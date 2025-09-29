Mang hit "Tràn Bộ Nhớ" lên sân khấu, Dương Domic khuấy động sự kiện ra mắt smartphone mới

Tối ngày 24/9, realme đã chính thức trình làng realme 15 Series trong một sự kiện bùng nổ, kết hợp giữa công nghệ và âm nhạc. Tâm điểm của đêm tiệc là sự xuất hiện đầy năng lượng của Đại sứ thương hiệu Dương Domic, người đã mang đến không khí sôi động và truyền tải hoàn hảo tinh thần "Sống Thật Từng Khoảnh Khắc" của sản phẩm.

Dương Domi là đại sứ thương hiệu của realme Việt Nam

Tại sự kiện, Dương Domic đã mang đến bầu không khí bùng nổ khi trình diễn trên sân khấu đầy năng lượng.

Với vai trò đại sứ, Dương Domic đã khuấy động sân khấu bằng bản hit "Tràn Bộ Nhớ" và ca khúc mới "Không Thời Gian", biến buổi ra mắt thành một bữa tiệc thực sự. Sự cộng hưởng giữa âm nhạc của anh và chủ đề "Bậc Thầy AI Tiệc Đêm" của realme 15 Series đã khẳng định đây là dòng smartphone dành cho thế hệ trẻ năng động, luôn muốn tỏa sáng trong mọi cuộc vui.

Nam ca sĩ chụp ảnh giao lưu cùng khán giả

realme 15 Series tạo ra một cuộc cách mạng trong phân khúc tầm trung bằng cách đưa AI làm hạt nhân trải nghiệm. Hai tính năng nổi bật nhất chính là:

AI Edit Genie: Cho phép người dùng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp chỉ bằng giọng nói. Thay vì thao tác phức tạp, bạn chỉ cần ra lệnh "làm mịn da" hay "xóa người trong ảnh", AI sẽ tự động thực thi, biến bất kỳ ai cũng có thể trở thành chuyên gia hậu kỳ.

AI Party Mode: Là vị cứu tinh cho những bức ảnh thiếu sáng. Công nghệ này tự động cân bằng ánh sáng, làm nổi bật chủ thể và tái tạo không khí tiệc tùng một cách sống động, đảm bảo không một khoảnh khắc nào bị bỏ lỡ.

Sức mạnh AI này được hỗ trợ bởi hệ thống camera 50MP vượt trội trên toàn bộ dòng máy, mang lại những bức ảnh sắc nét và đầy chi tiết.

Không chỉ thông minh, realme 15 Series còn sở hữu hiệu năng đỉnh cao và viên pin dung lượng khủng lên đến 7000mAh, đảm bảo mọi cuộc vui không bao giờ gián đoạn. Điểm đáng kinh ngạc là toàn bộ sức mạnh đó được gói gọn trong một thiết kế siêu mỏng, lấy cảm hứng từ thời trang cao cấp, biến chiếc điện thoại thành một phụ kiện sành điệu, nhẹ nhàng đồng hành cùng người trẻ suốt cả ngày dài.

realme 15 Series bắt đầu lên kệ từ ngày 24/9/2025, dưới đây là giá bán chi tiết của sản phẩm:

● realme 15T 8+256GB: 8.990.000 đồng

● realme 15T 12+256GB: 9.990.000 đồng

● realme 15 5G 8+256GB: 10.490.000 đồng

● realme 15 12+256GB: 11.490.000 đồng

● realme 15 Pro 12+256GB: 14.990.000 đồng

● realme 5 Watch: 1.790.000 đồng