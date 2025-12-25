Sao Việt đón Giáng sinh: Decor không gian như cổ tích, riêng nhà Jun Phạm quá chữa lành

Noel là dịp nhiều gia đình tranh thủ làm mới không gian sống, mang không khí lễ hội ấm áp vào từng góc nhà. Dàn sao Vbiz cũng không ngoại lệ, mỗi người đều hào hứng tự tay trang hoàng tổ ấm theo phong cách riêng, từ cầu kỳ, hoành tráng đến tối giản nhưng điểm chung là đều đẹp và thể hiện gu thẩm mỹ rõ nét. Dưới đây là những không gian Giáng sinh ấn tượng trong nhà sao Việt khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ.

Thanh Hằng

Gần như năm nào Thanh Hằng cũng tự tay chuẩn bị góc Giáng sinh tại nhà. Năm nay, trong không gian sống rộng 1.000m², siêu mẫu 8X gây ấn tượng khi decor cây thông cỡ lớn, đặt gọn trong một góc nhà và trang trí tỉ mỉ đến mức phải bắc thang để treo từng món phụ kiện.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần

Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần trang trí Noel cho góc nhỏ trong căn hộ với cây thông xinh xắn. Cả hai tự tay chuẩn bị mọi công đoạn, lựa chọn những phụ kiện đang được ưa chuộng như nơ đỏ, quả châu nhung để tô điểm không khí Giáng sinh. Không decor quá cầu kỳ nhưng khi "lên đèn" cây thông vẫn rực rỡ, làm sáng bừng góc không gian trong tổ ấm 3 thành viên.

Jun Phạm

Tổ ấm của Jun Phạm rộng 75m² nhưng được anh decor vô cùng khéo léo, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Mùa Noel năm nay, nam ca sĩ khoe không gian sống do chính tay mình trang trí, mang đậm không khí Giáng sinh với sắc đỏ và xanh nổi bật. Từ cây thông nhỏ xinh đặt gần ban công đến các mảng tường ở phòng khách và khu vực bếp, mọi góc nhà đều được điểm xuyết bằng nhiều phụ kiện Noel, tạo cảm giác ấm áp, tràn đầy sự "chữa lành".

Đỗ Hà

Giáng sinh 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi Hoa hậu Đỗ Hà cùng ông xã Viết Vương đón mùa lễ hội đầu tiên sau khi về chung một nhà. Năm nay, nàng Hậu lựa chọn cây thông kích thước lớn, trang trí theo tông be, trắng và xanh chủ đạo, mang lại cảm giác lung linh nhưng vẫn trang nhã. Đèn LED lấp lánh được kết hợp cùng các quả châu Noel và thú bông xinh xắn, tạo nên không khí ấm áp. Bên cạnh đó, Đỗ Hà còn tinh tế thay gối sofa phiên bản Giáng sinh, giúp không gian sống thêm sinh động và đậm chất lễ hội.

Ngọc Loan

Duy trì thói quen trang trí cây thông mỗi năm, "phú bà" Ngọc Loan luôn cập nhật những xu hướng mới. Năm nay, cây thông của cô tiết chế hơn về chi tiết nhưng vẫn giữ được sự sáng tạo và tính thẩm mỹ. Không gian được điểm xuyết bằng các quả cầu cùng hệ đèn LED hình cánh bướm, tạo hiệu ứng lung linh như bước ra từ thế giới cổ tích. Những cánh bướm phát sáng mang lại cảm giác mềm mại, hài hòa và đậm chất nghệ thuật, khiến tổng thể trở nên cuốn hút. Ngọc Loan chia sẻ đây là cây thông khiến cô cảm thấy "ưng bụng" nhất.

Vân Trang

Trong căn biệt thự rộng 1000m², Vân Trang lựa chọn tông xanh làm chủ đạo để trang trí Noel. Bên cạnh cây thông cỡ lớn, nữ diễn viên còn chăm chút nhiều khu vực khác trong nhà, từ phòng khách đến phòng bếp, nhằm tạo sự đồng bộ. Từ nội thất, cây thông Noel đến các chi tiết trang trí nhỏ đều được phối cùng tông màu, kết hợp thêm nhiều món decor, giúp tổng thể không gian trở nên hài hòa và lung linh.

Hà Anh

Căn hộ hạng sang trị giá chục tỷ của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây kém tuổi được trang hoàng Noel lộng lẫy với cây thông xinh xắn đặt gần ban công. Chiếc tủ nhỏ bên cạnh cũng được Hà Anh khéo léo điểm xuyết thêm phụ kiện, giúp không gian trở nên bắt mắt hơn. Gia đình 4 thành viên tranh thủ diện pyjama đỏ đồng bộ, check-in bên góc cây thông, tạo nên khung hình Giáng sinh tuyệt đẹp.

Hoàng Ku

Hoàng Ku có sở thích trang trí nhà theo chủ đề vào các dịp Trung thu, Giáng sinh hay năm mới. Mùa Noel năm nay, anh chọn phong cách sang trọng, ấm cúng, lấy sắc xanh của lá thông làm điểm nhấn cho các khu vực như phòng khách và bếp. Ở những góc khác, Hoàng Ku khéo léo bài trí bằng các phụ kiện nhỏ nhưng độc đáo, được sưu tập từ nhiều chuyến đi, tạo nên tổng thể tinh tế và có dấu ấn riêng.

Luna Đào

Căn duplex mới được đập thông và cải tạo của Luna Đào gây ấn tượng bởi diện tích rộng rãi cùng cách decor đẹp và có gu. Mùa Noel năm nay, cô lựa chọn phong cách trang trí Giáng sinh nhẹ nhàng với cây thông nhỏ và một số phụ kiện điểm xuyết. Dù tối giản, không gian vẫn toát lên vẻ lung linh và ấm áp.

Tổng hợp