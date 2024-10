Sao phim "Sex and the City" tuổi 59 vẫn gây sốt vì quá mảnh mai, quyến rũ, tiết lộ 1 kiểu dùng gia vị chị em rất nên học hỏi

Trong loạt phim đình đám "Sex and the City" của HBO, nữ diễn viên Sarah Jessica Parker đã hóa thân thành Carrie Bradshaw, một nhân vật mang tính biểu tượng của sự tự do và hiện đại. Carrie là một nhà văn, nhà báo chuyên viết về tình yêu, tình dục và các mối quan hệ. Qua những bài viết sắc sảo trên chuyên mục báo, cô không ngần ngại thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân về các khía cạnh phức tạp của cuộc sống tình yêu.

Carrie không chỉ là một người kể chuyện sâu sắc, mà còn là biểu tượng thời trang nổi bật, với phong cách độc đáo và cá tính. Những chiếc váy lộng lẫy, đôi giày cao gót nổi bật và cách phối đồ táo bạo đã làm nên dấu ấn riêng của Carrie.

Sự thành công của vai diễn Carrie Bradshaw không chỉ đến từ khả năng diễn xuất của Sarah Jessica Parker mà còn nhờ sự chân thật, đồng cảm mà cô đã mang đến cho nhân vật.

Ở tuổi 59, Sarah Jessica Parker vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai và quyến rũ, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những bức ảnh diện các bộ trang phục táo bạo, thời thượng. Mỗi lần đăng ảnh, cô đều nhận được hàng loạt lời khen ngợi từ người hâm mộ về phong cách và nhan sắc trẻ trung.

Một trong những hình ảnh nổi bật của Sarah, được đăng tải cách đây 2 tháng, là khoảnh khắc cô đang ngồi trên bãi cỏ đọc sách. Bức ảnh nhanh chóng nhận được vô số bình luận từ người hâm mộ, họ không tiếc lời khen ngợi vẻ đẹp không tuổi của ngôi sao "Sex and the City". Điều khiến mọi người đặc biệt chú ý là cách Sarah giữ được vóc dáng mảnh mai và sức khỏe ở độ tuổi U60.

Theo Sarah Jessica Parker, chìa khóa của sắc vóc hiện tại chính là chế độ ăn uống khoa học và việc tập luyện đều đặn. Một bí quyết mà cô chia sẻ và rất đáng để chị em học hỏi đó là: Hạn chế, gần như không bao giờ sử dụng đường trắng trong chế độ ăn hàng ngày.

Thay vào đó, cô luôn chú trọng đến những gia vị tự nhiên, lành mạnh để thay thế đường, giúp cơ thể giữ được sự cân bằng và khỏe mạnh.

Việc loại bỏ đường trắng đã giúp Sarah duy trì được làn da tươi trẻ và thân hình gọn gàng. Ngoài ra, cô còn áp dụng các phương pháp ăn uống bổ dưỡng khác, kết hợp với luyện tập thể thao để duy trì cơ thể săn chắc, dẻo dai.

Phụ nữ giảm tiêu thụ đường, cơ thể sẽ có những lợi ích đáng kể nào?

1. Giúp giảm cân và duy trì vóc dáng

Đường trắng có hàm lượng calo cao nhưng không cung cấp dưỡng chất, gây tích tụ mỡ thừa và tăng cân. Khi phụ nữ giảm ăn đường trắng, cơ thể không còn nhận nhiều calo rỗng, giúp kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa béo phì.

Một nghiên cứu đăng trên The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy, chế độ ăn ít đường có thể giúp giảm mỡ bụng, một yếu tố quan trọng để duy trì vóc dáng thon gọn. Ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

2. Tiêu thụ nhiều đường trắng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch

Đường làm tăng nồng độ triglyceride trong máu, dẫn đến tình trạng xơ vữa động mạch và cao huyết áp.

Một nghiên cứu từ JAMA Internal Medicine đã chỉ ra rằng, những người tiêu thụ lượng đường cao có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn 38% so với những người tiêu thụ ít đường.

3. Cải thiện sức khỏe da, chống lão hóa

Đường trắng có thể làm tổn thương collagen và elastin, hai thành phần quan trọng giúp da duy trì sự đàn hồi, trẻ trung. Việc ăn nhiều đường gây ra hiện tượng "glycation", làm da mất đi sự mịn màng và dễ bị nếp nhăn.

4. Giảm nguy cơ tiểu đường tuýp 2

Ăn quá nhiều đường dẫn đến kháng insulin, gây ra tiểu đường tuýp 2. Nghiên cứu của Harvard School of Public Health cho thấy, phụ nữ giảm tiêu thụ đường và đồ uống có đường sẽ giảm nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2 tới 25%.

5. Tăng cường sức khỏe tinh thần

Đường trắng có thể gây biến động lượng đường huyết, dẫn đến sự mất cân bằng tâm trạng và các vấn đề như lo âu, trầm cảm. Do đó, việc cắt giảm đường giúp ổn định tâm trạng và cải thiện sức khỏe tinh thần.

6. Tăng cường hệ miễn dịch

Tiêu thụ đường trắng làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến cơ thể khó chống lại nhiễm trùng và bệnh tật.

Nghiên cứu từ The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy đường có thể ức chế hoạt động của các tế bào miễn dịch lên đến 5 giờ sau khi tiêu thụ. Do đó, việc giảm ăn đường giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn, bảo vệ cơ thể tốt hơn trước các bệnh viêm nhiễm.