51 tuổi, sao phim "Sex and the City" da đẹp, dáng thon đến bất ngờ nhờ làm 3 VIỆC, ai cũng có thể học hỏi

Heidi Klum (sinh năm 1973) là một diễn viên, siêu mẫu, MC dẫn chương trình nổi tiếng người Mỹ gốc Đức. Trong bộ phim "Sex and the City" đình đám của HBO, cô vào vai chính mình, tham dự một show diễn thời trang có sự góp mặt của nhân vật chính Carrie Bradshaw.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng từng nhập vai trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: "Desperate Housewives", "The Devil Wears Prada", "How I Met Your Mother",... Với lối diễn xuất tự nhiên, cuốn hút, cô đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả trên toàn thế giới.

Ở tuổi 51, nữ diễn viên đã có cuộc sống hôn nhân bình yên và hạnh phúc bên chồng là nghệ sĩ người Đức Tom Kaulitz cùng 4 người con. Dù vậy, nhiều người vẫn không khỏi ngưỡng mộ trước vóc dáng cân đối, đôi chân dài cuốn hút và làn da mịn màng, căng bóng của nữ diễn viên. Trong một buổi phỏng vấn, nữ diễn viên đã chia sẻ bí quyết để sở hữu một làn da đẹp, vóc dáng thon thả chỉ gói gọn trong 3 điều sau.

Hạn chế việc trang điểm

Nữ diễn viên Heidi Klum cho biết khi không làm việc, cô sẽ cố gắng giữ cho da mặt thật tự nhiên. Cô tiết lộ hầu hết các ngày cô đều không trang điểm. Nếu phải ra ngoài để làm việc hay tham gia các buổi gặp mặt quan trọng, nữ diễn viên sẽ chỉ dùng một chút kem nền nhẹ để làm đều màu da, ít phấn má hồng giúp tạo độ sáng trên khuôn mặt và chì kẻ mày hoặc gel kẻ mày.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên chia sẻ thêm nếu đi ăn tối với chồng, cô có thể trang điểm tỉ mỉ hơn một chút bằng cách tô son môi đỏ và chuốt thêm mascara để có đôi mắt ấn tượng hơn. Bên cạnh đó, dù hạn chế trang điểm, nữ diễn viên cũng có niềm yêu thích riêng đối với việc này: " Tôi nghĩ trang điểm nên là một việc làm thú vị. Do đó, tôi thích thử nhiều loại phấn mắt với màu sắc khác nhau ".

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng khẳng định cô sẽ không bao giờ mua son dưỡng môi đựng trong lọ. Cô cho rằng khi sử dụng sản phẩm làm đẹp này, cô sẽ phải cho ngón tay vào lọ đựng son nhiều lần, Từ đó, bụi bẩn cùng các loại vi khuẩn sẽ xâm nhập vào sản phẩm.

Ăn uống điều độ và cùng các con tập thể dục

Cũng trong buổi phỏng vấn, nữ diễn viên bày tỏ cô luôn cố gắng ăn uống lành mạnh nhất có thể. Nữ diễn viên chia sẻ cô có một khu vườn rau lớn tại nhà. Mỗi tối, cô sẽ làm một đĩa salad khổng lồ để ăn cùng các món ăn khác.

Ngoài ra, khi làm việc, nữ diễn viên cũng cố gắng ăn các món ăn nhẹ cô thích, chẳng hạn như trái cây, sữa chua Hy Lạp hoặc hạnh nhân thay vì hấp thụ khoai tây chiên và bánh quy từ các bàn đồ ăn được phục vụ một cách thủ công. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng tiết lộ thêm, có những ngày cô sẽ tự thưởng cho bản thân bằng một chiếc bánh hamburger, khoai tây chiên với sốt mayonnaise và một lon nước ngọt.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cho biết cô thích chạy trên máy chạy bộ. Tuy nhiên, do lịch trình của cô thay đổi liên tục nên không phải lúc nào cô cũng sắp xếp được thời gian tập luyện. Cô tiết lộ bản thân luôn phải linh hỏa về thời gian tập luyện. Cô sẽ sắp xếp thời gian để nhảy trên bạt lò xo với các con, tổ chức tiệc khiêu vũ sau bữa tối hoặc dắt chó đi bộ đường dài.

Tắm và rửa mặt bằng dầu gội trẻ em

Tại buổi phỏng vấn, nữ diễn viên cũng có một chia sẻ khiến nhiều người ngạc nhiên. Nữ diễn viên cho biết vào buổi sáng, cô tắm và rửa mặt bằng dầu gội trẻ em.

Cụ thể, nữ diễn viên bày tỏ: " Vào buổi sáng, tôi tắm và rửa mặt bằng dầu gội đầu cho em bé. Tôi sử dụng dầu gội em bé thay thế sữa rửa mặt vì tôi thấy đây là sản phẩm dịu nhẹ nhất cho da mặt. Đồng thời, tôi nghĩ dầu gội em bé sẽ có khả năng tẩy sạch mọi thứ. Vào cuối ngày, ngay cả khi tôi đã kiệt sức, tôi vẫn luôn cần rửa sạch lớp trang điểm ". Thậm chí, ngay cần ở mắt, phần khó làm sạch lớp trang điểm nhất, cô cũng sử dụng dầu gội em bé để tẩy trang.

Sau khi tắm và rửa mặt xong, diễn viên sẽ thoa kem dưỡng ẩm. Vào cuối này, bên cạnh việc tẩy trang bằng dầu gội em bé, nữ diễn viên sẽ thử nhiều loại kem dành cho da mặt khác nhau có độ dưỡng ẩm cao vào ban đêm.