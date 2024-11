Sao phim "Sex and the City" là siêu mẫu Victoria's Secret: Ở tuổi 51 nhưng trông như ngoài 20 với cơ bụng "cứng như đá", làn da sáng nhờ duy trì 6 điều

Nhắc đến các sao nữ trong phim "Sex and the City", chắc hẳn nhiều người sẽ nhớ ngay đến 4 nữ chính là Sarah Jessica Parker (trong vai Carrie Bradshaw), Kim Cattrall (trong vai Samantha Jones), Kristin Davis (trong vai Charlotte York) và Cynthia Nixon (trong vai Miranda Hobbes). Thế nhưng, nếu là người theo dõi phim đầy đủ, bạn sẽ nhận ra rất nhiều sao nữ nổi tiếng khác cũng có mặt trong series "Sex and the City", trong đó phải kể đến Heidi Klum.

Siêu mẫu Heidi Klum bước sang tuổi ngoài 50, nhưng cô vẫn cảm thấy trẻ bằng nửa tuổi của mình. Ảnh: Heidiklum/Instagram

Heidi Klum là ai?

Heidi Klum là một người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình, nhà sản xuất và nữ doanh nhân người Mỹ gốc Đức. Cô xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Sports Illustrated Swimsuit Issue năm 1998 và là người mẫu Đức đầu tiên trở thành thiên thần Victoria's Secret.

Sau sự nghiệp người mẫu thành công, Klum trở thành người dẫn chương trình, giám khảo của Germany's Next Topmodel và chương trình thực tế Project Runway. Cô đã được đề cử cho sáu giải Emmy và có mặt mỗi trang của danh mục Victoria's Secret, là Thiên thần có đôi cánh lớn nhất tại buổi trình diễn thời trang hàng năm.

Heidi Klum trong vai trò giám khảo của chương trình America's Got Talent 2024

Heidi Klum cũng từng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim nổi tiếng, ví dụ như Ella Enchanted (2004), The Devil Wears Prada (2006), Ocean's 8 (2018), How I Met Your Mother, Desperate Housewives và Sex and the city. Trong phim "Sex and the city", Heidi vào vai chính mình, tham dự một show diễn thời trang có sự góp mặt của nhân vật chính Carrie Bradshaw.

Bí mật đằng sau cơ bụng cứng như đá, làn da sáng và sự năng động của Heidi Klum

Bước sang tuổi 51, sắc vóc của người mẫu Mỹ gốc Đức trông vẫn rất hút mắt người đối diện.

Theo Entertainment Tonight, cô gái trang bìa của Victoria's Secret Angel và Sports Illustrated coi tuổi tác chỉ là một con số. "Trong nội tâm, tôi cảm thấy như mình 25 tuổi. Chồng tôi [Tom Kaulitz] 33 tuổi, nhưng tôi biết chắc tôi có nhiều năng lượng hơn anh ấy!" , cô nói.

Heidi Klum và chồng Tom Kaulitz tại Grammy 2023. Ảnh: Heidiklum/Instagram

Vậy bí mật đằng sau cơ bụng cứng như đá, làn da sáng và sự năng động của cô ấy là gì?

1. Heidi Klum siêu năng động

Vóc dáng siêu săn chắc của sao phim "Sex and the City" phần lớn nhờ vào sự đa dạng của các môn thể thao mà cô thích. Theo Tạp chí Celeb Health, Klum thích quần vợt, yoga, Pilates, bơi lội, chạy bộ...

Ngay cả đại dịch cũng không ngăn cản Klum tập luyện. Theo Women's Health, Klum sẽ bơi "20 vòng mỗi ngày" và coi mình may mắn khi có một hồ bơi và một khu vườn rộng rãi để duy trì việc tập luyện tại nhà.

2. Gần gũi với con cái giúp Heidi trẻ trung

Ở gần trẻ em là một bí quyết để trẻ lâu - điều này dường như là trường hợp của Heidi Klum. Trong một cuộc phỏng vấn với Women's Health, cô tiết lộ, hầu hết thời gian dành cho bản thân của cô chính là ở cùng các con.

Bà mẹ bốn con thích tham gia các hoạt động ngoài trời thú vị với chúng, chẳng hạn như đi xe đạp hoặc đi bộ đường dài. Với cô, đó cũng là một cách thú vị để thực hiện các bước đi hàng ngày và tập thể dục.

Heidi Klum và con gái Leni Klum (trái). Ảnh: Leniklum/Instagram

3. Heidi Klum "kén chọn" thức ăn

Sao phim "Sex and the City" cao gần 1,8m được cho là có chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, thay đổi tùy thuộc vào bộ phim hoặc dự án mà cô đang chuẩn bị tham gia. Nhưng cô cũng tuân thủ thói quen ăn uống lành mạnh của mình vào những ngày nghỉ, bao gồm: Uống nhiều nước, ăn chậm, ăn từng phần nhỏ, ăn bữa cuối cùng trước 6 giờ tối, tránh carbs và ăn nhiều rau, trái cây trong bữa ăn.

Khi đi du lịch, Heidi đảm bảo đóng gói đồ ăn nhẹ của riêng mình, chẳng hạn như hạnh nhân sống hoặc rong biển. Món chính cho bữa sáng của cô bao gồm sữa chua Hy Lạp hoặc một khẩu phần cà phê.

Trên Women's Health, Heidi Klum nói về việc có một khu vườn rau ở nhà và thích nấu ăn. Cô thậm chí còn làm các món ăn từ đầu, như bánh nướng xốp bí đao cùng với các con.

Heidi Klum tin rằng thói quen ăn uống lành mạnh giúp cô trẻ trung. Ảnh: Heidiklum/Instagram

4. Heidi Klum cũng biết khi nào nên nuông chiều bản thân

Đối với Heidi, tất cả đều cần điều độ nhưng không phải là sự thiếu thốn hoàn toàn, kể cả ăn uống. Trong các cuộc phỏng vấn riêng biệt, cô đã tiết lộ những niềm đam mê "đồ ăn vặt" của mình. Thỉnh thoảng cô cũng cho phép mình ăn những món như khoai tây chiên và một chiếc bánh mì kẹp pho mát ngon chứ không quá khắt khe với bản thân.

5. Heidi Klum thích một chế độ làm đẹp nhẹ nhàng

Khi nói đến chăm sóc da và cơ thể, Heidi Klum thường có những thói quen đơn giản, tự nhiên vào những ngày không phải làm việc. Theo tạp chí Us, cô thường không trang điểm nhiều, để tóc khô tự nhiên, bôi dầu dừa giữ ẩm cho tóc và cơ thể.

Mẹo chống lão hóa cuối cùng của Heidi là đảm bảo bôi đủ lượng kem chống nắng mỗi ngày. Người mẫu thừa nhận thông qua Harper's Bazaar rằng cô lớn lên không biết nhiều về chống nắng và thậm chí sẽ sử dụng dầu em bé để làm sạm da. Klum cuối cùng đã đưa kem chống nắng vào thói quen hàng ngày của mình - đặc biệt là khi đi biển - để bảo vệ làn da tốt hơn.

Những ngày nghỉ làm việc của Heidi Klum khá ít ỏi. Ảnh: Heidiklum/Instagram

6. Heidi Klum luôn giữ suy nghĩ tích cực

Trên Entertainment Tonight, Heidi Klum nói rằng việc bước qua tuổi 50 sẽ không làm thay đổi bất cứ điều gì. Cô mong muốn được ngồi lại, thư giãn và tận hưởng cuộc sống với chồng là Tom Kaulitz.

Với tính cách không sợ hãi, táo bạo và vui tươi, không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với Klum. Đó chắc chắn là một triển vọng khiến cô ấy trông trẻ trung và trẻ trung.

Bạn muốn trẻ trung và đầy năng lượng như Heidi Klum, hãy thay đổi bản thân theo hướng tích cực ngay từ hôm nay nhé!

Theo SCMP, Hello