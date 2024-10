Sao phim “Sex and the city” sở hữu vóc dáng thon gọn ở tuổi 50 nhờ 1 lưu ý quan trọng khi ăn

“Sex and the city” là một trong những series phim truyền hình hài kịch lãng mạn kinh điển của HBO.

Với nội dung gần gũi, sau khi phát sóng “Sex and the city” đã gặt hái được nhiều thành công và nhận phản hồi tích cực từ khán giả. Bộ phim thậm chí còn từng được bình chọn là một trong những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại.

Thành công của bộ phim đã giúp dàn diễn viên chính và diễn viên phụ trở nên nổi tiếng hơn, trong đó có diễn viên Elizabeth Banks.

Elizabeth Banks đảm nhận vai khách mời, là nhân vật Catherine, vị hôn thê của một chàng trai mà nhân vật Charlotte (do Kristin Davis thủ vai) thích. Sau vai diễn này, Elizabeth cũng tham gia nhiều bộ phim đình đám khác như Spider-Man (2002); Phi vụ rắc rối (2008); Đấu trường sinh tử (2012); Spider-Man: All Roads Lead to No Way Home (2022)...

Elizabeth được truyền thông đánh giá là nữ diễn viên tài năng và xinh đẹp. Cô không chỉ thu hút mọi người thông qua diễn xuất trên màn ảnh mà còn gây ấn tượng với khán giả nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ. Đến nay, dù đã 50 tuổi những Elizabeth vẫn duy trì phong độ cùng vóc dáng người thon thả, khỏe khoắn.

Sao phim "Sex and the city" vẫn duy trì phong độ cùng vóc dáng người thon thả, khỏe khoắn dù đã 50 tuổi. (Ảnh: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

Lưu ý quan trọng giúp sao phim “Sex and the city” giữ dáng

Trong lần chia sẻ với tạp chí Women's Health, Elizabeth cho biết: “Mọi người thường hỏi tôi làm thế nào để giữ dáng. Tôi sẽ trả lời rằng hãy kiểm soát khẩu phần ăn. Tôi và chồng thường chia nhau ăn chung một đĩa đồ ăn khai vị và một món chính trong bữa ăn”.

“Tôi thường lắng nghe cơ thể để lựa chọn thực phẩm và ăn với khẩu phần phù hợp với thể trạng của bản thân. Điều này giúp tôi cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể, đặc biệt là với những ngày phải quay phim ở phim trường. Tôi thường ăn nhiều protein và rau, không ăn các thực phẩm từ ngũ cốc tinh chế như cơm trắng, bánh mì, mì ống”, Elizabeth nói.

Sao phim “Sex and the city” cũng tiết lộ cô ít khi mua và sử dụng đồ ăn vặt. Elizabeth nói: “Khi đi siêu thị, tôi sẽ mua chuối thay cho bánh quy. Nếu có lỡ mua bánh quy, khi về nhà tôi sẽ cất chúng vào tủ đông - một vị trí khó lấy hơn bình thường. Điều này giúp tôi giảm ăn vặt, thay vào đó tôi sẽ ăn nhẹ bằng các thực phẩm lành mạnh hơn như trái cây”.

Elizabeth cho biết cô thường kiểm soát khẩu phần ăn của bản thân. (Ảnh: Armchair Expertpod)

Tầm quan trọng của việc kiểm soát khẩu phần ăn

Việc kiểm soát khẩu phần ăn cũng là một cách ăn uống điều độ. Kiểm soát khẩu phần ăn có nghĩa là ăn một lượng thức ăn vừa đủ không quá ít, cũng không quá nhiều nhưng vẫn cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể.

Việc kiểm soát khẩu phần ăn đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chẳng hạn như:

1. Kiểm soát lượng đường trong máu

Cơ thể của chúng ta chuyển hóa thức ăn, đặc biệt là carbohydrate, thành glucose, một loại đường đóng vai trò cung cấp nguồn năng lượng chính của cơ thể. Khi chúng ta ăn một lượng lớn thức ăn, lượng glucose trong máu sẽ tăng lên nhanh nhanh chóng. Lượng đường huyết tăng cao sẽ kích thích tuyến tụy giải phóng insulin để đưa glucose đến các tế bào để sử dụng.

Tuy nhiên, lượng trong máu tăng càng nhanh thì tuyến tụy tăng cường sản xuất insulin gây hạ đường huyết. Quá trình này có thể đánh lừa não bộ, khiến chúng nghĩ rằng cơ thể cần nhiều glucose hơn. Lúc này mọi người sẽ cảm thấy đói và tiếp tục nạp thêm thực phẩm dù trước đó đã ăn một lượng lớn thức ăn.

Do đó, để kiểm soát lượng đường trong máu, giảm nguy cơ thừa cân, béo phì, mọi người nên ăn khẩu phần nhỏ, ăn thành nhiều bữa trong ngày.

Kiểm soát khẩu phần ăn hàng ngày đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. (Ảnh: Celeb First)

2. Kiểm soát cân nặng

Ăn khẩu phần nhỏ hơn có thể giúp mọi người kiềm chế cơn thèm ăn và giúp giảm lượng calo tổng thể hiệu quả. Theo Harvard Health Publishing, ăn quá nhiều thức ăn có thể gây dư thừa calo, lượng calo dư thừa sẽ được cơ thể tích trữ dưới dạng mỡ. Tuy nhiên, việc ăn khẩu phần nhỏ hơn cho phép cơ thể sử dụng lượng thức ăn vừa nạp vào cơ thể ngay lập tức để tạo năng lượng. Điều này có lợi cho việc giảm cân và kiểm soát cân nặng.

3. Bảo vệ hệ tiêu hóa

Ăn khẩu phần lớn khiến dạ dày phải căng ra nhiều hơn và chèn ép vào các cơ quan khác. Điều này có thể gây ra cảm giác đầy bụng, ợ nóng vì axit clohydric ở dạ dày có thể trào ngược lên thực quản.

