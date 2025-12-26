48 giờ sinh tử của bé gái 2 tuổi có khối u khổng lồ

Trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã quyết định phẫu thuật khẩn cấp, bóc tách thành công khối u khổng lồ, mang lại phép màu cho bệnh nhi.

Bệnh nhi là bé P.A (2 tuổi, quê Ninh Bình). Theo gia đình, ngay từ khi còn trong bụng mẹ, bé đã được phát hiện dị dạng bạch huyết vùng cổ góc hàm trái. Sau khi chào đời, khối u tương đối ổn định, không gây đau đớn hay khó thở nên gia đình dự định chờ con lớn hơn mới can thiệp điều trị. Tuy nhiên, biến cố bất ngờ ập đến.

Một ngày trước khi nhập viện địa phương, khối u đột ngột phát triển nhanh, chèn ép vùng cổ khiến bé khó thở rõ rệt. “Chỉ sau một đêm, khối u to lên gấp rưỡi và tiếp tục phình ra rất nhanh. Nhìn con không thở được, gia đình vô cùng hoảng sợ”, bố bé P.A nghẹn ngào nhớ lại.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi.

Khi được chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhi Trung ương, tình trạng của bé đã vô cùng nguy kịch. Trẻ suy hô hấp nặng, phải đặt nội khí quản và thở máy. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy khối u có kích thước “khổng lồ” 86x101x99mm, chiếm tới 3/4 vùng cổ và đang chảy máu cấp tính bên trong. Khối u chèn ép và đẩy lệch hoàn toàn thanh quản, khí quản và thực quản, làm hẹp lòng thanh hầu, đe dọa trực tiếp tính mạng trẻ do nguy cơ suy hô hấp, suy tuần hoàn và mất máu cấp.

Trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, PGS.TS Phạm Duy Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã trực tiếp chủ trì hội chẩn toàn bệnh viện và chỉ đạo phẫu thuật khẩn cấp để cứu sống bệnh nhi.

Khối u của bệnh nhi phát triển nhanh từng giờ.

TS. Đặng Hoàng Thơm, Trưởng khoa Sọ mặt và Tạo hình người trực tiếp thực hiện ca mổ, cho biết đây là một trường hợp cực kỳ nguy hiểm. Thông thường, u nang bạch huyết có thể điều trị bằng tiêm xơ, nhưng với khối u quá lớn, nhiều nang, đang chảy máu cấp và tiếp tục phát triển nhanh như trường hợp này, phẫu thuật là lựa chọn duy nhất và phải tiến hành ngay lập tức. “Thách thức lớn nhất là khối u đã xâm lấn sâu vào các mạch máu và dây thần kinh vùng cổ, ranh giới với các tổ chức xung quanh rất mờ. Việc bóc tách đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối để tránh tổn thương động mạch cảnh và đám rối thần kinh quan trọng”, TS. Đặng Hoàng Thơm chia sẻ.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc bệnh viện cùng sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa, ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi. Các bác sĩ bóc tách thành công toàn bộ khối u, khi đó đã đạt kích thước lên tới 100x150mm, giải phóng hoàn toàn sự chèn ép. Đặc biệt, toàn bộ bó mạch và các cấu trúc thần kinh vùng cổ được bảo tồn nguyên vẹn, giúp bệnh nhi dần trở về trạng thái sinh lí bình thường.

TS. Đặng Hoàng Thơm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật.

Hiện tại, sức khỏe bé P.A đã ổn định, có thể tự thở, ăn uống và vận động cổ bình thường. Để đảm bảo hiệu quả lâu dài, trẻ sẽ tiếp tục được theo dõi và tiêm xơ bổ sung nhằm giảm nguy cơ tái phát khối u bạch huyết.

Không giấu được xúc động khi chứng kiến con gái hồi phục, bố bé P.A nghẹn ngào: “Nghe tin ca mổ thành công, cả gia đình tôi vỡ òa hạnh phúc. May mắn là con được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương kịp thời. Chúng tôi vô cùng biết ơn các bác sĩ đã cứu sống con”.

Thành công của ca phẫu thuật không chỉ là niềm hạnh phúc của một gia đình, mà còn tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương - những người luôn sẵn sàng đối mặt với các ca bệnh khó, phức tạp nhất để giành lại sự sống cho trẻ.

Các chuyên gia khuyến cáo, u bạch huyết có thể được phát hiện từ trước sinh thông qua siêu âm thai kì. Vì vậy, thai phụ cần được theo dõi, quản lí và tư vấn tại các trung tâm chẩn đoán trước sinh uy tín, giúp trẻ được tiếp cận và điều trị sớm ngay sau khi chào đời, hạn chế tối đa các biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe, chức năng và thẩm mĩ của trẻ.