Giữa những ngày nắng nóng, cộng đồng mạng đang ráo riết săn tìm một loại trái cây có ngoại hình cực lạ mang tên: dưa pepino. Từng là "báu vật" của vùng núi Andes (Nam Mỹ) tại các quốc gia như Peru hay Colombia, dưa pepino đã chính thức "bén rễ" và gây sốt tại các thủ phủ nông nghiệp của Việt Nam như Đà Lạt và vùng Tây Nguyên và đưa đi khắp nơi trên cả nước.

Loại dưa này có 2 màu là vàng và tím, nổi bật với các sọc ngoài vỏ, quả lớn hết mức khoảng 200 - 300g. Không chỉ gây sốt vì ngoại hình đặc biệt, bạn sẽ phải bất ngờ với kho báu dinh dưỡng bên trong và những lợi ích sức khỏe khi ăn loại quả này đấy!

Ảnh minh họa

Những lợi ích sức khỏe, làm đẹp của dưa pepino

Dưới đây là những lý do khiến dưa pepino trở thành "siêu thực phẩm" được ưa chuộng, nhất là vào những ngày nắng nóng:

Khả năng cấp nước cực tốt, giải nhiệt tức thì

Dưa pepino được mệnh danh là "nhà máy nước" di động khi chứa tới 96% là nước. Trong thời tiết oi bức của Việt Nam, việc bổ sung loại quả này giúp cơ thể điều hòa nhiệt độ và giảm ngay lập tức cảm giác stress nhiệt. Khác với các loại dưa thông thường, pepino có phần thịt mềm mịn như kem, mọng nước và mang hương vị thanh mát tổng hòa giữa lê và dưa lưới. Với hàm lượng calo cực thấp, chỉ khoảng 22 kcal trên 100 g, đây là món ăn nhẹ lý tưởng giúp bạn sảng khoái mà không lo tăng cân.

Cứu tinh cho hệ tim mạch và huyết áp

Bên cạnh khả năng giải khát, dưa pepino còn là nguồn cung cấp kali dồi dào. Khoáng chất này đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hòa huyết áp, giúp giảm áp lực lên thành mạch và tăng cường sức khỏe tim mạch. Kết hợp cùng các vitamin nhóm B như thiamin, niacin và axit folic, dưa pepino tạo nên một hệ thống bảo vệ trái tim khỏe mạnh, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và sản sinh năng lượng, giúp cơ thể không bị mệt mỏi dưới cái nắng gay gắt.

"Thần dược" cho làn da và thị lực

Ảnh minh họa

Dưa pepino rất giàu vitamin c và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp thúc đẩy sản sinh collagen và bảo vệ da khỏi các gốc tự do gây lão hóa từ ánh nắng mặt trời. Đặc biệt, sắc tố tím và phần thịt quả vàng chứa các hợp chất quý giá như beta carotene và zeaxanthin. Những hoạt chất này hoạt động như một bộ lọc tia cực tím tự nhiên, bảo vệ võng mạc khỏi tình trạng thoái hóa điểm vàng, giúp duy trì thị lực và sức khỏe niêm mạc cho người sử dụng.

Hỗ trợ giảm cân và tiêu hóa nhẹ nhàng

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong quả giúp hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột và tạo cảm giác no lâu. Đây là loại trái cây hiếm hoi gần như không có hạt hoặc hạt rất nhỏ có thể ăn được, giúp việc chế biến thành salad, sinh tố hay nước ép trở nên cực kỳ tiện lợi. Trong y học cổ truyền, dưa pepino còn được tin dùng nhờ đặc tính chống thấp khớp và hỗ trợ điều trị nhiễm trùng đường hô hấp, rất phù hợp cho những người có sức đề kháng yếu trong mùa hè.

Tăng cường hệ miễn dịch và kháng viêm

Dưa pepino sở hữu hàm lượng vitamin c dồi dào kết hợp cùng các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, tạo nên "lá chắn" kép cho cơ thể. Trong khi vitamin C kích thích sản sinh tế bào bạch cầu để củng cố hàng rào miễn dịch, các hoạt chất kháng viêm lại giúp trung hòa gốc tự do và ức chế tác nhân gây viêm nhiễm bên trong tế bào. Thói quen ăn loại quả này không chỉ giúp giảm nhẹ các triệu chứng thấp khớp mà còn bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương viêm nhiễm mãn tính hiệu quả.

Ăn dưa pepino thế nào để nhận được nhiều dinh dưỡng?

Để tận dụng tối đa giá trị của loại dưa này, cách tốt nhất là thưởng thức trực tiếp khi quả đã chín hoàn toàn. Lúc này, lớp vỏ dưa rất mỏng, bạn có thể dễ dàng bóc bằng tay hoặc gọt nhẹ lớp vỏ ngoài. Bạn nên thái lát mỏng và giữ lạnh khoảng 30 phút trước khi ăn để cảm nhận vị ngọt thanh và độ mọng nước cao nhất.

Ảnh minh họa

Nếu muốn đổi vị, hãy kết hợp dưa pepino trong các món salad cùng dầu ô liu và nước cốt chanh để vitamin a và các chất chống oxy hóa được hấp thụ tốt hơn. Ngoài ra, việc xay sinh tố dưa pepino cùng sữa chua hoặc ép lấy nước nguyên chất cũng là lựa chọn tuyệt vời giúp cơ thể nạp nhanh lượng vitamin c và khoáng chất sau khi vận động mạnh dưới nắng nóng.

Những ai cần lưu ý khi thưởng thức dưa pepino? Dù cực kỳ lành tính, nhưng do dưa pepino thuộc họ cà (solanaceae), những người có cơ địa nhạy cảm hoặc tiền sử dị ứng với cà chua, cà tím và ớt chuông cần thận trọng khi ăn lần đầu. Các triệu chứng dị ứng có thể bao gồm ngứa da, chảy nước mũi hoặc khó chịu đường tiêu hóa. Ngoài ra, dưa pepino chứa hàm lượng kali khá cao, vì vậy những người đang mắc các bệnh lý về thận cần tham khảo ý kiến bác sĩ để kiểm soát lượng kali nạp vào cơ thể mỗi ngày. Khi chọn mua, bạn hãy ưu tiên những quả chắc tay, màu sắc tươi sáng và có mùi thơm nhẹ đặc trưng, tránh những quả có dấu hiệu dập nát để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tổng hợp