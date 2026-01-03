Sau vụ sập bờ kè làm 4 người chết, Chủ tịch Đắk Lắk ra công điện khẩn

Ngày 3/1, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn ký ban hành công điện khẩn, yêu cầu rà soát, cảnh báo an toàn đối với các vị trí, công trình, cơ sở hạ tầng có nguy cơ xảy ra sạt lở , mất an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các xã, phường kiểm tra, rà soát các công trình, tuyến giao thông… có nguy cơ sạt lở; tổ chức cảnh báo, rào chắn, cắm biển báo, bố trí lực lượng canh gác, hạn chế người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Hiện trường vụ sập bờ kè khiến 4 người chết.

Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương cần thông tin kịp thời đến người dân về tình trạng hư hỏng các công trình, các vị trí nguy hiểm; yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các cảnh báo của chính quyền địa phương.

Sở Xây dựng và các ban quản lý dự án cần tăng cường rà soát, khắc phục hư hỏng tại các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ, bờ kè... để kịp thời phát hiện, đánh giá mức độ hư hỏng, mất an toàn, cảnh báo người dân và có biện pháp khắc phục.

Đối với đơn vị quản lý các công trình thủy lợi, thủy điện, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện những điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở , mất an toàn để phối hợp cảnh báo, phòng tránh và khắc phục, đảm bảo an toàn công trình.

Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo, phối hợp triển khai kiểm tra các công trình, hạ tầng thuộc phạm vi quản lý; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra sự cố do chủ quan, thiếu kiểm tra.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin , sáng 2/1, ông Bùi Xuân V. (SN 1961) và vợ là bà Lê Thị T. (SN 1961), ông Đỗ Xuân H. (SN 1963) và vợ là bà Nguyễn Thị Kim L. (SN 1967) cùng đi trồng cây keo thuê gần bờ kè sông Ba (đoạn qua thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk).

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, trời đổ mưa. Lúc này, 4 người đã vào trong hàm ếch của bờ kè đã bị hư hỏng trước đó để trú mưa. Ít phút sau, đoạn bờ kè làm bằng bê-tông bất ngờ đổ sập, đè cả 4 người tử vong. Đoạn kè này bị hư hỏng sau trận lũ, địa phương đã từng cắm biển cấm xe chạy.