Sao phim "Sex and the city" xinh đẹp trên màn ảnh nhưng ngoài đời phải chiến đấu với bệnh tật hơn 20 năm

Kat Dennings (sinh năm 1986), hiện 38 tuổi, là một trong những diễn viên xinh đẹp, tài năng. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình khi tham gia vai khách mời trong series phim truyền hình đình đám của đài HBO - Sex and the city.

Trong tập phim "Hot Child in the City", Kat vào vai Jenny Brier, 13 tuổi, con gái của một chủ nhà hàng giàu có ở New York. Jenny là người đã liên hệ với Samantha Jones (do Kim Cattrall thủ vai) để nhờ thực hiện quảng cáo cho lễ trưởng thành xa hoa của mình.

Sau “Sex and the city” Kat cũng tham gia nhiều dự án phim khác như Raising Dad, 2 Broke girls, Thor: The Dark World, WandaVision, Thor: Love and Thunder,... Kat cũng từng giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc ở giải thưởng Crystal Reel.

Kat luôn xuất hiện trên màn ảnh với hình ảnh chỉn chu, xinh đẹp, quyến rũ và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ít ai biết rằng phía sau hậu trường, cô đã phải âm thầm chiến đấu với một chứng bệnh suốt nhiều năm.

Kat Dennings từng tham gia diễn xuất trong series phim "Sex and the city".

Căn bệnh “hành hạ” sao phim “Sex and the city” suốt nhiều năm

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với trang Flow Space, Kat Dennings đã có dịp chia sẻ về chứng bệnh đau nửa đầu mà mình mắc phải trong suốt nhiều năm. Nữ diễn viên tiết lộ cô bắt đầu bị đau nửa đầu từ năm 12 tuổi.

Kat cho biết: “Lần đầu tiên mẹ tôi đưa tôi đi khám bác sĩ, họ đã nói rằng ‘Chỉ là tình trạng đau đầu bình thường, con sẽ khỏi thôi'. Nhưng thực tế không phải vậy, tình trạng đau nửa đầu của tôi dần trở nên tồi tệ hơn”.

Kat Dennings đã phải âm thầm chiến đấu với chứng đau nửa đầu trong nhiều năm. (Ảnh: Los Angeles Times)

Trong nhiều năm, sao phim "Sex and the city" đã phải chịu đựng cơn đau nửa đầu dữ dội mà không được điều trị đúng cách.

“Hầu hết mọi người đều phải chịu đựng cơn đau nửa đầu mà không được tiếp cận với phương pháp điều trị theo liệu trình đầy đủ. Với bản thân tôi, phải đến khi tôi ngoài 20 tuổi, tôi mới thực sự nhận được sự điều trị mà tôi cần. Bây giờ tôi đã 38 tuổi và quá trình điều trị vẫn đang tiếp tục”, Kat giải thích.

Theo Kat Dennings, một trong những rào cản gây khó chịu nhất trong quá trình điều trị chứng đau nửa đầu đúng cách là liệu pháp từng bước. Quá trình này yêu cầu bệnh nhân phải thử và thất bại với từng phương pháp điều trị cho đến khi tìm được phương án hiệu quả hơn.

“Quá trình này gây bực bội, đặc biệt là khi bạn cứ phải thử đi thử lại nhiều phương pháp. Liệu pháp từng bước tạo ra nhiều vấn đề và cũng rất tốn thời gian vì bạn phải thử những phương pháp điều trị mà có thể chúng không đem lại hiệu quả”, Kat nói.

Kat Dennings cho biết cô vẫn đang tiếp tục điều trị chứng đau nửa đầu. (Ảnh: Facebook Kat Dennings)

Cuộc sống và công việc bị ảnh hưởng bởi chứng đau nửa đầu

Nữ diễn viên cũng chia sẻ rằng chứng đau nửa đầu tác động tới cuộc sống cá nhân và công việc của cô. Cô thường phải chịu đựng cơn đau đầu dữ dội khi đóng phim ở trường quay và che giấu sự khó chịu đó để theo kịp yêu cầu của công việc.

“Với chứng đau nửa đầu, ánh sáng và âm thanh là những tác nhân kích hoạt cơn đau. Tôi có thể cảm nhận được chúng đang hình thành và đó là một thách thức thực sự với công việc của tôi,” Kat Dennings nói.

“Tôi đã vượt qua rất nhiều cơn đau nửa đầu mà không ai biết đến. Mọi người có lẽ chỉ nghĩ rằng tôi đang trong tâm trạng tồi tệ”, nữ diễn viên tâm sự.

Kat thường phải chịu đựng cơn đau dữ dội khi đóng phim ở trường quay để theo kịp yêu cầu của công việc. (Ảnh: TVNZ)

Về cuộc sống cá nhân, Kat cũng thừa nhận rằng chứng đau nửa đầu khiến cô thường xuyên phải hủy kế hoạch vào phút cuối. Điều này khiến bạn bè cảm thấy thất vọng và không còn tin tưởng vào cô nữa.

“Mọi người sẽ cảm giác như tôi đang nói dối, viện cớ khi hủy bỏ kế hoạch với lý do tôi bị đau nửa đầu. Bạn bè tôi thực sự không hiểu được cơn đau mà tôi phải chịu đựng”, cô nói.

Kat cho biết: “Cơn đau nửa đầu khiến tôi cảm thấy lo lắng, bởi vì khi tôi lập kế hoạch cho tương lai, tôi luôn hy vọng mình sẽ cảm thấy ổn khi công việc diễn ra”.

Nữ diễn viên tâm sự thêm rằng cô cũng bị ám ảnh vì từng nhận được sự kỳ thị khi mắc chứng đau nửa đầu.

Chứng đau nửa đầu ảnh hưởng tới cuộc sống và các mối quan hệ của Kat Dennings. (Ảnh: Facebook Kat Dennings)

Kat tiết lộ sau nhiều năm điều trị bệnh, thử nhiều phương pháp khác nhau, tình trạng đau nửa đầu của cô đã dần ổn định.

Khi được hỏi về cách để kiểm soát các cơn đau nửa đầu, Kat nhanh chóng cho biết: “Tình trạng đau nửa đầu của mỗi bệnh nhân khác nhau nhưng tôi sẽ chia sẻ những cách hiệu quả mà tôi đã áp dụng. Khi cơn đau ập đến, nếu có thể, mọi người nên dừng làm việc và tuyệt đối không lái xe”.

“Nếu có điều kiện, tôi sẽ đắp một miếng đệm sưởi ấm ở sau gáy, nằm trong một căn phòng tối không có tiếng động hay ánh sáng”, cô nói.

Kat cho biết có hàng triệu người đang phải chịu đựng chứng đau nửa đầu, nhưng căn bệnh này thường không được coi trọng. Và bằng cách chia sẻ những khó khăn trong việc điều trị chứng đau nửa đầu của bản thân, Kat hy vọng có thể giúp mọi người nâng cao nhận thức về chứng bệnh này, từ đó giúp những người bệnh khác nhận được sự chăm sóc mà họ xứng đáng được hưởng.