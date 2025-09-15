Liên Bỉnh Phát gây choáng

Ngày 15/9, ETtoday đưa tin danh sách đề cử của giải thưởng Kim Chung đã được công bố. Đây là giải thưởng dành cho phim truyền hình lớn nhất và có uy tín nhất của Đài Loan (Trung Quốc), trong đó nam diễn viên Liên Bỉnh Phát được đề cử Thị đế (Nam chính xuất sắc) với vai diễn trong phim Bác sĩ tha hương (The Outlaw Doctor ).

Không những vậy, nếu ở hạng mục Nữ chính xuất sắc (Thị hậu) có tới 6 ngôi sao được đề cử, thì ở hạng mục Thị đế chỉ có 4 cái tên là Kha Thúc Nguyên (Arong and Ayu ), Tống Vỹ Ân ( A Second Chance of Life ), Phạm Thiếu Huân ( X! Monday Again ), và Liên Bỉnh Phát trong The Outlaw Doctor. Với thành tích này, Liên Bỉnh Phát trở thành nam diễn viên Việt Nam đầu tiên lọt vào danh sách đề cử của một trong những hạng mục lớn nhất giải thưởng Kim Chung.

Liên Bỉnh Phát gây bất ngờ khi được đề cử Thị đế giải Kim Chung (Đài Loan, Trung Quốc).

Trong Bác sĩ tha hương , Liên Bỉnh Phát vào vai Phạm Văn Ninh, vốn là bác sĩ chuyên nghiệp có giấy phép hành nghề. Tuy nhiên, để cứu mẹ, anh sang Đài Loan và thực hiện một số công việc bất hợp pháp. Phạm Văn Ninh liên tục rơi vào các tình huống nguy hiểm, chấp nhận hoạt động ngầm để kiếm sống và đưa mẹ về nước. Bạn diễn của anh là ngôi sao nổi tiếng Trương Quân Ninh.

Bộ phim được đánh giá cao khi lên sóng với số điểm chất lượng trên trang đánh giá Douban là 8/10. Tác phẩm có nội dung nhân văn, diễn biến hấp dẫn. Bên cạnh đó, Liên Bỉnh Phát còn được khen ngợi có nét đẹp nam tính cuốn hút của các tài tử điện ảnh nổi danh như Trương Chấn, Lương Triều Vỹ. Diễn xuất của Liên Bỉnh Phát cũng được đánh giá cao.

Ngoài ra, phim Bác sĩ tha hương còn giúp nữ diễn viên Trương Quân Ninh lần đầu được đề cử ở hạng mục Nữ chính xuất sắc. Tác phẩm nhận tổng cộng 15 đề cử khác nhau. Lễ trao giải Kim Chung lần thứ 60 sẽ diễn ra vào ngày 18/10.

Tên tuổi của Liên Bỉnh Phát vươn xa khỏi Việt Nam.

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990, anh được biết đến qua vai diễn Dũng trong phim điện ảnh Song lang (2018). Ngoài ra, nam diễn viên còn tham gia các tác phẩm nổi bật như Hậu duệ mặt trời bản Việt , Không lối thoát, Quý cô thừa kế ... Liên Bỉnh Phát cũng là gương mặt quen thuộc trong các chương trình giải trí như Running Man Vietnam, Ơn giời cậu đây rồi , 7 nụ cười xuân, Kỳ tài thách đấu, 2 Ngày 1 Đêm, Anh trai vượt ngàn chông gai.

Năm 2021, Liên Bỉnh Phát là nghệ sĩ Việt duy nhất lọt vào danh sách top 100 Gương mặt tạp chí đẹp nhất châu Á do một chuyên trang quốc tế bình chọn.