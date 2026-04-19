Uống nước đậu bắp thường xuyên tác động tới cơ thể thế nào?

Đậu bắp từ lâu là món ăn ưa thích của những người quan tâm đến sức khỏe. Nó chứa nhiều vitamin như vitamin C, thiamine, niacin và axit folic. Nó cũng ít calo và có hàm lượng chất xơ cao.

Theo trang Medicalnewstoday , đậu bắp là nguồn cung cấp chất xơ và một số vitamin và khoáng chất quan trọng. Một khẩu phần 100 gram đậu bắp sống chứa:

Lượng calo: 33

Carbohydrate: 7,4 g

Chất xơ: 3,2 g

Chất đạm: 1,9 g

Kali: 299 milligrams (mg)

Vitamin C: 23 mg

Vitamin K: 31 mcg

Magie: 57 mg

Folate: 60 micrograms

Uống nước đậu bắp trở thành một trong những thói quen của nhiều người. Nước đậu bắp là nước lọc ngâm với quả đậu bắp.

Đậu bắp có thể dùng như một phần bổ sung trong chế độ ăn hằng ngày để kiểm soát đường huyết. (Ảnh:Shutterstock)

Đậu bắp cắt thành lát và ngâm trong nước qua đêm, sau đó lọc bỏ phần đậu bắp và uống nước. Chất xơ hòa tan trong đậu bắp có thể làm nước hơi đặc và mang đến một hương vị nhẹ nhàng.

Lợi ích của nước đậu bắp

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Một trong những lý do chính khiến nước đậu bắp trở nên phổ biến, đặc biệt là với những người mắc tiểu đường tuýp 2 hoặc kháng insulin, là khả năng hỗ trợ kiểm soát mức đường huyết. Theo trang Medicalnewstoday , một nghiên cứu nhỏ vào năm 2021 tại Indonesia với 30 người bị tiểu đường type 2 (T2D) cho thấy nước đậu bắp có thể làm giảm mức đường huyết.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đậu bắp chỉ đóng vai trò là thực phẩm hỗ trợ, không thể thay thế thuốc điều trị tiểu đường. Do đó, những người bị tiểu đường nên tiếp tục tuân thủ các phương pháp điều trị mà bác sĩ chỉ định, đồng thời kết hợp với chế độ ăn uống và tập luyện lành mạnh để kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Hỗ trợ tiêu hóa

Mướp đậu bắp là nguồn cung cấp chất xơ, có thể giúp duy trì việc đi tiêu đều đặn. Việc giữ đủ nước cũng rất quan trọng đối với sức khỏe tiêu hóa, vì vậy nước đậu bắp có thể hỗ trợ quá trình tiêu hóa.

Hỗ trợ sức khỏe mắt

Ngoài chất xơ, đậu bắp còn chứa một lượng lớn vitamin A, một dưỡng chất quan trọng giúp bảo vệ mắt và duy trì thị lực khỏe mạnh. Các khoáng chất như kali, canxi và magiê trong mướp đậu bắp cũng góp phần hỗ trợ việc duy trì huyết áp ổn định.

Tăng cường khả năng chống viêm

Đậu bắp là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, từ đó giúp cơ thể chống lại các bệnh tật và ngăn ngừa nhiễm trùng.

Cách làm nước đậu bắp

Những người muốn thử nước đậu bắp có thể làm tại nhà theo các bước sau:

Bước 1: Rửa sạch các quả đậu bắp.

Bước 2: Cắt đậu bắp để lộ phần bên trong, sau đó cho vào một bình hoặc chai nước lọc.

Bước 3: Để trong tủ lạnh qua đêm.

Khi dùng, lọc bỏ các miếng đậu bắp ra khỏi nước. Bạn nên uống nước đậu bắp trong ngày, tránh để lâu hoặc có dấu hiệu bị hỏng, để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.