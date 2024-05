Kết quả Baeksang 2024: Kim Soo Hyun để mất giải thưởng lớn, chủ nhân Daesang khiến ai cũng nể phục!

Chiều ngày 7/5, lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 60 đã chính thức diễn ra. Trước đó, Baeksang năm nay có gây ra một số tranh cãi xoay quanh các đề cử và khi kết quả được công bố, tiếp tục có những tranh cãi đáng tiếc.



Ở hạng mục phim truyền hình, bom tấn cổ trang Người Yêu Dấu đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để giành được giải thưởng Phim truyền hình xuất sắc nhất năm. Nữ chính xuất sắc nhất gọi tên Honey Lee của bộ phim cổ trang hài hước Knight Flower. Kết quả này gây khá nhiều tranh cãi, nhiều người cho rằng Ahn Eun Jin (Người Yêu Dấu) và Ra Mi Ran (The Good Bad Mother) có phần xứng đáng hơn. Tuy nhiên số khác lại cho rằng Honey Lee hoàn toàn xứng đáng, nhất là khi Knight Flower cũng thuộc hàng bom tấn của MBC năm 2023.

Nữ chính xuất sắc nhất gọi tên Honey Lee của Knight Flower

Với hạng mục Nam chính xuất sắc nhất, Nam Goong Min (Người Yêu Dấu) lại có chiến thắng thuyết phục tuyệt đối. Anh đã vượt mặt những ứng kỷ viên nặng ký như Kim Soo Hyun, Yoo Yeon Seok,... để chinh phục giải thưởng danh giá này.

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Nam Goong Min

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Ahn Jae Hong

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Yeom Hye Ran

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Lee Jung Ha - phim Moving

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Jeon Yu Na - phim Lương Tâm Kẻ Bắt Cóc

Kim Soo Hyun trượt giải Thị đế nhưng nhận được giải Baeksang Popularity Award do người hâm mộ bình chọn

Về Daesang của phim truyền hình, năm nay thay vì một cá nhân thì cả ekip bộ phim Moving đã được gọi tên. Kết quả này được khán giả hưởng ứng nhiệt tình bởi năm vừa qua, Moving đã gây ra cơn sốt trên toàn cầu nhờ kịch bản xuất sắc và diễn xuất tuyệt vời của cả dàn cast. Ngoài giải thưởng cao quý này, ekip Moving còn chiến thắng ở các hạng mục bao gồm Nam diễn viên mới xuất sắc nhất và Kịch bản gốc xuất sắc nhất.

Phim truyền hình: - Baeksang Popularity Award: Kim Soo Hyun và Ahn Yu Jin

- Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Lee Jung Ha - phim Moving - Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Jeon Yu Na - phim Lương Tâm Kẻ Bắt Cóc - Kĩ thuật dựng phim xuất sắc nhất: Kim Dong Shik, Im Wan Ho (quay phim) - Whales and I - Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Kang Full phim Moving - Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Ahn Jae Hong - phim Mask Girl - Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Yeom Hye Ran - phim Mask Girl - Đạo diễn xuất sắc nhất: Han Dong Wook - phim The Worst of Evil - Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Nam Goong Min (Người Yêu Dấu) - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Honey Lee - phim Knight Flower - Phim truyền hình xuất sắc nhất: Người Yêu Dấu - Daesang: Moving

Bộ phim Moving giành giải Daesang phim truyền hình

Ekip Moving phát biểu nhận giải Daesang

Tại hạng mục phim điện ảnh, không có gì bất ngờ khi bộ phim Exhuma càn quét một loạt giải thưởng lớn, bao gồm cả giải Ảnh hậu dành cho Kim Go Eun. Tuy nhiên nó lại để lỡ hạng mục Phim điện ảnh xuất sắc nhất và Nam chính xuất sắc nhất vào tay bom tấn 12.12: The Day (với nam chính là Hwang Jung Min). Đó là chưa kể đến việc đạo diễn Kim Seong Soo của 12.12: The Day còn dành được cả giải Daesang danh giá.

Phim điện ảnh: - Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Lee Do Hyun - phim Exhuma - Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: BIBI - phim Hopeless - Kịch bản xuất sắc nhất: Jason Yu - phim Sleep - Kĩ thuật dựng phim xuất sắc nhất: Kim Byung In (âm thanh) - phim Exhuma - Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kim Jong Soo - phim Smugglers - Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lee Sang Hee - phim My Name Is Loh Kiwan - Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Lee Jung Hong - phim A Wild Roomer - Đạo diễn xuất sắc nhất: Jang Jae Hyun - phim Exhuma - Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Hwang Jung Min - phim 12.12: The Day - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Kim Go Eun - phim Exhuma - Phim điện ảnh xuất sắc nhất: 12.12: The Day - Daesang: Đạo diễn Kim Seong Soo (12.12: The Day)

Đạo diễn Kim Seong Soo nhận Daesang điện ảnh nhờ bộ phim 12.12: The Day

Phim điện ảnh xuất sắc nhất cũng thuộc về 12.12: The Day

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Kim Go Eun

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Hwang Jung Min

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lee Sang Hee

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kim Jong Soo

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Lee Do Hyun

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: BIBI

