Sau tuổi 60 bụng dễ 'phình' dù ăn ít: Gợi ý 3 món ăn nhẹ mỗi ngày giúp "xẹp bụng" mà không cần tập thể dục

Nhiều người bước qua tuổi 60 thường than phiền rằng dù ăn uống không nhiều nhưng vòng bụng vẫn ngày càng lớn. Thực tế, khi tuổi tác tăng lên, tốc độ trao đổi chất của cơ thể giảm dần, khối cơ suy giảm và mỡ dễ tích tụ ở vùng bụng.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng chế độ ăn uống lúc này cần được điều chỉnh thông minh hơn, đặc biệt là các bữa ăn nhẹ trong ngày. Nếu lựa chọn đúng thực phẩm, ăn vặt không những không gây tăng cân mà còn giúp kiểm soát cảm giác đói, bổ sung protein và hỗ trợ duy trì khối cơ.

Theo chuyên gia dinh dưỡng thể thao Tara Collingwood (Mỹ), ở người lớn tuổi, protein đóng vai trò quan trọng hơn trước vì nó giúp duy trì cơ bắp, ổn định đường huyết và hạn chế tích tụ mỡ. Một số món ăn nhẹ giàu protein và chất xơ có thể hỗ trợ kiểm soát vòng bụng, ngay cả khi bạn không tập luyện quá nhiều.

Dưới đây là 3 món ăn nhẹ đơn giản được các chuyên gia khuyến nghị cho người sau 60 tuổi.

Sữa chua Hy Lạp ăn cùng quả mọng

Sữa chua Hy Lạp được xem là một trong những thực phẩm giàu protein dễ hấp thu, rất phù hợp với người lớn tuổi.

Protein trong sữa chua giúp duy trì khối cơ và hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Khi kết hợp với các loại quả mọng như dâu tây, việt quất hoặc mâm xôi, món ăn còn bổ sung thêm chất xơ và chất chống oxy hóa.

Chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu hơn, giảm tình trạng ăn quá nhiều trong các bữa chính. Đồng thời, các hợp chất chống oxy hóa trong quả mọng cũng có lợi cho sức khỏe tim mạch và hệ miễn dịch.

Táo cắt lát ăn cùng bơ đậu phộng hoặc bơ hạnh nhân

Táo là loại trái cây giàu chất xơ, đặc biệt là pectin - một dạng chất xơ hòa tan có lợi cho hệ tiêu hóa.

Khi ăn táo cùng với bơ đậu phộng hoặc bơ hạnh nhân, cơ thể sẽ được bổ sung thêm protein và chất béo lành mạnh. Bộ đôi này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó duy trì cảm giác no lâu hơn.

Ngoài ra, món ăn này cũng rất tiện lợi, dễ chuẩn bị và phù hợp cho các bữa phụ trong ngày.

Sinh tố giàu protein và chất xơ

Một ly sinh tố nhỏ có thể trở thành bữa ăn nhẹ lý tưởng nếu được chuẩn bị đúng cách.

Các chuyên gia gợi ý có thể kết hợp bột protein, quả mọng, hạt chia hoặc hạt lanh. Protein giúp duy trì cơ bắp, trong khi hạt chia và hạt lanh cung cấp thêm chất xơ cùng axit béo có lợi cho tim mạch.

Sinh tố cũng là lựa chọn linh hoạt: có thể uống vào buổi sáng, buổi chiều hoặc sau khi vận động nhẹ.

Vì sao người lớn tuổi nên chú ý đến bữa ăn nhẹ?

Ở tuổi trung niên và cao tuổi, cơ thể bắt đầu trải qua nhiều thay đổi sinh lý. Tốc độ trao đổi chất giảm dần, khối cơ có xu hướng suy giảm theo thời gian, trong khi mỡ - đặc biệt là mỡ vùng bụng - lại dễ tích tụ hơn. Đây là lý do nhiều người nhận thấy cân nặng tăng lên hoặc vòng bụng lớn hơn dù khẩu phần ăn không thay đổi nhiều so với trước đây.

Trong bối cảnh đó, các bữa ăn nhẹ trong ngày nếu được lựa chọn hợp lý có thể trở thành “công cụ dinh dưỡng” hữu ích giúp kiểm soát cân nặng và duy trì sức khỏe.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, bữa ăn nhẹ giàu protein và chất xơ mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể người lớn tuổi.

Trước hết, protein giúp duy trì khối cơ, yếu tố rất quan trọng đối với quá trình trao đổi chất. Khi cơ bắp suy giảm, cơ thể tiêu hao năng lượng ít hơn, khiến mỡ dễ tích tụ. Việc bổ sung protein đều đặn trong ngày - không chỉ trong bữa chính mà cả bữa phụ - có thể hỗ trợ hạn chế tình trạng mất cơ theo tuổi tác.

Bên cạnh đó, chất xơ đóng vai trò giúp kéo dài cảm giác no, làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu đường vào máu. Điều này giúp ổn định đường huyết, tránh tình trạng đường huyết tăng - giảm đột ngột khiến cơ thể nhanh đói và dễ ăn nhiều hơn trong các bữa tiếp theo.

Ngoài ra, các bữa ăn nhẹ lành mạnh còn giúp kiểm soát cơn đói giữa các bữa chính. Khi khoảng cách giữa các bữa ăn quá dài, nhiều người dễ rơi vào trạng thái đói quá mức và ăn nhiều hơn bình thường vào bữa chính, từ đó làm tăng tổng lượng calo trong ngày.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng ăn vặt chỉ thực sự có lợi khi lựa chọn đúng thực phẩm và kiểm soát khẩu phần hợp lý. Những món ăn nhẹ giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh như sữa chua, các loại hạt, trái cây hoặc sinh tố dinh dưỡng thường được khuyến khích hơn so với đồ ăn chế biến sẵn nhiều đường và muối.

Song song với đó, việc kiểm soát cân nặng ở người lớn tuổi vẫn cần một lối sống tổng thể lành mạnh, bao gồm chế độ ăn cân đối, ngủ đủ giấc và duy trì vận động phù hợp với thể trạng. Khi những yếu tố này kết hợp với nhau, cơ thể sẽ dễ duy trì sức khỏe và hạn chế tích tụ mỡ bụng theo thời gian.