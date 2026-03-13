Quả Việt xưa rụng đầy gốc, nay ra nước ngoài gần 2 triệu/kg vẫn đắt khách

Quả trứng gà (lê ki ma) là loại trái cây nhiệt đới thơm ngon với vị ngọt thanh mát. Không chỉ là món ăn vặt hấp dẫn, lê-ki-ma còn chứa đựng nhiều dưỡng chất quý giá, mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Giàu vitamin: Lê ki ma giàu vitamin C, vitamin A, chất xơ, kali và các khoáng chất thiết yếu khác. Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa, làm đẹp da. Vitamin A tốt cho thị lực, giúp sáng mắt. Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Kali giúp điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch.

Tốt cho sức khỏe tim mạch: Loại quả này có Kali dồi dào trong quả giúp kiểm soát huyết áp, làm giãn nở mạch máu và duy trì nhịp tim đều đặn. Cùng với đó, các chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E bảo vệ thành mạch máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và tăng cường sức khỏe tim mạch. Việc kết hợp cả hai yếu tố này giúp lê ki ma trở thành một thực phẩm lý tưởng cho những người muốn bảo vệ sức khỏe tim mạch và phòng ngừa các bệnh lý liên quan.

Tăng cường thị lực: Vitamin A trong lê ki ma đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thị lực, giúp sáng mắt, ngăn ngừa các bệnh về mắt như quáng gà, thoái hóa điểm vàng. Không chỉ giàu vitamin A, lê ki ma còn là nguồn cung cấp dồi dào beta-carotene.

Beta-carotene là tiền chất của vitamin A, đồng thời cũng là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Beta-carotene hoạt động như một "lá chắn" bảo vệ mắt khỏi tác hại của các gốc tự do - nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể, giảm thị lực do tuổi tác

Làm đẹp da hiệu quả: Quả lê ki ma không chỉ giàu vitamin C, lê ki ma còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất khác có lợi cho làn da. Sự kết hợp hoàn hảo giữa vitamin C, vitamin A và các chất chống oxy hóa trong lê ki ma giúp tăng cường sản sinh collagen, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, làm mờ các vết thâm nám và đều màu da. Đồng thời, các chất chống viêm trong lê-ki-ma giúp giảm sưng tấy và kích ứng da, mang đến cho bạn làn da mịn màng, khỏe mạnh.

Rất tốt cho bà bầu: Lê ki ma, với hàm lượng sắt và folate cao, là một lựa chọn hoàn hảo. Sắt giúp ngăn ngừa thiếu máu, cung cấp đủ oxy cho cả mẹ và bé. Còn folate đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển não bộ và tủy sống của thai nhi.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Nếu ăn lê ki ma thường xuyên rất tốt cho sức khỏe bởi loại quả này là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ trong lê ki ma giúp làm sạch đường ruột, tăng cường nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Bên cạnh đó, chất xơ là thức ăn cho các lợi khuẩn đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, từ đó nâng cao sức khỏe tổng thể của hệ tiêu hóa.

Tăng cường hệ miễn dịch: Đây là một trong những loại quả chứa nhiều vitamin và khoáng chất khác, giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và cung cấp năng lượng cho mẹ bầu. Việc kết hợp lê ki ma vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh và bé yêu phát triển toàn diện.

Điều đáng chú ý ở loại quả này là nhiều năm về trước, lê ki ma dù mọc rất nhiều ở các làng quê nhưng lại không được ưa chuộng và gần như không có giá trị kinh tế. Người ta trồng cây chủ yếu để lấy bóng mát. Đến mùa, quả chín rụng đầy gốc nhưng ít ai thu hoạch để ăn. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, thứ quả dân dã này đã có một cú "lên ngôi" ngoạn mục.

Từ một loại quả bị lãng quên, lê ki ma bắt đầu xuất hiện tại các khu chợ ở thành phố và nhanh chóng được săn đón như một đặc sản. Giá bán tại thị trường trong nước dao động từ 25.000 – 35.000 đồng/kg, thậm chí có những nơi bán với giá lên tới 55.000 đồng/kg.

Nhiều người tìm mua lêkima để thưởng thức lại hương vị tuổi thơ, trong khi không ít người khác lại tò mò muốn nếm thử vị ngon của loại quả đặc biệt này.

Điều thú vị hơn nưa, trên các sàn thương mại điện tử quốc tế như Amazon, bột lê ki ma (được quảng cáo là "lucuma powder") được bán với mức giá vô cùng đắt đỏ. Một túi bột trọng lượng 240g có giá lên tới 19,95 USD, quy đổi tương đươnghơn 2triệu đồng mỗi kg – một con số đáng kinh ngạc so với nhiều loại bột trái cây khác.

Lê ki ma là một loại quả rất dễ trồng ở Việt Nam. Về phương pháp trồng, cây lê ki ma trồng từ hạt sẽ mất khoảng 7-10 năm mới bắt đầu cho thu hoạch. Tuy nhiên, với các kỹ thuật nông nghiệp hiện đại như chiết, ghép cành, thời gian này đã được rút ngắn đáng kể, giúp người nông dân nhanh chóng có được thành quả.