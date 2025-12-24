TOP 3 con giáp càng gần Tết càng dễ mua nhà đất giá hời

Những tháng cận Tết luôn là giai đoạn đặc biệt của thị trường nhà đất. Người cần bán thường muốn chốt nhanh để thu tiền xoay vòng, người mua thì tranh thủ tìm nơi an cư trước năm mới. Chính trong khoảng thời gian này, nhiều giao dịch tưởng như khó lại bất ngờ trôi chảy, giá cả mềm hơn dự kiến, giấy tờ thuận lợi hơn thường lệ. Theo quan niệm phong thủy, không phải ai cũng dễ gặp cơ hội như nhau. Càng sát Tết 2026, có 3 con giáp được xem là vào vận đất đai, dễ gặp nhà hợp, giá tốt, mua bán thuận buồm xuôi gió.

1. Tuổi Dần - Dễ gặp nhà đúng gu, chốt nhanh gọn

Càng về cuối năm, tuổi Dần bước vào giai đoạn vận khí chuyển động mạnh, đặc biệt liên quan đến tài sản cố định như nhà cửa, đất đai. Điểm đáng chú ý của tuổi này là dễ gặp bất động sản hợp nhu cầu thực tế, không mất quá nhiều thời gian cân nhắc.

Hình ảnh minh họa tạo bởi AI

Nhiều người tuổi Dần khi đi xem nhà cuối năm thường có cảm giác rõ ràng: vừa bước vào đã thấy sáng sủa, thoáng đãng, bố cục dễ ở. Đó là dấu hiệu của trạch khí tương hợp. Về mặt giao dịch, tuổi Dần giai đoạn cận Tết 2026 cũng dễ gặp người bán thiện chí, sẵn sàng thương lượng để chốt sớm, ít phát sinh rắc rối về giấy tờ hay giá cả.

Với người tuổi Dần đang tìm nhà ở thực, đây là thời điểm phù hợp để xuống tiền. Còn nếu là nhà đầu tư nhỏ lẻ, nên ưu tiên các sản phẩm có pháp lý rõ ràng, khu dân cư hiện hữu, khả năng sang tay nhanh sau Tết.

2. Tuổi Mùi - Mua nhà dễ gặp người bán đúng giá

Tuổi Mùi vốn không phải con giáp nóng vội trong chuyện tiền bạc. Nhưng càng gần Tết 2026, vận đất của tuổi này lại sáng lên theo cách rất thực tế: dễ gặp người bán cần thanh khoản gấp, mức giá đưa ra sát giá trị thật, ít bị thổi. Phong thủy cho rằng tuổi Mùi hợp với những ngôi nhà có ánh sáng tự nhiên tốt, không gian gọn gàng, bố cục cân bằng. Cuối năm là lúc nhiều căn nhà được dọn dẹp, sửa sang để bán, vô tình lại đúng “gu” của tuổi này. Khi trạch khí đã thuận, việc thương lượng cũng nhẹ nhàng hơn, không bị ép giá hay kéo dài.

Hình ảnh minh họa tạo bởi AI

Tuổi Mùi nếu mua nhà thời điểm này nên chú ý yếu tố sinh hoạt lâu dài: hướng nắng, thông gió, hàng xóm xung quanh. Chọn được nhà ở êm, vận sống cũng ổn định theo, đặc biệt phù hợp với những ai có kế hoạch an cư trước hoặc ngay sau Tết.

3. Tuổi Hợi - Gặp lộc đất nhờ duyên người

Điểm mạnh của tuổi Hợi trong giai đoạn cận Tết 2026 không nằm ở tính toán, mà ở chữ duyên. Nhiều giao dịch nhà đất của tuổi Hợi thành công nhờ gặp đúng người, đúng thời điểm. Có thể là được người quen giới thiệu, hoặc vô tình xem được căn nhà vừa rao, giá chưa kịp điều chỉnh.

Theo phong thủy, tuổi Hợi bước vào giai đoạn vận tài sản tăng dần cuối năm, đặc biệt thuận với các giao dịch mang tính ổn định lâu dài. Nhà mua trong thời điểm này thường dễ ở, ít phát sinh sửa chữa lớn, sinh hoạt yên ổn. Với tuổi Hợi, lời khuyên là không nên chần chừ quá lâu khi đã thấy căn nhà phù hợp. Nếu cảm giác ban đầu tốt, giấy tờ rõ ràng, mức giá hợp lý so với khu vực, nên mạnh dạn tiến thêm bước thương lượng để giữ cơ hội.

Hình ảnh minh họa tạo bởi AI

Vì sao càng gần Tết lại dễ gặp deal tốt

Ngoài yếu tố con giáp, thực tế thị trường cuối năm cũng tạo điều kiện cho người mua. Nhiều chủ nhà muốn hoàn tất giao dịch trước Tết để nhẹ đầu tài chính. Bên mua thì có xu hướng chốt nhanh để kịp ổn định chỗ ở, sửa sang nhà cửa đón năm mới. Khi hai bên cùng có nhu cầu rõ ràng, khả năng đạt được mức giá hợp lý sẽ cao hơn.

Tuy nhiên, phong thủy chỉ là yếu tố hỗ trợ. Người mua vẫn cần kiểm tra kỹ pháp lý, hiện trạng nhà đất và khả năng tài chính của bản thân. Khi thời điểm thuận, vận khí tốt và sự chuẩn bị đủ đầy gặp nhau, giao dịch nhà đất cuối năm mới thực sự trọn vẹn.

Cận Tết 2026, nếu bạn thuộc một trong ba con giáp trên và đang có ý định mua hoặc bán nhà đất, đây là giai đoạn rất đáng để chủ động tìm hiểu, đi xem và nắm bắt cơ hội. Đôi khi, một quyết định đúng thời điểm có thể mở ra sự an cư và tài lộc dài lâu cho cả năm mới.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm tham khảo