Giáng sinh đặc biệt nhất của Đỗ Hà và "chồng yêu" Viết Vương

Sau đám cưới được ví như cổ tích với doanh nhân Viết Vương, cuộc sống của Hoa hậu Đỗ Hà và ông xã ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Dù vẫn giữ lối sống khá kín tiếng, nàng Hậu thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên "chồng yêu", đủ khiến netizen thích thú trước sự ngọt ngào, gắn bó của cặp vợ chồng son.

Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương về chung nhà vào tháng 10/2025

Mới đây, Đỗ Hà đăng tải clip trên TikTok cá nhân, khoe không gian sống của hai vợ chồng được trang hoàng Noel lộng lẫy. Vốn duy trì thói quen tự tay decor Giáng sinh mỗi năm, nhưng mùa lễ hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi là Noel đầu tiên của Đỗ Hà trên cương vị người vợ. Nếu như những năm trước cô "lẻ bóng" khi lo liệu mọi công đoạn decor, thì năm nay, "chồng yêu" Viết Vương đã đồng hành và hỗ trợ từ A đến Z, cùng nhau tạo nên không khí Giáng sinh ngọt ngào cho không gian sống.

Clip trang hoàng Noel của Đỗ Hà nhanh chóng hút cả trăm nghìn lượt xem trên TikTok

Noel năm nay, cây thông nhà Đỗ Hà gây ấn tượng với kích thước lớn cùng cách trang trí theo tông be - trắng - xanh lung linh và rạng rỡ. Nàng Hậu lựa chọn đèn LED lấp lánh, kết hợp các quả châu Noel và thú bông xinh xắn để tạo cảm giác ấm áp. Cô cũng khéo léo thay gối sofa phiên bản Giáng sinh, giúp không gian thêm sinh động, đúng tinh thần lễ hội.

Clip decor Noel năm nay đã có sự khác biệt khi khung hình xuất hiện bóng dáng của ông xã Viết Vương. Khoảnh khắc nàng Hậu hôn gió "chồng yêu" khiến dân mạng không khỏi thích thú, đủ thấy Noel đầu tiên trên cương vị làm dâu của Đỗ Hà ngọt ngào đến mức nào.

Vợ chồng Đỗ Hà cùng nhau decor Noel cho không gian sống. Nàng Hậu tranh thủ "phát cơm tró" với khoảnh khắc chu môi hôn gió ông xã Viết Vương

Thành quả decor cây thông Noel của Đỗ Hà được dân tình khen tới tấp

Ở phần bình luận của đoạn clip, netizen dành nhiều lời khen cho sự khéo tay của Đỗ Hà khi trang hoàng Noel tuyệt đẹp. Bên cạnh đó, dân tình cũng thích thú với sự xuất hiện của doanh nhân Viết Vương. Một số bình luận của CĐM: - Decor xinh yêu quá - Năm nay có chồng đứng bên, vui vẻ lên nhiều - Noel năm nay ấm cúng hơn nè - Giáng sinh ấm áp và dễ thương quá. Chúc Đỗ Hà và Viết Vương mãi hạnh phúc vậy nhé - Nhà đẹp thật sự, Đỗ Hà trang trí khéo quá

TikTok @doha_20.07