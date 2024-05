Theo Apple, so với những PC tiên tiến nhất hiện tại, con chip M4 có thể mang đến chất lượng performance tương tự, nhưng chỉ với 1 nửa năng lượng tiêu thụ. Neural Engine dùng trong chip M4 nhanh hơn 60 lần so với Neural Engine thế hệ đầu của nhà Táo. Về tản nhiệt, sản phẩm có khả năng tản nhiệt tốt hơn 20% so với thế hệ trước.