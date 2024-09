Sao phim "Sex and the city" trẻ đẹp rạng rỡ ở tuổi 59, có 1 thói quen cực tốt khi tắm

“Sex and the city” là một trong những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại của Mỹ. Cùng với sự thành công của bộ phim, dàn diễn viên trong “Sex and the city” cũng nhận được sự yêu thích của đông đảo công chúng.

Trong đó, diễn viên Kristin Davis (thủ vai Charlotte York) đã gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ. Vai diễn Charlotte trong “Sex and the city” cũng đã giúp Kristin nhận được đề cử tại giải Emmys và Quả cầu Vàng năm 2004.

Kristin được nhiều khán giả công nhận là mỹ nhân đẹp nhất dàn sao phim “Sex and the city”. Đến nay, dù hiện nay đã bước sang tuổi 59, Kristin vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung hơn tuổi thật và thân hình săn chắc, khỏe khoắn.

Sao phim "Sex and the city" có 1 thói quen đơn giản khi tắm

Kristin chia sẻ, ngoài việc áp dụng chế độ ăn kiêng, tăng cường tập thể dục, cô còn áp dụng 1 thói quen đơn giản khi tắm để cải thiện sức khỏe.

Kristin nói với tạp chí Self: “Tôi thường xuyên bị đau lưng, do đó, mỗi khi tắm, tôi đều ngâm mình trong bồn nước nóng. Thói quen này không chỉ có lợi cho cơ thể mà còn giúp tâm trí thư thái hơn”.

Theo Kristin, việc ngâm mình trong bồn tắm nước nóng cũng giúp cô nâng cao chất lượng giấc ngủ, thậm chí còn hữu ích trong việc giảm thiểu lo âu và trầm cảm.

Lợi ích của thói quen tắm trong bồn nước nóng

1. Cải thiện sức khỏe tinh thần

Theo một nghiên cứu nhỏ được công bố trên tạp chí Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, ngâm mình trong bồn nước nóng có thể có tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần và giúp giảm thiểu lo lắng, căng thẳng, thư giãn cơ thể.

Bác sĩ da liễu Michael I. Jacobs, phó giáo sư khoa da liễu tại Đại học Y Weill Cornell, Mỹ cho biết: “Trong một nghiên cứu ngẫu nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tắm bồn có thể có tác động lớn hơn đến sức khỏe tinh thần và giảm chứng lo âu so với tắm vòi sen”.

Bác sĩ Laura Purdy, bác sĩ y khoa gia đình tại Mỹ cho biết: “Ngâm mình trong bồn nước nóng là cách tuyệt vời để thư giãn, nghỉ ngơi sau khi bận rộn với công việc”.

Kristin cho biết việc ngâm mình trong bồn tắm nước nóng giúp tâm trí cô thư thái hơn. (Nguồn: Glamour UK)

2. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Heart do các nhà khoa học ở Nhật Bản thực hiện đã chỉ ra rằng tắm nước nóng có thể cải thiện sức khỏe tim mạch. Các nhà nghiên cứu đã quan sát hơn 30.000 người trong độ tuổi từ 40 đến 59 trong khoảng thời gian 19 năm và phát hiện ra rằng những người thường xuyên tắm nước nóng có nguy cơ mắc các biến cố tim mạch thấp hơn. Nguyên nhân là do nước nóng có tác động tích cực đến sức khỏe mạch máu, có thể thúc đẩy tuần hoàn, tăng lưu lượng máu đến các cơ quan trong cơ thể, từ đó giúp chữa lành các mô bị kích ứng hoặc tổn thương.

Một nghiên cứu nhỏ khác chỉ ra rằng việc tắm nước nóng hàng ngày có thẻ giúp hạ huyết áp do nhiệt độ nước có thể làm giãn mạch máu.

3. Giảm đau cơ và xương khớp

Tiến sĩ Y khoa Thomas Pontinen, người đồng sáng lập trung tâm trị liệu chăm sóc sức khỏe Midwest Anesthesia and Pain Specialists, Mỹ chia sẻ: “Ngâm mình trong bồn tắm nước nóng có thể giúp giảm đau hiệu quả, đặc biệt là với những người bị đau cơ, khớp, dây chằng”.

Chuyên gia giải thích lợi ích này là do nhiệt độ của nước có thể giúp giảm áp lực lên các mô cơ, xương khớp, từ đó giúp thư giãn, giảm đau ở các mô cơ, xương khớp, thúc đẩy quá trình hồi phục diễn ra nhanh hơn.

Kristin luôn rạng rỡ mỗi lần xuất hiện trước truyền thông. (Nguồn: People, Haute Living)

4. Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Tắm trong bồn nướng nóng có thể giúp thư giãn hệ thần kinh, cải thiện chất lượng giấc ngủ vào ban đêm.

Bác sĩ Purdy cho biết: "Chất lượng giấc ngủ tốt sẽ giúp cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ, tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Điều này rất quan trọng để cơ thể bạn phục hồi cho ngày hôm sau".

Việc ngủ đủ giấc giúp chúng ta hạn chế nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch, béo phì và làm chậm tốc độ lão hóa của da cũng như các cơ quan trong cơ thể.

5. Làm sạch và chăm sóc da hiệu quả

Theo Cleveland Clinic, tắm bồn với nước nóng có thể giúp mở rộng lỗ chân lông, giúp làm sạch sâu và loại sạch bụi bẩn tích tụ trên da. Hơn nữa, ngâm mình trong bồn nước nóng cũng giúp làm mềm các lớp tế bào da chết trên bề mặt, giúp chúng dễ dàng bong ra, từ đó giúp làn da mềm mại, mịn màng hơn.