Gắp 3 bàn chải ra khỏi đường tiêu hóa một bệnh nhân tại Huế

Ngày 15/4, thông tin từ Trung tâm Nội soi - Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa nội soi can thiệp, gắp thành công 3 bàn chải đánh răng trong đường tiêu hóa một bệnh nhân có nguy cơ cao xảy ra biến chứng.

Ba chiếc bàn chải được can thiệp y tế để lấy ra từ đường ruột của một bệnh nhân có tiền sử rối loạn tâm thần.

Trước đó, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân L.V.B. (29 tuổi, ngụ TP. Huế) sau khi nuốt 3 bàn chải đánh răng. Người bệnh có tiền sử rối loạn tâm thần , từng sử dụng chất kích thích và có hành vi tự gây hại.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chỉ định nội soi can thiệp. Ê-kíp tiến hành gắp thành công toàn bộ 3 dị vật ra khỏi đường tiêu hóa. Quá trình can thiệp diễn ra thuận lợi, không ghi nhận biến chứng và người bệnh không cần phẫu thuật.

Theo bác sĩ Phạm Như Hiển - Phó Giám đốc Trung tâm Nội soi, đây là trường hợp hiếm gặp trong thực hành lâm sàng tại Việt Nam khi bệnh nhân nuốt cùng lúc 3 dị vật dài, cứng. Dị vật dạng bàn chải đánh răng dài gần 20cm có nguy cơ mắc kẹt trong ống tiêu hóa, gây tổn thương niêm mạc, thủng hoặc tắc nghẽn nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Tuy nhiên, toàn bộ dị vật đã được lấy ra bằng phương pháp nội soi, tránh được can thiệp phẫu thuật.

Sức khỏe bệnh nhân B. đã ổn định, hồi phục tốt.

Sau thời gian theo dõi, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, hồi phục tốt và tiếp tục được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.

Qua trường hợp này, Bệnh viện Trung ương Huế khuyến cáo cần tăng cường theo dõi, chăm sóc bệnh nhân rối loạn tâm thần, đặc biệt những trường hợp có nguy cơ tự gây hại; đồng thời cho thấy hiệu quả của kỹ thuật nội soi can thiệp trong xử trí các ca bệnh phức tạp.