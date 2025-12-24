10 sản phẩm bán chạy nhất IKEA, mua một lần "nghiện" cả đời

IKEA không chỉ nổi tiếng với đồ nội thất mà còn rất mạnh ở những món gia dụng nhỏ, giá không cao nhưng dùng càng lâu càng thấy tiện. Nhiều sản phẩm nhìn đơn giản, không gây ấn tượng ngay từ đầu, nhưng khi đưa vào sinh hoạt hằng ngày lại phát huy rõ giá trị. Dưới đây là 10 món tiêu biểu thuộc nhóm đó, thường xuyên được người mua lựa chọn và đánh giá cao.

1. Khăn đa năng dùng trong bếp

Đây là loại khăn bếp rất tiện dụng, có thể dùng để lau thớt, mặt bếp và bề mặt tủ bếp hằng ngày. Khả năng thấm nước khá tốt, lau dầu mỡ hiệu quả mà không để lại vệt, giặt cũng dễ sạch, nhanh khô. So với nhiều loại khăn giá rẻ trên thị trường, khăn này dùng bền hơn và tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng lâu dài.

2. Đèn cây chiếu hắt lên trần

Đèn cây dạng chiếu hắt lên trần là món đồ được ưa chuộng tại IKEA. Thiết kế ánh sáng hướng lên giúp ánh sáng phản xạ qua trần, tạo cảm giác dịu mắt và dễ chịu. Phạm vi chiếu sáng rộng, vào buổi tối chỉ cần bật đèn này là đã đủ ánh sáng cho các hoạt động sinh hoạt nhẹ nhàng, không nhất thiết phải dùng đèn trần. Mẫu đèn này đặc biệt phù hợp với phòng khách nhỏ hoặc phòng ngủ, nhất là những không gian cần sự thư giãn.

3. Bộ chổi và hót rác mini

Bộ chổi và hót rác mini có kích thước nhỏ gọn, rất phù hợp để dọn dẹp bàn làm việc, giường ngủ, kệ sách hoặc những góc nhỏ trong nhà. Các khe tường, chân tủ hay khu vực chậu cây rơi lá khô đều có thể làm sạch nhanh gọn. Nhờ thiết kế nhỏ nên cầm tay linh hoạt, dễ cất vào ngăn kéo hoặc treo gọn sau khi dùng. Với mức giá thấp, đây là món đồ có tính ứng dụng cao, dùng rồi rất dễ nghiện.

4. Ghế kê chân bằng gỗ

Đồ gỗ của IKEA nhìn chung có độ hoàn thiện tốt, vừa bền vừa dễ phối với nhiều không gian. Chiếc ghế kê chân bằng gỗ này có tông màu sáng, vân gỗ tự nhiên rõ ràng, đặt trong nhà nhìn nhẹ mắt. Ngoài công năng kê chân, ghế còn có thể dùng làm ghế ngồi thấp hoặc bậc đứng để lấy đồ trên cao. Kết cấu chắc chắn, chịu lực ổn, sử dụng lâu dài vẫn giữ được độ bền và tính thẩm mỹ.

5. Lọ thủy tinh nhỏ

Lọ thủy tinh nhỏ dáng bè là thiết kế khá quen thuộc của IKEA, nhìn đơn giản nhưng dễ dùng. Kích thước vừa phải, phù hợp để cắm hoa khô, đựng đá khuếch tán tinh dầu hoặc các món trang trí nhỏ. Chất liệu thủy tinh dày dặn, trong suốt, dễ vệ sinh sau khi sử dụng và ít bám mùi, dùng lâu vẫn giữ được vẻ sạch sẽ và gọn gàng.

6. Bình xịt nước dạng nhấn

Bình xịt nước dạng nhấn có thiết kế đơn giản nhưng hiệu quả sử dụng lại vượt mong đợi. Đầu xịt phun sương đều, lượng nước ổn định, phù hợp để tưới cây, làm ẩm khăn lau hoặc xịt vệ sinh nhẹ các bề mặt trong nhà. Sau thời gian dài sử dụng, đầu phun vẫn hoạt động trơn tru, không bị tắc, đây là điểm cộng lớn bởi nhiều loại bình xịt giá rẻ thường xuống cấp rất nhanh.

7. Hộp treo màu trắng

Hộp treo màu trắng tuy chỉ là một phụ kiện nhỏ nhưng lại có tính ứng dụng cao. Có thể gắn vào xe đẩy để tăng không gian chứa đồ, đặt trên bàn làm việc làm hộp đựng các món lặt vặt, hoặc dùng trong phòng tắm để cất dây buộc tóc, kẹp nhỏ. Thiết kế gọn gàng, tông trắng trung tính nên rất dễ phối với nhiều kiểu nội thất, đặt ở đâu cũng không bị lạc tông.

8. Túi zip hai lớp khóa

Túi zip của IKEA thường có họa tiết thay đổi theo mùa, thiết kế gọn gàng và nhìn sạch sẽ khi sử dụng. Điểm đáng giá nhất nằm ở phần khóa zip hai lớp, giúp túi đóng kín hơn so với loại thông thường. Nhờ đó, khi dùng để bảo quản rau trong tủ lạnh có thể giữ độ tươi lâu hơn, còn đựng các loại đồ khô hay thực phẩm lặt vặt cũng rất tiện và dễ phân loại.

9. Bộ hộp đựng đồ nhỏ

Bộ hộp đựng đồ nhỏ gồm hai hộp kích thước lớn và một hộp nhỏ, giá thành khá dễ chịu. Phù hợp để gom các món đồ linh tinh như dây sạc, đồ văn phòng hoặc phụ kiện nhỏ trong nhà. Khi đặt vào tủ hoặc kệ, các món đồ được phân loại rõ ràng hơn, giúp không gian nhìn gọn gàng và ngăn nắp hẳn.

10. Túi đựng quần áo

Túi đựng quần áo có thể xem là phiên bản cải tiến của bao tải đựng đồ truyền thống. Chất liệu dày dặn, khóa kéo chắc chắn, màu sắc đơn giản nhưng dễ nhận biết khi sắp xếp trong tủ. Dùng để cất quần áo trái mùa rất tiện, độ bền tốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu lưu trữ cơ bản trong gia đình.

Theo Toutiao