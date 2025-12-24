Muỗi sẽ vào nhà nếu bạn đang trồng 4 loại cây quen thuộc này

Theo số liệu từ Bộ Y tế, trung bình mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 100.000 ca mắc sốt xuất huyết. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, cả nước đã có hơn 110.500 ca mắc và 23 trường hợp không qua khỏi, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Trước đây, dịch bệnh thường xuất hiện theo mùa và tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam, nhưng hiện nay nhiều tỉnh thành ghi nhận hàng trăm đến hàng nghìn ca mắc, phản ánh phạm vi lưu hành của virus Dengue đang mở rộng nhanh chóng.

Theo các chuyên gia môi trường và y tế dự phòng, muỗi đặc biệt ưa những nơi ẩm thấp, rậm rạp, có nước đọng hoặc lá lớn tạo bóng mát. Dưới đây là 4 loại cây cảnh trông vô hại nhưng lại thu hút muỗi rất mạnh, được trồng phổ biến tại nhiều gia đình Việt.

Lục bình (bèo tây)

Bèo tây.

Lục bình thường được trồng trong chum, bể cảnh hoặc ao nhỏ vì vẻ ngoài xanh mướt, dễ sống. Tuy nhiên, loại cây này có bộ rễ dày, giữ nước và cặn bẩn rất tốt. Nếu không được vệ sinh thường xuyên, nước quanh rễ lục bình nhanh chóng trở thành môi trường lý tưởng để muỗi đẻ trứng.

Đặc biệt, trồng lục bình gần nhà hoặc ban công kín gió có thể khiến muỗi sinh sôi nhanh chóng mà gia chủ không hề nhận ra, nhất là vào mùa mưa – thời điểm sốt xuất huyết gia tăng mạnh.

Trúc phú quý

Trúc phú quý.

Trúc phú quý được nhiều gia đình ưa chuộng vì mang ý nghĩa may mắn, tài lộc, thường được trồng trong bình nước. Tuy nhiên, chính việc trồng thủy sinh lại khiến loại cây này trở thành "điểm nóng" thu hút muỗi nếu nước không được thay định kỳ.

Thân cây rỗng, lá mọc dày, kết hợp với nước tù trong bình tạo điều kiện cho muỗi trú ẩn và sinh sản. Nhiều trường hợp ghi nhận muỗi xuất hiện dày đặc quanh khu vực đặt trúc phú quý mà gia chủ không nghĩ nguyên nhân lại đến từ chậu cây.

Vạn niên thanh

Vạn niên thanh.

Vạn niên thanh là loại cây cảnh nội thất phổ biến nhờ lá xanh đậm, dễ chăm sóc, chịu bóng tốt. Tuy nhiên, lá lớn và khả năng giữ ẩm cao khiến không gian quanh cây luôn mát và ẩm – điều kiện rất phù hợp để muỗi trú ngụ.

Khi đặt vạn niên thanh trong phòng ngủ, phòng khách hoặc góc ít ánh sáng, muỗi thường ẩn nấp dưới tán lá vào ban ngày và hoạt động mạnh vào ban đêm, gây khó chịu và tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật.

Ráy cảnh

Ráy cảnh.

Các loại ráy cảnh như tai voi, môn kiểng có lá to bản, xanh mướt, thường được trồng ở sân vườn hoặc lối đi. Lá lớn dễ đọng nước mưa, sương đêm, trong khi gốc cây luôn ẩm ướt, râm mát.

Đây chính là môi trường lý tưởng để muỗi trú ẩn, đặc biệt là muỗi vằn – loài truyền bệnh sốt xuất huyết. Nếu trồng ráy cảnh gần khu sinh hoạt, nguy cơ muỗi xâm nhập vào nhà sẽ tăng đáng kể.

Làm gì để hạn chế muỗi?

Để hạn chế muỗi sinh sôi, các chuyên gia khuyến cáo người dân:

- Tránh trồng cây thủy sinh trong nhà hoặc khu vực kín gió.

- Thường xuyên thay nước, vệ sinh chậu cây, không để nước đọng.

- Tỉa bớt lá rậm, giữ không gian thông thoáng.

- Ưu tiên trồng các loại cây có tác dụng xua muỗi như sả, hương thảo, bạc hà, oải hương.

Trong bối cảnh sốt xuất huyết và nhiều bệnh truyền qua muỗi vẫn diễn biến phức tạp, việc lựa chọn và chăm sóc cây cảnh đúng cách không chỉ giúp làm đẹp không gian sống mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.