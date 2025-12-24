Vị trí ĐẠI KỊ khi treo lịch năm mới 2026

Với nhiều gia đình Việt, treo lịch năm mới không chỉ là thói quen đánh dấu thời gian mà còn mang ý nghĩa mở đầu cho một năm hanh thông, đủ đầy. Tuy nhiên, không phải cứ treo lịch là tốt. Theo quan niệm phong thủy và kinh nghiệm dân gian, nếu treo lịch vào những vị trí đại kỵ, gia chủ không những khó đón vận may mà còn dễ cảm thấy bức bối, làm ăn kém thuận, tinh thần sa sút suốt cả năm.

Đặc biệt bước sang năm 2026, có những vị trí quen thuộc trong nhà nhưng lại là nơi không nên treo lịch, dù nhìn qua tưởng rất tiện và hợp mắt.

1. Treo lịch ngay sau cửa ra vào

Nhiều gia đình có thói quen treo lịch phía sau cánh cửa chính, vừa dễ nhìn ngày tháng, vừa không chiếm diện tích tường. Tuy nhiên, đây lại là một trong những vị trí bị xem là đại kỵ. Cửa ra vào là nơi đón khí vào nhà. Khi lịch bị treo sau cửa, mỗi lần đóng mở đều khiến tờ lịch rung lắc, va chạm, lâu ngày tạo cảm giác bất ổn. Theo phong thủy, điều này tượng trưng cho việc thời vận không yên, kế hoạch hay bị gián đoạn, công việc khó trôi chảy. Ngoài ra, lịch treo sau cửa thường bị khuất tầm nhìn, dễ cong mép, rách góc, mang ý nghĩa không trọn vẹn cho một năm mới.

2. Treo lịch đối diện hoặc sát bếp nấu

Bếp là nơi giữ lửa cho gia đình, đại diện cho tài lộc và sức khỏe. Treo lịch quá gần bếp, nhất là đối diện bếp nấu, bị cho là không tốt về cả phong thủy lẫn thực tế sử dụng. Nhiệt độ cao, hơi dầu mỡ và khói bếp khiến lịch nhanh cũ, ố vàng. Về mặt ý nghĩa, điều này tượng trưng cho sự hao hụt, tiền bạc dễ đội nón ra đi, chi tiêu khó kiểm soát. Nhiều người không để ý, treo lịch ngay bức tường bếp cho tiện xem ngày, nhưng đây là vị trí nên tránh nếu muốn năm mới ổn định và đủ đầy hơn.

3. Treo lịch trong phòng ngủ, đặc biệt đối diện giường

Phòng ngủ là không gian nghỉ ngơi, cần sự yên tĩnh và thư giãn. Treo lịch trong phòng ngủ, nhất là treo đối diện giường, thường bị xem là không phù hợp. Việc nhìn thấy ngày tháng trôi qua mỗi ngày dễ tạo cảm giác áp lực thời gian, ảnh hưởng đến tâm lý và giấc ngủ. Theo quan niệm dân gian, lịch mang tính động, trong khi phòng ngủ cần tĩnh, hai yếu tố này xung khắc với nhau. Nếu bắt buộc phải treo, chỉ nên treo ở vị trí khuất tầm nhìn, nhưng tốt nhất vẫn là để lịch ở không gian sinh hoạt chung như phòng khách.

4. Treo lịch ở nơi ẩm thấp, tối tăm

Những vị trí như gần nhà vệ sinh, hành lang thiếu sáng, góc khuất ít người qua lại thường bị xem là nơi tụ uế khí. Treo lịch ở đây không chỉ khiến lịch nhanh hỏng mà còn mang ý nghĩa không tốt cho vận trình năm mới. Lịch đại diện cho dòng chảy thời gian và vận khí. Khi đặt ở nơi ẩm thấp, tối tăm, điều này được cho là làm suy giảm năng lượng tích cực, khiến công việc trì trệ, tinh thần uể oải. Một cuốn lịch đẹp, mới nhưng treo sai chỗ cũng khó phát huy được ý nghĩa tốt lành ban đầu.

5. Treo lịch chồng chéo với tranh ảnh cũ

Không ít gia đình treo lịch đè lên đinh cũ, chồng lên tranh ảnh năm trước cho tiện. Đây là thói quen nên bỏ khi bước sang năm 2026. Treo lịch chồng chéo tượng trưng cho sự rối rắm, cũ mới lẫn lộn, khó mở ra khởi đầu suôn sẻ. Theo quan niệm phong thủy, năm mới cần sự rõ ràng, gọn gàng, mọi thứ nên được làm mới từ đầu. Trước khi treo lịch, nên tháo bỏ lịch cũ, vệ sinh tường sạch sẽ, chọn vị trí sáng sủa, dễ nhìn và cố định lâu dài.

Vậy treo lịch năm mới 2026 ở đâu là hợp lý

Vị trí được nhiều chuyên gia phong thủy và kinh nghiệm dân gian khuyên dùng là phòng khách, bức tường thoáng, có ánh sáng tự nhiên, ngang tầm mắt. Treo lịch ở đây giúp cả gia đình dễ theo dõi thời gian, đồng thời mang ý nghĩa đón khí tốt, mở ra một năm mới thuận lợi.

Ngoài ra, lịch nên được treo chắc chắn, ngay ngắn, không nghiêng lệch hay rách góc để tránh cảm giác bất ổn suốt năm.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm tham khảo