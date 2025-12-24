Đầu năm mới khuyên bạn nên trồng 5 loại cây này: Rước lộc vào nhà, hút tiền bạc như nam châm

Cây cau tiểu trâm

Cau tiểu trâm là loại cây có bụi thấp, mọc thành từng nhánh. Thân cây mảnh, lá dài, mảnh và cong nhẹ, màu xanh đậm, tỏa đều tạo cảm giác thanh thoát, sang trọng. Nhờ kích thước vừa phải, cau tiểu trâm rất phù hợp đặt trong phòng khách, bàn làm việc, quầy lễ tân hoặc không gian văn phòng.

Ảnh minh hoạ

Loại cây này có khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện ánh sáng, dễ chăm sóc và ít sâu bệnh. Cau tiểu trâm còn được biết đến với công dụng lọc không khí, giúp giảm bụi mịn, hấp thụ khí độc và tăng độ ẩm tự nhiên, góp phần cải thiện chất lượng không gian sống.

Về phong thủy, cau tiểu trâm tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc, kiên cường và vươn lên thu hút vượng khí. Trồng cau tiểu trâm vào đầu năm mới được cho là giúp gia chủ ổn định tài vận, công việc tiến triển đều đặn, tiền bạc tích lũy lâu dài.

Cây ngũ gia bì

Cây ngũ gia bì thuộc nhóm cây bụi, thân cây trưởng thành có thể cao từ 1-7m, cành nhánh rậm rạp và có gai mềm. Lá kép hình chân chim, mọc so le, hình bầu dục hoặc thuôn. Hoa mọc thành chùm ở đầu cành, màu trắng lục.

Ảnh minh hoạ

Loại cây này thường được dùng làm cây cảnh trong nhà, văn phòng nhờ vẻ bề ngoài thẩm mỹ và khả năng lọc không khí, đuổi muỗi hiệu quả. Gia chủ sẽ nhận thấy có sự thay đổi rõ rệt trong không khí sau một thời gian trồng loại cây này. Cây ngũ gia bì còn có giá trị trong y học khi được dùng để điều chế một số loại thuốc Đông y.

Trong phong thủy, cây ngũ gia bì có ý nghĩa đối với việc thu hút tài lộc và vượng khí cho gia chủ, mang lại bình an trong cuộc sống. Hình dáng lá xòe như bàn tay của cây tượng trưng cho sự phát triển và thịnh vượng, đồng thời mang đến năng lượng tích cực cho gia chủ, tạo cảm giác an yên và hứng khởi mỗi ngày.

Cây kim ngân

Ảnh minh hoạ

Cây kim ngân là loài cây nhiệt đới, có thân dạng xoắn độc đáo rất dẻo dai. Lá cây xòe tán rộng, xanh tốt quanh năm. Hoa từ loại cây này có màu kem, hương thơm dịu nhẹ, thường nở từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm trong môi trường sống tự nhiên nhưng hầu hết giống cây kim ngân làm cảnh rất hiếm ra hoa.

Loại cây này từ tên gọi “kim ngân” đã mang ý nghĩa gắn liền với sự sung túc, đủ đầy về tiền bạc. Theo phong thuỷ, trồng cây kim ngân trong nhà giúp mang lại may mắn, thuận lợi trong công việc cho gia chủ.

Đặc biệt, số lượng cây kim ngân trong chậu cũng mang ý nghĩa phong thuỷ cụ thể, như trồng 1 cây biểu tượng cho vị thế vững vàng, kiên định, trồng 3 cây tượng trưng cho Phúc - Lộc - Thọ song hành cùng gia chủ còn 5 cây thể hiện mong muốn thu hút những điều tốt lành.

Cây thiết mộc lan

Ảnh minh hoạ

Thiết mộc lan là cây cảnh thân gỗ, còn có tên gọi khác là phát tài khúc, phất dụ thơm. Lá của thiết mộc lan có màu xanh, bóng mượt và dài. Phần giữa của lá có sọc rộng màu vàng rất đặc trưng. Điểm độc đáo của thiết mộc lan là khi bị cắt ngang, chồi non sẽ mọc nhiều xung quanh vị trí cắt.

Loại cây này có thể sinh trưởng tốt cả trong môi trường thiếu sáng, được biết đến với khả năng lọc không khí, loại bỏ các chất độc hại trong không khí giúp cải thiện sức khoẻ của gia chủ.

Trong phong thủy, thiết mộc lan được cho là mang đến may mắn cho người trồng về tài lộc và tiền bạc. Cây có khả năng sinh trưởng mạnh mẽ, tượng trưng cho sự phát triển không ngừng và tài lộc nảy nở. Cây nở hoa cũng là chỉ dấu cho thấy tiền tài đang đến. Với những đặc điểm này, thiết mộc lan thường được đặt trong phòng khách, văn phòng hoặc cửa hàng kinh doanh, nhưng cần lưu ý không để cây trong phòng ngủ.

Cây lưỡi hổ

Ảnh minh hoạ

Cây lưỡi hổ là loại cây cảnh quen thuộc, có khả năng sinh trưởng mạnh mẽ, dễ chăm sóc. Lá cây mọc thẳng đứng, dày và cứng, hình mũi kiếm, màu xanh đậm viền vàng hoặc xanh nhạt tùy giống. Nhờ hình dáng khỏe khoắn, cây lưỡi hổ thường được trồng trong chậu đặt ở phòng khách, lối ra vào hoặc văn phòng làm việc.

Cây lưỡi hổ nổi bật với khả năng lọc không khí rất tốt, hấp thụ các chất độc hại như formaldehyde, benzen, đồng thời nhả oxy vào ban đêm, giúp không gian sống trong lành hơn.

Trong phong thủy, cây lưỡi hổ được xem là biểu tượng của sức mạnh, ý chí, mang lại bình an và may mắn. Hình dáng lá vươn cao tượng trưng cho sự thăng tiến, bứt phá trong sự nghiệp. Trồng cây lưỡi hổ trong nhà đầu năm được cho là giúp gia chủ giữ vững tài lộc, bảo vệ của cải và thu hút những cơ hội tốt về tiền bạc.

