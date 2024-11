Sao phim "Sex and the City" luôn tự tin vào vóc dáng nhưng lại khổ sở vì 1 chứng bệnh hành hạ hơn 20 năm

Trước khi trở thành ngôi sao của "2 Broke Girls", Kat Dennings đã có màn ra mắt ấn tượng trên màn ảnh nhỏ qua vai diễn Jenny Brier trong series "Sex and the City". Dù chỉ là một vai khách mời, nhân vật cô bé tuổi teen nổi loạn này đã giúp Kat khẳng định khả năng diễn xuất và thu hút sự chú ý của khán giả. Vai diễn Jenny Brier không chỉ là bước đệm quan trọng trong sự nghiệp của Kat Dennings mà còn là một trong những dấu ấn khó quên của series "Sex and the City".

Kat Dennings, sinh năm 1986, là một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất Hollywood. Cô cũng góp mặt trong các dự án phim lớn như "Thor" của Marvel và series "WandaVision". Với vẻ đẹp quyến rũ và tài năng diễn xuất đa dạng, Kat Dennings luôn là cái tên được khán giả mong chờ.

Từng khẳng định cô sẽ không ép bản thân mình phải duy trì vóc dáng để phù hợp với hình mẫu của các diễn viên Hollywood nhưng khi tuổi tác tăng lên, Kat cũng quyết định giảm cân giữ dáng. Cô giảm cân là để trở thành phiên bản khỏe mạnh và cân đối hơn. Nhưng cân nặng lại không phải là vấn đề đối với cô, bệnh tật mới là thứ khiến cô đau đầu hơn cả, theo đúng nghĩa đen. Hơn 20 năm qua, Kat Dennings phải "chiến đấu" với căn bệnh đau nửa đầu.

Chia sẻ về cuộc chiến thầm lặng với chứng đau nửa đầu, Kat Dennings cho biết: "Tôi đã 38 tuổi và đó vẫn là một hành trình liên tục".

Hãy tưởng tượng bạn đang phải chịu đựng những cơn đau dữ dội ở đầu, nhưng liên tục được bảo rằng đó là "bình thường". Đó chính xác là những gì Kat Dennings đã phải chịu đựng trong nhiều năm.

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với trang Flow Space, Kat Dennings đã chia sẻ về chứng bệnh đau nửa đầu mà mình mắc phải trong suốt nhiều năm.

Nữ diễn viên tiết lộ cô bắt đầu bị đau đầu từ năm 12 tuổi nhưng phải mất một thập kỷ mới được chẩn đoán đó là chứng đau nửa đầu Migraine. Đôi khi nỗi đau mà Kat - khi đó còn là một cô bé - phải chịu đứng quá dữ dội và đáng sợ, đến nỗi cô phải ngủ cùng mẹ.

Đến năm 20 tuổi sao phim "Sex and the City" mới gặp được một bác sĩ chính thức chẩn đoán cô mắc chứng đau nửa đầu. Và tới nay, khi đã 38 tuổi, cô vẫn phải chống lại nó.

Nhiều người nói rằng ngôi sao Marvel Kat Dennings đã kiểm soát cơn đau nửa đầu như một siêu anh hùng thực sự bởi chứng bệnh này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn cản trợ cuộc sống và sự nghiệp của cô.

"Với chứng đau nửa đầu, ánh sáng và âm thanh là những tác nhân kích hoạt cơn đau. Tôi có thể cảm nhận được chúng đang hình thành và đó là một thách thức thực sự với công việc của tôi", Kat Dennings nói. Điều này cũng khiến cô cảm thấy không tin vào chính mình, khi mà nhiều kế hoạch phải hủy bỏ ở phút cuối. Nó dẫn đến một cảm giác bực bội nhưng lại khó tránh khi phải đối mặt với cơn đau khó lường như vậy.

Bây giờ, sau nhiều năm thử các phương pháp điều trị khác nhau và đổi bác sĩ, Kat Dennings cảm thấy đã kiểm soát tốt hơn. Cô nói rằng cuối cùng mình cũng đã tìm được một bác sĩ thực sự lắng nghe và giúp cô tìm ra phương pháp điều trị phù hợp với mình.

Kat Dennings cũng muốn cùng các tổ chức thực hiện các hoạt động để nâng cao nhận thức về tác động mà chứng cơn đau nửa đầu có thể gây ra cho người mắc. Cô cũng hy vọng có thể tập hợp cộng đồng những người mắc chứng đau nửa đầu để thúc đẩy cải cách việc chăm sóc.

Đau nửa đầu là bệnh gì?

Đau nửa đầu là tình trạng một bên đầu xuất hiện cảm giác đau. Cơn đau này có thể là cảm giác đau nhói dữ dội hoặc chỉ là một cơn đau nhẹ, kéo dài hàng giờ liền hoặc diễn ra và kết thúc nhanh chóng. Thông thường, khi bị đau nửa đầu người bệnh thường kèm theo cảm giác buồn nôn, nôn mửa, cảm thấy nhạy cảm và khó chịu với ánh sáng, âm thanh.

Triệu chứng đau nửa đầu có thể xảy ra bất kỳ lứa tuổi nào. Tuy nhiên, ở trẻ chưa biết nói thì bé không thể báo cho cha mẹ hay người thân biết hay đối với bé còn nhỏ hay ở những người già, lú lẫn không thể diễn tả các triệu chứng của đau nửa đầu thì khó mà phát hiện sớm.

Khác với các bệnh lý khác, bệnh đau nửa đầu thường có các dấu hiệu báo trước sự xuất hiện của cơn đau đầu vào khoảng 1 đến 2 ngày trước đó, được gọi là tiền triệu, bao gồm:

- Nhạy cảm với ánh sáng

- Nhạy cảm với tiếng ồn

- Đột ngột thay đổi tâm trạng, dễ trở nên trầm cảm hoặc hưng phấn

- Thay đổi vị giác, có khi thèm ăn hoặc có cảm giác buồn nôn

- Uể oải, mệt mỏi, thường xuyên ngáp

Các cơn đau nửa đầu có thể nghiêm trọng đến mức cản trở các hoạt động hàng ngày của người bệnh. Khi xuất hiện cơn đau, bạn có thể gặp các dấu hiệu như rối loạn thị giác (cảm thấy có ánh sáng nhấp nháy, mắt mờ, mù màu đau mắt…) hoặc các rối loạn khác như khó nói, cảm giác ngứa ở một bên mặt, cánh tay, chân…

Nguyên nhân gây đau nửa đầu đến nay vẫn chưa được hiểu rõ. Người ta nhận thấy có trên 60% trường hợp bệnh nhân đau nửa đầu có bố mẹ cũng mắc phải chứng bệnh này.

Hiện nay vì chưa hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh nên việc điều trị tối ưu nhất của bệnh đau đầu Migraine bao gồm điều trị giảm nhẹ triệu chứng đau và giảm tái phát. Chiến lược điều trị cụ thể thay đổi tùy thuộc vào tần suất và cường độ của các cơn đau đầu mà bệnh nhân gặp phải.