Tiệc Giáng sinh tone màu lạ mắt mẹ Quảng Ninh thiết kế riêng, 2 em bé xuýt xoa thích thú

Giáng sinh gõ cửa mang theo cảm giác dịu dàng rất riêng. Khi những cơn gió lạnh tràn về, phố xá bắt đầu rực rỡ ánh đèn, nhiều gia đình cũng háo hức mang không khí lễ hội ấy về với tổ ấm của mình. Với các mẹ bỉm, Giáng sinh không chỉ là một ngày lễ mà còn là dịp để tạo nên những kỷ niệm ấm áp cho con trẻ, để ngôi nhà trở thành nơi lưu giữ cảm giác bình yên và hạnh phúc.

Mỗi mùa Giáng sinh tới, chị Mai Thanh Hoa (sống tại Hạ Long – Quảng Ninh) lại lên ý tưởng trang trí, thiết kế lại không gian sống của gia đình bằng những món đồ đặc trưng của mùa Noel. Từ cây thông xanh mướt, những dây đèn vàng ấm áp cho tới các món decor nhỏ xinh, tất cả đều được chị lựa chọn và sắp xếp khéo léo để mang lại cảm giác gần gũi, nhẹ nhàng.

Không khí lễ Giáng sinh rộn ràng ngoài phố và sưởi ấm căn nhà nhỏ.

Tone xanh cây thông được chị Hoa lấy cảm hứng từ 2 cô tượng sứ

"Giáng sinh là một trong những dịp mà cả nhà em hứng khởi trang trí nhất.

Cũng như mọi năm, cây thông được đặt dưới gầm cầu thang và mẹ con em bày biện thêm góc cửa sổ.

Mong muốn mỗi năm thay đổi một tone màu, lấy ý tưởng từ màu xanh của 2 cô tượng cây thông năm nay được trang trí bằng những chiếc nơ xinh xinh.

Ban đầu là con gái chọn mua ruy băng xanh nhưng khi ướm thử 1 góc mình thấy màu tối quá nên em mix thêm sắc trắng cây nổi đẹp hơn.

Những ngày này không khí rộn ràng khắp phố phường, chúc mọi người đón lễ Giáng sinh và năm mới 2026 An lành và Hạnh phúc" , chị Hoa tâm sự.

Không gian rực rỡ sắc màu

Một mùa lễ Giáng sinh ngọt ngào đang chờ đón

Ngắm nhìn không gian sống của gia đình chị Thanh Hoa, nhiều chị em không khỏi xuýt xoa, ngưỡng mộ bởi từng góc nhỏ đều toát lên vẻ đẹp tinh tế và ấm cúng. Không cần quá cầu kỳ hay phô trương, căn nhà vẫn ngập tràn hơi thở Giáng sinh, khiến ai bước vào cũng cảm nhận được sự ngọt ngào rất riêng của mùa lễ hội.

Không khí ấm áp bao trùm cả gia đình, chắc hẳn các em bé sẽ thích thú và mê mẩn không gian này mỗi ngày. Với trẻ nhỏ, đó có thể là cây thông lung linh để ngắm nhìn, là cảm giác háo hức chờ ông già Noel, là những ký ức tuổi thơ dịu dàng theo các con suốt nhiều năm sau.

Với các mẹ bỉm, việc tự tay trang trí nhà cửa mỗi dịp Giáng sinh cũng là cách để giữ lửa cho tổ ấm, để giữa nhịp sống bận rộn, cả gia đình vẫn có những khoảnh khắc quây quần, chậm lại và tận hưởng sự ấm áp bên nhau. Bởi đôi khi, Giáng sinh không cần quá rộn ràng, chỉ cần đủ yêu thương là đã trọn vẹn.