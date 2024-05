Giá rẻ bậc nhất thị trường, phân khúc xe này đang ngày càng được lòng khách Việt: Đều đặn có model mới chào sân mỗi năm, các ‘ông lớn’ đều coi là chủ lực

Người Việt ngày càng chuộng xe gầm cao, trong đó SUV đô thị được xem là phân khúc phát triển “nóng” nhất trong vài năm qua. Tuy nhiên, nếu như những chiếc SUV đô thị cỡ B đã bước vào giai đoạn phát triển nóng, cạnh tranh quyết liệt với những cái tên từ hàng loạt thương hiệu lớn thì phân khúc cỡ A lại đang cho thấy tiềm năng cực kỳ lớn.

Thay thế hatchback cỡ nhỏ

Nhìn vào biểu đồ doanh số của xe hatchback hạng A và SUV cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam trong 3 năm qua, có thể thấy một xu hướng trái ngược hoàn toàn. Trong khi hatchback cỡ nhỏ cho thấy sự lao dốc không phanh thì SUV đô thị hạng A lại đang dần phát triển vững chắc về doanh số.

Doanh số SUV đô thị hạng A và hatchback hạng A tại Việt Nam từ 2021 đến nay.

Năm 2021 được xem là đỉnh điểm doanh số của hatchback hạng A với doanh số hơn 45.000 xe, cùng với đó là ngôi vị vua doanh số của chiếc VinFast Fadil. Sau 2 năm, mức doanh số này chỉ còn 11.159 xe, bằng 1/4 năm 2021 với vẻn vẹn 2 model là Hyundai Grand i10 và Kia Morning.

Trong khi đó, SUV đô thị hạng A chào sân thị trường với 2 model là Kia Sonet và Toyota Raize vào cuối năm 2021 với tổng doanh số chỉ 2.511 xe. Sau 2 năm, con số này tăng gấp hơn 6 lần. Ngoài Toyota và Kia, 2 ông lớn khác là VinFast và Hyundai cũng đã gia nhập thị trường.

Tất nhiên, SUV đô thị cỡ A chưa thể hấp thụ toàn bộ lượng doanh số bị hụt đi của hatchback hạng A. Một lượng không nhỏ khách hàng vốn muốn lựa chọn một chiếc xe giá rẻ, chi phí thấp trước đây giờ đã ưu tiên chọn một chiếc SUV đô thị cỡ B, C hoặc MPV đa dụng, khi doanh số các phân khúc này cũng có dấu hiệu tăng trưởng ấn tượng vài năm qua.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận SUV đô thị cỡ A đang hình thành một phân khúc có đầy đủ các tiêu chí thời thượng mà người dùng cần ở một chiếc xe cỡ nhỏ như thiết kế thời thượng, trang bị đủ dùng và giá bán hợp lý.

Giá mềm, nhiều lựa chọn

Các mẫu xe này hiện được bán với giá phổ biến ở khoảng 450-gần 600 triệu đồng, chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với hatchback hạng A nhưng tỏ ra khá vượt trội về kiểu dáng, các trang bị trên xe.

Toyota Raize.

Kia Sonet được chào bán với giá 519-579 triệu đồng, Toyota Raize có giá từ 498 triệu đồng, Hyundai Venue giá 539-579 triệu đồng trong khi VinFast VF 5 Plus có giá 458 triệu không pin và 538 triệu đã bao gồm pin.

Trong nhóm này, Kia Sonet đang phần nào thắng thế về doanh số khi là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc năm 2023 (hơn 11.000 xe), Toyota Raize chỉ đạt hơn 4.500 xe trong khi Hyundai Venue mới ra mắt tháng 12/2023. Riêng VinFast VF 5 Plus không được nhà sản xuất công bố doanh số nhưng lại được đánh giá có tiềm năng nhất để cạnh tranh với các đối thủ.

VinFast VF 5 Plus.

Nhưng ở cuộc đua này, VinFast VF 5 Plus lại được đánh giá có một số lợi thế cạnh tranh về lâu về dài như chi phí sở hữu ban đầu thấp (từ 458 triệu đồng), lại được miễn thuế trước bạ. Bên cạnh đó, mẫu xe này cũng có chi phí sử dụng hàng ngày thấp hơn so với xe xăng và nhiều trang bị an toàn hơn. Ngoài ra, VF 5 cũng sẽ là lựa chọn “trendy” hơn khi trào lưu chuyển sang xe sử dụng năng lượng sạch đang ngày càng phổ biến ở cả nước ngoài và Việt Nam.

Tất nhiên, các mẫu xe còn lại cũng đều có ưu điểm của riêng mình như khả năng vận hành ổn định, không cần phụ thuộc vào trạm sạc.

2023 là năm thị trường ô tô Việt Nam sụt giảm khoảng 25% doanh số. Tuy nhiên, phân khúc SUV đô thị hạng A gần như giữa nguyên được mức bán - thậm chí còn chưa tính đến doanh số của VinFast VF 5 - cho thấy phân khúc này vẫn đang giữ vững được bước phát triển.

Từ đầu 2024, những cái tên này vẫn thu hút sự quan tâm lớn của khách hàng và nhiều khả năng có thể tiếp tục tăng trưởng, bất chấp toàn thị trường chung gặp không ít khó khăn.