Sau bát canh "quen thuộc", bệnh nhân rơi vào tình trạng ngộ độc nguy hiểm

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng liên tiếp tiếp nhận các trường hợp ngộ độc ấu tàu, trong đó có những ca diễn biến nhanh, nguy hiểm nếu không được cấp cứu kịp thời.

Nguyên nhân chủ yếu do người dân tự ý sử dụng hoặc chế biến ấu tàu làm thực phẩm, thuốc theo kinh nghiệm truyền miệng, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thông tin ban đầu ngày 22/12, tại Khoa Cấp cứu, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng quanh rốn, buồn nôn và nôn nhiều lần, chất nôn gồm thức ăn lẫn dịch dạ dày.

Củ ấu tàu chứa chất độc. Ảnh: BVCC

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết khoảng 1 giờ trước đó đã ăn canh nấu từ củ ấu tàu.

Sau thời gian ngắn, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng tê bì chân tay, tê miệng lưỡi, hồi hộp, đánh trống ngực, những dấu hiệu điển hình của ngộ độc ấu tàu.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc ấu tàu và khẩn trương triển khai các biện pháp xử trí theo phác đồ, đồng thời theo dõi sát diễn biến, đặc biệt là các rối loạn tim mạch và thần kinh. Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Các bác sĩ cho biết, ấu tàu (còn gọi là củ ô đầu) là dược liệu chứa độc tố rất mạnh, tuyệt đối không sử dụng làm thực phẩm nếu không được chế biến đúng quy trình chuyên môn.

Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc sau ăn, người dân cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, tránh tự xử trí tại nhà làm tình trạng nặng thêm.

Cần làm gì để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm? Theo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, nhiệt độ tăng cao làm cho thực phẩm rất dễ bị ôi thiu, nhiễm nấm và vi khuẩn, đây là nguyên nhân chính gây ra các bệnh đường tiêu hóa và nguy cơ ngộ độc thực phẩm rất cao. Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, hãy rửa tay thường xuyên. Ngoài ra, hãy chế biến và bảo quản thực phẩm an toàn. Luôn tuân thủ các quy tắc dưới đây: Khi chế biến thực phẩm, hãy đảm bảo: Rửa tay ít nhất 20 giây bằng nước xà phòng ấm trước và sau khi chạm vào thịt sống, gia cầm, động vật có vỏ, cá, trứng hoặc nông sản. Rửa sạch tất cả các loại trái cây và rau quả trước khi ăn. Sử dụng riêng thớt để cắt/thái cá sống, thịt gia cầm hoặc thịt sống. Tất cả các dụng cụ và bề mặt phải được rửa bằng nước xà phòng ấm trước và sau khi sử dụng để chế biến thực phẩm. Có thể sử dụng dung dịch làm sạch chuyên biệt để khử trùng bề mặt và dụng cụ chế biến thực phẩm. Nấu chín thịt gia cầm, thịt bò và trứng trong thời gian thích hợp trước khi ăn. Giữ thịt sống, gia cầm, hải sản và nước thịt của chúng tránh xa các thực phẩm khác. Sử dụng nhiệt kế đo thịt để đảm bảo thực phẩm được nấu chín đến nhiệt độ bên trong thích hợp. Khi bảo quản thực phẩm, hãy đảm bảo: Làm lạnh hoặc đông lạnh ngay các loại thực phẩm dễ hỏng, kể cả sống và chín. Nếu để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ, thực phẩm nên được coi là không an toàn để ăn. Để trái cây, rau củ, thực phẩm nấu chín và thực phẩm chế biến tránh xa thịt sống và trứng sống. Vứt bỏ thức ăn nếu bạn không biết nó đã được để ngoài tủ lạnh bao lâu. Vứt bỏ thức ăn nếu bạn không chắc nó có bị hỏng không.

