4 món đừng bao giờ nấu trong nồi chiên không dầu: Tăng nguy cơ ung thư, cháy nổ

Vài năm gần đây, nồi chiên không dầu trở thành thiết bị "quốc dân" trong mọi căn bếp hiện đại nhờ sự tiện lợi và khả năng giảm thiểu dầu mỡ. Tuy nhiên, luồng khí nóng đối lưu siêu tốc bên trong "chiếc hộp" này không phải là giải pháp vạn năng cho mọi loại thực phẩm. Nhiều người dùng vẫn đang vô tình biến trợ thủ đắc lực này thành một "quả bom" nổ chậm, không chỉ đe dọa an toàn cháy nổ mà còn âm thầm sinh ra những độc tố nguy hiểm cho cơ thể thông qua các thói quen nấu nướng sai lầm mỗi ngày.

Dưới đây là 4 nhóm thực phẩm bạn tuyệt đối không nên cho vào nồi chiên không dầu để bảo vệ sức khỏe và tuổi thọ của thiết bị:

1. Thịt nhiều mỡ hoặc thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt xông khói hoặc các phần thịt mỡ là nhóm thực phẩm hàng đầu gây nguy hiểm. Khi nướng ở nhiệt độ cao, chất béo chảy ra có thể bắn trực tiếp vào dây mayso (bộ phận phát nhiệt), tạo khói nồng nặc và dẫn đến nguy cơ cháy nổ cực cao. Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), khi chất béo bị đốt cháy trực tiếp sẽ tạo ra các hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs) – tác nhân gây ung thư nhóm 1.

Nấu thịt chế biến sẵn ở nhiệt độ cao của nồi chiên không dầu có thể làm tăng nguy cơ ung thư (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, các loại thịt chế biến sẵn thường chứa nitrit, chất này dưới tác động của nhiệt độ cao trong nồi chiên sẽ chuyển hóa thành nitrosamine, một hoạt chất cực độc có liên quan mật thiết đến các bệnh lý ung thư.

2. Rau lá mềm

Các loại rau như rau bina, rau cải hay mồng tơi có kết cấu cực kỳ mỏng manh và trọng lượng nhẹ. Luồng khí nóng lưu thông mạnh trong nồi sẽ thổi bay những lá rau này, khiến chúng dễ dàng mắc kẹt vào hệ thống quạt gió và bộ phận làm nóng phía trên.

Hậu quả không chỉ là món ăn bị cháy khét, đắng ngắt mà còn làm mất đi toàn bộ vitamin hòa tan trong nước như vitamin c. Chuyên gia dinh dưỡng Jillian Kubala (Mỹ) nhấn mạnh, việc "đốt" rau ở nhiệt độ cao còn kích hoạt phản ứng hóa học tạo ra acrylamide. Đây là hoạt chất được xếp vào nhóm 2A với khả năng gây ung thư tiềm tàng, thường xuất hiện khi thực phẩm bị gia nhiệt trên 120 độ C trong môi trường khô.

Không nên cho các loại rau lá mềm vào nồi chiên không dầu (Ảnh minh họa)

3. Các món có nhiều nước sốt hoặc dạng lỏng

Theo trang Health.com, các món gà sốt cay, sườn sốt chua ngọt hay các món có nước ướp nhiều tuyệt đối không phù hợp với nồi chiên không dầu. Dòng khí nóng mạnh mẽ sẽ làm nước sốt bắn tung tóe lên bo mạch và bo mạch điện tử, gây khói và chập điện. Đường và gia vị trong sốt lỏng khi tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao sẽ bị cháy cạnh rất nhanh, tạo ra các hợp chất gây hại cho hệ thần kinh trước khi phần thịt bên trong kịp chín đều.

Thay vào đó, những món này nên được chế biến bằng phương pháp rim, kho truyền thống để đảm bảo hương vị và độ an toàn.

4. Thực phẩm chưa rã đông hết hoặc món tẩm bột chiên

Nhiều người có thói quen cho thực phẩm đông lạnh trực tiếp vào nồi hoặc tẩm bột ướt (dạng bột nhão) để chiên. Lynne Just, chuyên gia tại Hamilton Beach Brands (Mỹ) cảnh báo lớp bột ướt sẽ chảy nhỏ giọt xuống đáy nồi trước khi kịp giòn, gây ra tình trạng cháy khét và khói độc.

Đồng thời, thực phẩm chưa rã đông kỹ khi gặp nhiệt độ cao sẽ bị chín bên ngoài nhưng bên trong vẫn còn sống, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi và gây ngộ độc. Nước đá tan chảy rò rỉ xuống phần điện trở cũng là nguyên nhân hàng đầu gây hỏng hóc và cháy nổ cho các loại nồi chiên kém chất lượng hoặc không được kiểm định kỹ càng.

Chọn sai thực phẩm cho nồi chiên không dầu còn dễ gây cháy nổ nguy hiểm (Ảnh minh họa)

Một số sai lầm phổ biến khác khi dùng nồi chiên không dầu

Bên cạnh việc chọn sai thực phẩm, Thạc sĩ Jillian Kubala chỉ ra 3 thói quen tai hại cần thay đổi khi dùng nồi chiên không dầu như:

- Không làm nóng nồi trước khi nấu: Việc không làm nóng nồi từ 3-5 phút khiến thực phẩm chín không đều. Phần bên ngoài có thể quá khô trong khi bên trong vẫn chưa đủ nhiệt để tiêu diệt các vi khuẩn có hại như Campylobacter, làm tăng nguy cơ viêm ruột.

- Dùng sai lượng dầu ăn: Dù gọi là "không dầu", nhưng các loại rau củ hay thịt nạc vẫn cần một lượng dầu nhỏ để hấp thụ các vitamin tan trong dầu (A, D, E, K). Tuy nhiên, nếu cho quá nhiều, dầu thừa chảy xuống bộ phận làm nóng sẽ sinh ra khói độc và các gốc tự do đẩy nhanh quá trình lão hóa.

- Vệ sinh không kỹ sau mỗi lần sử dụng: Vụn thức ăn cũ là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn. Việc để cặn bẩn cháy đi cháy lại nhiều lần sẽ tạo ra chất gây ung thư Benzopyrene và phá hủy hoàn toàn mùi vị của món ăn mới.

Việc hiểu rõ giới hạn của nồi chiên không dầu là cách duy nhất để bạn tận dụng công nghệ một cách thông minh. Thay vì quá phụ thuộc, hãy biết kết hợp đa dạng các phương pháp nấu và chọn đúng thực phẩm.

Nguồn và ảnh: Health, Cnet, Eat This Not That