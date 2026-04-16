Sao phim "Sex and the city" kết hôn với tình trẻ ở tuổi 69, nhan sắc khiến ai cũng phải trầm trồ

Sao phim “Sex and the city” gây chú ý với đám cưới ở tuổi 69

Kim Cattrall là một trong những ngôi sao đình đám của loạt phim “Sex and the city”. Cô nổi tiếng với vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi và nét quyến rũ không thể nhầm lẫn. Và cuối năm ngoái, Cattrall đã gây chú ý khi tổ chức lễ cưới ở tuổi 69 với tình trẻ kém 14 tuổi.

Theo tạp chí People, Cattrall và Russell Thomas, kỹ sư âm thanh 55 tuổi, đã trao lời thề nguyện vào ngày 4 tháng 12 tại London, trong một buổi lễ trang nhã với chỉ 12 khách mời được tổ chức tại Chelsea Old Town Hall.

Đám cưới giữa Kim Cattrall và Russell Thomas được tổ chức tại London.

Lễ cưới riêng tư, giản dị — tập trung vào gia đình, bạn bè thân thiết và mối quan hệ bền chặt mà họ đã cùng xây dựng — phản ánh sở thích của cặp đôi mới cưới đối với sự gần gũi và chân thực.

Cattrall diện một bộ suit Dior tinh tế cho dịp đặc biệt này. Cô kết hợp trang phục với găng tay Cornelia James, một chiếc mũ đặt làm riêng do nhà thiết kế mũ Philip Treacy thực hiện, cùng giày cao gót màu ngà của Jimmy Choo. Trong khi đó, Thomas chọn một bộ suit may đo từ Richard James, thể hiện sự trân trọng chung của cả hai đối với tay nghề thủ công và phong cách tinh tế, kín đáo.

Trong lễ cưới, Cattrall trang điểm nhẹ nhàng, để tóc xõa ngang vai. Cô không ngại cười tươi, để lộ một vài nếp nhăn nơi khóe mắt. Nhưng nhìn chung, làn da của sao phim “Sex and the city” vẫn tràn đầy sức sống, trắng mịn và hồng hào.

Khi đăng ảnh lễ cưới lên tài khoản Instagram, nữ diễn viên đã nhận “bão” like và bình luận.

Một người dùng mạng viết: “Vậy là cô ấy thực sự đã đến London và tìm thấy hạnh phúc viên mãn của mình. THẬT TUYỆT VỜI!”

Người khác bình luận: “Chúc mừng nữ diễn viên xinh đẹp!!!!”

Người thứ ba khen: “Ôi chúc mừng Kim, bạn là một cô dâu xinh đẹp tuyệt vời!”

Rất nhiều người dùng mạng đã chúc mừng cặp đôi mới cưới.

Người thứ tư viết đơn giản: “Chúc mừng Kim! Bạn trông thật lộng lẫy với chiếc mũ @philiptreacy!”

Người thứ năm nhận xét: “Thật sang trọng! Tinh tế, giản dị, thanh lịch!”

Bí quyết trẻ lâu của sao phim “Sex and the city”

Để giữ được vẻ trẻ trung khó tin ở tuổi 69, Cattrall đã theo đuổi cách tiếp cận “chống lão hóa một cách chủ động” bằng cách kết hợp chăm sóc da thông minh cùng với việc tin tưởng vào các chuyên gia đủ trình độ để thực hiện những thủ thuật thẩm mỹ nhẹ nhàng. Cô ủng hộ việc trông tươi tắn hơn thay vì thay đổi hoàn toàn diện mạo, ưu tiên sự tự tin và lớp trang điểm chất lượng cao, giàu độ ẩm thay vì các phương pháp can thiệp mạnh tay, “quá đà”.

Cattrall theo đuổi cách tiếp cận “chống lão hóa một cách chủ động”.

Chế độ chăm sóc da và làm đẹp

- Chống nắng hằng ngày: Nhấn mạnh kem chống nắng là bước bắt buộc, bất kể thời tiết, để ngăn ngừa tác hại từ ánh nắng.

- Trang điểm cấp ẩm: Ưa chuộng kem nền cấp ẩm để tạo hiệu ứng “làn da thứ hai” thay vì lớp nền dày nặng.

- Phong cách đặc trưng: Theo lời khuyên rằng “một chút son môi và mascara luôn là lựa chọn an toàn”.

Nữ diễn viên tin rằng bí quyết chống lão hóa tốt nhất là cảm thấy hài lòng với bản thân, dù có trang điểm hay không.

Triết lý “lão hóa tích cực”

- “Thử từng chút một”: Khuyên nên thử nghiệm các phương pháp một cách thận trọng để đảm bảo vẻ ngoài tự nhiên.

- Tìm bác sĩ giỏi: Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm chuyên gia đáng tin cậy cho các liệu trình như filler hay tiêm thẩm mỹ, thay vì thử những phương pháp thiếu kiểm chứng.

- Tự tin là chìa khóa: Tin rằng bí quyết chống lão hóa tốt nhất là cảm thấy hài lòng với bản thân, dù có trang điểm hay không.

- Làm chủ diện mạo của mình: Khuyến khích chấp nhận và tự tin với những gì đã lựa chọn để cảm thấy hạnh phúc khi nhìn vào gương.

- Duy trì sức khỏe tổng thể: Tập trung chăm sóc từ bên trong, bao gồm việc bổ sung Omega-3.