Apple năm nào cũng nói "đây là dòng iPhone tốt nhất", nhưng với iPhone 17 thì đúng thật!

Thế nhưng năm nay, với sự ra mắt của bộ tứ iPhone 17, câu nói marketing quen thuộc ấy lại đúng một cách đáng ngạc nhiên. Apple không chỉ ra mắt những chiếc iPhone mạnh nhất, mà còn là một dòng sản phẩm mạnh mẽ và cân bằng nhất ở mọi khía cạnh.

iPhone 17 tiêu chuẩn: Khi "bản thường" không còn là sự cắt giảm

Tâm điểm của sự thay đổi năm nay chính là chiếc iPhone 17 tiêu chuẩn. Sau nhiều năm bị giữ lại các tính năng cao cấp, Apple đã "phá vỡ thông lệ" và mang đến một cú lột xác ngoạn mục:

- Màn hình lớn hơn (6.3-inch), và quan trọng nhất là sự xuất hiện của ProMotion 120Hz cùng Always-On Display.

- Camera trước nâng cấp với tính năng Center Stage thông minh.

- Độ bền vượt trội với kính Ceramic Shield thế hệ thứ 2.

- Hiệu năng đỉnh cao với chip A19.

- Bộ nhớ trong khởi điểm 256GB, gấp đôi thế hệ trước.

- Thời lượng pin tăng vọt và màn hình sáng hơn đáng kể ngoài trời.

Điều đáng kinh ngạc là tất cả những nâng cấp đắt giá này đều được gói gọn trong mức giá khởi điểm 799 USD không đổi. Apple đã biến chiếc iPhone "thường" trở thành một lựa chọn xuất sắc và là một món hời thực sự.

iPhone 17 Pro & Pro Max: Tập trung vào giá trị cốt lõi

Với bản tiêu chuẩn đã quá mạnh, vai trò của dòng Pro trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết: chúng dành cho những người dùng chuyên nghiệp thực thụ. Apple không còn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, thay vào đó, họ dồn toàn lực vào hai yếu tố mà người dùng Pro quan tâm nhất: hệ thống camera đỉnh cao và thời lượng pin bền bỉ.

Dù thiết kế mới có thể không hợp gu tất cả (như cá nhân tôi vẫn tiếc nuối phiên bản màu đen), nhưng không thể phủ nhận sự táo bạo và sức hút của nó, đặc biệt là màu "Cam Vũ Trụ" (Cosmic Orange) đang gây sốt.

iPhone Air: Một thiết kế đến từ tương lai

Và cuối cùng là iPhone Air – nhân tố bất ngờ của năm nay. Đích thân tôi đã từ bỏ ý định mua máy Pro để lựa chọn chiếc iPhone siêu mỏng này và đã thực sự bị ấn tượng.

Nó cũng giải quyết được những lo ngại lớn nhất về một chiếc điện thoại mỏng: thời lượng pin và độ bền đều tốt hơn kỳ vọng rất nhiều. Với thiết kế cao cấp và sức mạnh từ chip A19 Pro, iPhone Air mang lại cảm giác của một sản phẩm đến từ tương lai mà không hề yếu thế.

Một đội hình hoàn hảo, không có mắt xích yếu

Tóm lại, Apple đã tạo ra một đội hình chiến thắng với bốn mẫu máy xuất sắc, và thật khó để tìm ra một điểm yếu rõ ràng nào. Việc lựa chọn giờ đây trở nên đơn giản hơn bao giờ hết:

- Bạn muốn một chiếc iPhone toàn diện với giá trị tốt nhất? iPhone 17 là câu trả lời.

- Bạn cần hiệu năng camera và thời lượng pin không đối thủ? iPhone 17 Pro và Pro Max đang chờ bạn.

- Bạn yêu thích sự đột phá, mỏng nhẹ và một thiết kế đậm chất tương lai? iPhone Air chính là lựa chọn độc đáo.

Là một người đã theo dõi Apple trong thời gian dài, tôi không nhớ có năm nào mà toàn bộ dòng sản phẩm của họ lại đồng đều và mạnh mẽ đến vậy. Mỗi mẫu máy đều là một "nhà vô địch" theo cách riêng.

