt năm 2010, nổi tiếng nhờ giọng hát nội lực và thân hình sexy.

Đặc biệt, ảnh chụp màn hình website công ty quản lý cũ của A được đài truyền hình Hàn Quốc SBS làm mờ có giao diện và logo y hệt website của Cube Entertainment. Mọi dữ kiện này đều trùng khớp với G.NA, làm mọi ánh mắt đều đổ dồn về nữ ca sĩ.

Dù không tiết lộ danh tính ngôi sao bán dâm với giá 714 triệu đồng nhưng mọi dữ kiện,...

... hình ảnh làm mờ công ty quản lý...

... đều trùng khớp với G.NA

Lúc này, G.NA thanh minh rằng cô không hề biết có giao dịch tiền bạc, đồng thời cuộc gặp gỡ vị doanh nhân kia chỉ là xem mắt. Cô khẳng định bị 1 người bạn lừa, vui vẻ nhận tiền mà không nhận ra động cơ phía sau. Tuy nhiên, chẳng mấy ai tin lời giải thích của nữ ca sĩ.

Có nhiều tin đồn cho rằng đây chính là lý do G.NA bị Cube chấm dứt hợp đồng, xóa tên khỏi danh sách nghệ sĩ, thậm chí cô còn phải nộp phạt cho công ty 2 triệu won (41 triệu đồng). Netizen Hàn vốn nổi tiếng cay nghiệt, nay càng "ném đá" nữ ca sĩ, kiên quyết tẩy chay G.NA đến cùng.

Hình ảnh báo The Fact ghi lại được cảnh nữ ca sĩ đến sở cảnh sát thẩm vấn vụ việc bán dâm

G.NA không còn được khán giả chào đón, không còn được lên sóng truyền hình hay đi diễn khiến sự nghiệp rơi vào ngõ cụt. Vẫn biết showbiz có nhiều góc khuất, nhưng công chúng đã không còn tình yêu thương, niềm tin vào nữ ca sĩ đã gây ra hành động tày trời đó là bán dâm. Sự nghiệp 6 năm ca hát của G.NA như chấm dứt tại đây.

Dự định trở lại làng nhạc sau 5 năm từ bê bối vẫn chưa thể thực hiện được

Sau chuỗi ngày bị "ném đá", chỉ trích, G.NA đã quyết định rời khỏi Hàn Quốc và trở về Canada. Cô cũng hạn chế lên mạng xã hội và không còn hoạt động âm nhạc. Sau hơn 1 năm, nữ ca sĩ mới đăng tải lên trang cá nhân 1 bức thư, hẹn sớm gặp lại fan, thế nhưng đến giờ, cô vẫn biệt tăm, chưa quay trở lại làng nhạc. Dù vậy, những hình ảnh cuộc sống yên bình của cô tại Canada cũng phần nào khiến những người yêu mến G.NA yên tâm.

Sau khi trở về Canada, nữ ca sĩ sống cuộc sống của 1 người bình thường. Thi thoảng cô mới cập nhật trang cá nhân

Và trong Ngày của Mẹ năm nay, nữ ca sĩ cũng đã viết 1 tâm thư dài, gửi lời cảm ơn người mẹ thân yêu đã luôn tin tưởng, vực cô dậy khi muốn từ bỏ cuộc sống này. "Con biết với tư cách 1 đứa con gái, con đã khiến mẹ phải chịu khổ nhiều. Bất kể chuyện gì xảy ra, hay người khác nói gì, mẹ vẫn luôn ở bên con, như 1 tảng đá, tin tưởng con khi không ai tin con. Mỗi khi con muốn từ bỏ bản thân, từ bỏ cuộc sống, mẹ luôn là người trấn tĩnh con. Mẹ cho con mục đích để tiếp tục bám trụ cuộc đời này, để cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn và trở nên tốt đẹp hơn".

Đọc xong tâm thư của G.NA, netizen không khỏi xót xa vì nữ ca sĩ đã từng nhiều lần muốn từ bỏ cuộc sống vì đau khổ và tuyệt vọng. Đến nay, đã 5 năm trôi qua kể từ vụ việc chấn động, G.NA đã nhiều lần viết về dự định quay trở lại làng nhạc nhưng vẫn chưa thể thực hiện. Vụ việc của G.NA là bài học cho nhiều ca sĩ khác, không nên vì tiền mà đánh mất bản thân, đánh mất sự nghiệp.

Có lẽ sẽ còn phải rất lâu nữa, G.NA mới có thể xuất hiện lại trên sân khấu và đứng hát như thế này

