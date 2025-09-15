Ngự Trù Của Bạo Chúa - dự án phim đánh dấu màn hợp tác đầu tiên của cặp đôi Yoona - Lee Chae Min mới đây đã chính thức thiết lập kỷ lục rating 2025. Cụ thể trong tập mới nhất lên sóng tối 14/9, phim đã ghi nhận thành tích 15,4%, chính thức vượt mặt Buried Hearts của SBS để trở thành phim Hàn có rating cao nhất 2025, bao gồm cả đài trả phí lẫn đài công cộng. Đáng nói hơn khi phim vẫn còn đang lên sóng và khán giả đặt kỳ vọng rằng đây sẽ là tác phẩm tiếp theo của tvN có thể cán mốc rating 20%.

Không chỉ phá kỷ lục của năm, thành tích 15,4% còn giúp Ngự Trù Của Bảo Chúa chính thức lọt vào top 10 phim có rating cao nhất lịch sử đài tvN. Hiện khoảng cách của phim với Jeongnyeon (top 9) là khá ít, thế nên Ngự Trù Của Bạo Chúa hoàn toàn có thể nhanh chóng leo lên vị trí top 9 trong tập tới, thậm chí là "đánh chiếm" những vị trí cao hơn nữa sau khi hoàn thành quá trình phát sóng

Top 10 rating đài tvN bao gồm:

1. Queen of Tears (16 tập) 24.850%

2. Crash Landing On You (16 tập) 21.683%

3. Reply 1988 (20 tập) 18.803%

4. Goblin (16 tập) 18.680%

5. Mr. Sunshine (24 tập) 18.129%

6. Mr. Queen (20 tập) 17.371%

7. Crash Course in Romance (16 tập) 17.038%

8. Under The Queen's Umbrella (16 tập) 16.852%

9. Jeongnyeon (12 tập) 16.458%

10. Ngự Trù Của Bạo Chúa (12 tập) 15.405% (đang chiếu)

Hình ảnh trong Ngự Trù Của Bạo Chúa

Ngự Trù Của Bạo Chúa đang thực sự chứng minh sức hút khó cưỡng với khán giả bởi kịch bản của phim vừa hài hước vừa lôi cuốn, tạo ra những tình huống dở khóc dở cười nhưng vẫn giữ nhịp câu chuyện chặt chẽ, khiến người xem không thể rời mắt. Những màn so tài nấu nướng trong phim không chỉ hấp dẫn mà còn khiến khán giả “đói bụng theo từng tập phim”, từ cách trình bày món ăn đến sự tinh tế trong hương vị được thể hiện qua từng cảnh quay. Nhiều khán giả còn đùa rằng

Nữ chính Yoona càng chứng tỏ khả năng diễn xuất vượt bậc, xóa tan hoàn toàn những nghi vấn từ các tập đầu, mang đến hình ảnh nhân vật vừa duyên dáng vừa mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Lee Chae Min cũng hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, tạo ra những khoảnh khắc tung hứng ăn ý, bùng nổ chemistry. Sự kết hợp của hai diễn viên chính cùng kịch bản thông minh khiến Ngự Trù Của Bạo Chúa không chỉ là một bộ phim giải trí mà còn là trải nghiệm đầy màu sắc, vừa cười vừa thỏa mãn vị giác của khán giả. Đặc biệt so với mặt bằng chung phim cổ trang của Hàn Quốc năm nay thì Ngự Trù Của Báo Chúa vượt trội hơn cả, xứng danh tuyệt phẩm cổ trang.