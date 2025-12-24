Căn hộ "ảo ma" ở Hong Kong: Chật không nhích nổi người vẫn sống tốt, đặc biệt có toilet riêng

Hong Kong (Trung Quốc) đất chật người đông, nên đa số người trẻ khi sống riêng sẽ chọn những căn phòng nhỏ vừa túi tiền và cố gắng bố trí sao cho phù hợp để sử dụng. Căn phòng của cô gái có tên Tiểu Mễ dưới đây là ví dụ - chỉ vỏn vẹn chưa tới 5m² nhưng vẫn có nhà vệ sinh, ban công riêng và đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của một người.

Dù diện tích hạn chế, chủ nhân căn phòng vẫn biết cách sắp xếp để không gian gọn gàng và đủ dùng. Từ ngay cửa ra vào có thể nhìn bao quát toàn bộ bố cục: bên trái là giường ngủ, bên phải là hệ tủ cao kịch trần để chứa quần áo và đồ dùng thường ngày. Phía trong cùng là ban công nhỏ, cạnh là nhà vệ sinh tách biệt. Nhờ có ban công mà căn phòng luôn được đón ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thoáng hơn nhiều so với diện tích khiêm tốn thực tế.

Góc gần cửa sổ được cô gái tận dụng đặt 1 chiếc bàn để làm việc, học tập hoặc trang điểm. Ở đầu giường, cô còn bố trí thêm tủ nhỏ để đồ cá nhân như sách, mỹ phẩm, tai nghe..., tất cả đều trong tầm với. Ngay cả mặt sau cánh cửa cũng không bị bỏ phí, chủ nhà gắn thêm móc để treo áo khoác, túi xách, mũ nón hay chìa khóa lặt vặt. Với không gian nhỏ, chủ nhà lựa chọn tiết chế trang trí, tránh bày biện quá nhiều để không tạo cảm giác rối mắt.

Sinh hoạt hằng ngày của cô gái được gói gọn trong căn phòng nhỏ xíu đa năng này: mệt thì nằm nghỉ trên giường, cần làm việc, ăn uống hay trang điểm thì xoay sang bàn nhỏ. Thay vì cố gắng nhồi nhét thêm đồ đạc, chủ nhà tập trung cải tạo 2 khu vực quan trọng nhất là nhà vệ sinh và ban công - những nơi nâng cao chất lượng sống.

Nhà vệ sinh tuy nhỏ nhưng được tính toán rất kỹ. Kích thước bồn cầu được đo đạc chính xác để vừa khít không gian, còn bộ vòi sen tích hợp vòi xịt giúp việc vệ sinh tiện lợi hơn, vừa dùng khi tắm, vừa dễ làm sạch các góc khuất. Tường và sàn sử dụng gạch màu sáng kết hợp đèn ốp trần để không gian luôn sáng và sạch sẽ.

Do diện tích hạn chế nên việc giữ vệ sinh được cô gái ưu tiên hàng đầu. Gương tủ, kệ treo tường và các khe hẹp giữa các thiết bị đều được tận dụng để cất dụng cụ lau dọn. Khu tắm và khu vệ sinh được ngăn bằng kính, bên trong có hộp treo gập gọn có thể đặt quần áo, đóng lại vẫn giữ được tính thẩm mỹ. Tủ lavabo và tủ gương đều tích hợp thêm bảng hít nam châm để treo đồ nhỏ giúp mặt bàn luôn gọn gàng.

Điểm đắt giá nhất của căn phòng là ban công. Ban đầu, khu vực này gần như bị bỏ không, trông chẳng khác nào một góc thừa. Sau khi cải tạo, ban công được nâng sàn bằng gỗ nhựa, trải thảm cỏ nhân tạo, thêm lan can và mái che để trở thành một khoảng hiên nhỏ. Cô gái còn thêm một vài chậu cây xanh, phía trên tận dụng làm chỗ phơi quần áo, chăn mỏng. Chỉ cần vậy thôi là căn phòng nhỏ đã có thêm một không gian để "chill".

Ban công trước cải tạo

Ban công sau cải tạo

Nhà dù nhỏ hay to vẫn là nhà của mình. Giữa đô thị lớn, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được trở về một không gian riêng, nơi mọi mệt mỏi có thể dừng lại trước cửa để ngày mai tiếp tục cố gắng như vậy là đủ.

Nguồn: Baidu