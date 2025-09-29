Sắp đến mốc 1/10 chuyển đổi tài khoản giao thông, chủ xe cần làm gì để qua trạm không gián đoạn?

Chỉ vài thao tác trên ứng dụng, người dùng dễ dàng liên kết ePass với Viettel Money để chuyển đổi tài khoản giao thông nhanh chóng, an toàn.

Trong nhiều năm qua, người dùng quen với việc nạp tiền vào một tài khoản thu phí nội bộ do các nhà cung cấp dịch vụ ETC quản lý. Loại tài khoản này tồn tại nhiều hạn chế: không sinh lãi, không dùng cho dịch vụ khác và hầu như không chịu sự giám sát tài chính. Bên cạnh đó, cơ chế vận hành khép kín khiến tài khoản thu phí cũ tồn tại nhiều bất cập: dễ phát sinh lỗi nạp nhầm, khó tra soát khi xảy ra tranh chấp, người dùng hầu như không có quyền chủ động trong việc quản lý dòng tiền. Đặc biệt, dữ liệu tài chính không được giám sát liên ngành, nên tiêu chuẩn bảo mật chỉ dừng lại ở phạm vi kỹ thuật của đơn vị vận hành, không đủ để đáp ứng yêu cầu minh bạch và an toàn trong bối cảnh số hóa.

Chính vì vậy, việc chấm dứt mô hình “tài khoản thu phí” và chuyển sang tài khoản giao thông định danh là bước đi tất yếu, vừa để tuân thủ Nghị định 119/2024/NĐ-CP, vừa để khắc phục những bất cập đã tồn tại nhiều năm qua.

Từ 1/10/2025, mô hình này sẽ được thay thế bằng tài khoản giao thông định danh gắn trực tiếp với ví điện tử, thẻ ngân hàng hoặc thẻ tín dụng mở ra nhiều lợi ích thiết thực cho người dùng.

Chủ xe có thể nạp hoặc rút tiền ngay trên ứng dụng, thay vì phải chờ 15–20 ngày và cần bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ như trước đây. Đặc biệt, tài khoản này được thiết kế để mở rộng trong tương lai: chỉ với một tài khoản duy nhất, người dùng không chỉ thanh toán phí đường bộ mà còn có thể chi trả cho hàng loạt dịch vụ khác như đỗ xe, xăng dầu, sân bay hay đăng kiểm. Để đảm bảo tính minh bạch và an toàn, cơ chế quản lý của tài khoản giao thông định danh cũng được nâng cấp rõ rệt: Dữ liệu được giám sát liên ngành, Bộ Xây dựng vận hành hệ thống thu phí, Ngân hàng Nhà nước quản lý phương tiện thanh toán. Nhờ đó, chuẩn bảo mật được nâng lên ngang hệ thống ngân hàng, hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng.

Kẹt trạm vì… quên nạp tiền: Nỗi lo trước ngày chuyển đổi

Không ít người dân chia sẻ rằng, điều họ lo lắng nhất không nằm ở thủ tục chuyển đổi, mà ở những tình huống phát sinh khi tham gia giao thông. Nỗi sợ phổ biến nhất hiện nay là tài khoản bị tự động trừ tiền, không liên kết được tài khoản giao thông hay thậm chí chưa biết cách nạp tiền vào ví điện tử. Một số khác ngại việc phải nạp sẵn số tiền lớn vào tài khoản giao thông trước mỗi chuyến đi, giống như phải “ứng trước” khi qua trạm BOT. Đây là viễn cảnh khiến nhiều chủ xe bất an, đặc biệt với những người thường xuyên di chuyển xa.

Anh Phạm Minh K. (tài xế tự do, TP.HCM) chia sẻ: “Đi đường dài mà phải cứ canh số dư liên tục thì rất mệt. Chỉ sợ đến trạm mới phát hiện tài khoản trống thì kẹt xe ngay”.

Doanh nghiệp vận tải cũng đối mặt áp lực lớn. Chị Lê Thị H., kế toán tại Bắc Giang, cho biết: “Công ty có vài chục xe chạy hằng ngày. Việc theo dõi để đảm bảo tất cả tài khoản đều đủ số dư là gánh nặng, chỉ cần thiếu sót một xe là hành trình có thể bị gián đoạn”.

Chính vì những nỗi lo như vậy, dù thời hạn đã cận kề, nhiều người vẫn còn chần chừ trong việc chuyển đổi.

Để gỡ đúng nỗi lo này, ứng dụng tài chính số Viettel Money tích hợp cùng ePass đã phát triển tính năng “Ví trả sau”. Cơ chế vận hành khá đơn giản: xe có thể qua trạm trước, thanh toán sau. Giao dịch được ghi nhận ngay lập tức, chủ xe chỉ cần hoàn tất thanh toán trong khoảng thời gian được quy định. Điều này giúp người dùng không còn áp lực phải nạp tiền gấp gáp trước mỗi chuyến đi, đảm bảo hành trình luôn thông suốt ngay cả khi tài khoản chưa kịp nạp tiền.

“Ví Trả Sau” giúp hành trình di chuyển trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn, qua trạm mượt mà, không lo gián đoạn

Ngoài ra, Viettel Money - phương thức thanh toán phổ biến của khách hàng ePass cũng đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật đặc thù của hệ thống ETC. Theo TCCS 44:2022/TCĐBVN và Quyết định 2255/QĐ-BGTVT, mỗi giao dịch phải hoàn tất trong chưa đầy 200 mili-giây để đảm bảo xe qua trạm không bị gián đoạn. Hiện tại, chỉ ba phương thức đạt chuẩn này, là Viettel Money, thẻ tín dụng quốc tế - của ePass và ví VETC của VETC.

Về tính ổn định, ePass được tích hợp trực tiếp với Viettel Money trong hệ sinh thái Viettel, giúp giảm khâu trung gian, giữ tốc độ ổn định và có kênh hỗ trợ khi cần. Đặc biệt, người dùng Viettel Money được miễn phí 100% các thao tác liên kết, nạp tiền và giao dịch. Nếu thanh toán qua thẻ tín dụng quốc tế, người dùng sẽ phải chịu thêm phí khoảng 2% giá trị giao dịch do đơn vị phát hành quy định.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng ePass vui lòng liên hệ tổng đài 1900.9080 hoạt động 24/7.