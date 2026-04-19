Sự cố rách "áo mưa" và câu nói của người đàn ông ở phòng khám nam khoa khiến bác sĩ không thể quên

Điều khiến bác sĩ nhớ mãi không chỉ là ca bệnh, mà là câu nói lặp đi lặp lại của bệnh nhân: “Em chỉ lỡ một lần thôi bác sĩ…”.

Theo chia sẻ từ TS.BSCK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, bệnh lậu vẫn thường bị nhiều người xem nhẹ. Không ít người tin rằng phải quan hệ nhiều lần, hoặc có lối sống tình dục phức tạp mới có nguy cơ mắc bệnh. Tuy nhiên, thực tế lâm sàng lại hoàn toàn khác.

Bác sĩ Duy chia sẻ, bệnh nhân 38 tuổi nêu trên nhập viện trong trạng thái hoang mang vì tiểu buốt, tiểu rát kèm dịch niệu đạo màu vàng xanh. Khai thác tiền sử cho thấy, trước đó khoảng 5 ngày, người này có quan hệ với người lạ và gặp sự cố rách bao cao su.

Kết quả xét nghiệm PCR từ mẫu dịch niệu đạo xác định dương tính với vi khuẩn lậu. Các xét nghiệm tầm soát khác cũng được thực hiện để đánh giá nguy cơ đồng nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Bác sĩ Duy đang khám cho một trường hợp bệnh nhân (ảnh: BSCC).

“Điều khiến tôi nhớ nhất không phải là chẩn đoán, mà là tâm lý của bệnh nhân. Anh ấy cứ lặp lại: ‘Em chỉ lỡ một lần thôi’. Đây là suy nghĩ rất phổ biến nhưng sai lầm. Bệnh lậu không tính theo số lần quan hệ, mà phụ thuộc vào việc lần đó có phơi nhiễm hay không,” bác sĩ Duy chia sẻ.

Không chỉ là tiểu buốt, chảy mủ

Nhiều người vẫn nghĩ lậu là bệnh “nhẹ”, chỉ gây tiểu buốt vài ngày rồi uống thuốc là khỏi. Nhưng theo các chuyên gia, nếu không điều trị đúng và kịp thời, bệnh có thể gây ra hàng loạt biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ Duy cho hay, ở nam giới, lậu có thể dẫn đến viêm niệu đạo kéo dài, viêm mào tinh hoàn, đau bìu, đau khi xuất tinh và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Một số trường hợp bị viêm mạn tính khiến triệu chứng tiểu rát kéo dài dai dẳng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và tâm lý.

Ở nữ giới, hậu quả còn âm thầm nhưng nguy hiểm hơn. Bệnh có thể gây viêm vùng chậu, làm tăng nguy cơ thai ngoài tử cung và vô sinh.

Không dừng lại ở đó, vi khuẩn lậu còn có thể lan rộng, gây nhiễm trùng ở nhiều cơ quan khác nếu không được kiểm soát. Đáng lo ngại hơn, người mắc lậu cũng có nguy cơ cao đồng nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác nếu tiếp tục hành vi nguy cơ.

“Điều đáng sợ không phải là triệu chứng trước mắt, mà là những hậu quả dài lâu khi người bệnh chủ quan hoặc tự điều trị sai cách”, bác sĩ Duy nhấn mạnh.

Điều trị: Nhanh nhưng không được chủ quan

Hiện nay, bệnh lậu hoàn toàn có thể điều trị nếu tuân thủ đúng phác đồ. Nguyên tắc quan trọng nhất là phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Trong đa số trường hợp, người bệnh sẽ được chỉ định tiêm kháng sinh đặc trị liều duy nhất – phương án được ưu tiên vì hiệu quả nhanh, giúp kiểm soát nguồn nhiễm và hạn chế biến chứng. Với những trường hợp đặc biệt, bác sĩ có thể cân nhắc phác đồ thuốc uống hoặc phối hợp điều trị.

Theo bác sĩ Duy, một sai lầm phổ biến là người bệnh tự ý ngưng thuốc khi thấy triệu chứng giảm, hoặc nghe theo lời truyền miệng để mua kháng sinh bên ngoài. Điều này không chỉ khiến bệnh không khỏi hoàn toàn mà còn làm tăng nguy cơ tái phát và góp phần vào tình trạng kháng thuốc – một vấn đề ngày càng đáng lo ngại.

Một nguyên tắc quan trọng khác là điều trị đồng thời cho bạn tình. Nếu chỉ một người điều trị, nguy cơ tái nhiễm khi quan hệ trở lại là rất cao. Thực tế có nhiều trường hợp điều trị nhiều lần không khỏi, nguyên nhân lại nằm ở việc bỏ sót bạn tình.

Ngoài ra, người bệnh cần kiêng quan hệ trong thời gian điều trị, tái khám đúng hẹn và tầm soát thêm các bệnh liên quan nếu có yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ Duy chia sẻ, điều quan trọng nhất là không nên chờ đến khi triệu chứng nặng mới đi khám.

Chỉ cần sau một lần quan hệ có nguy cơ, nếu xuất hiện các dấu hiệu như tiểu buốt, tiểu rát, chảy dịch bất thường ở niệu đạo, đau họng sau quan hệ bằng miệng hoặc khó chịu vùng hậu môn, người dân nên đi kiểm tra sớm.

“Lậu là bệnh có thể chữa được, nhưng phải phát hiện sớm và điều trị đúng. Đừng ngại ngùng, đừng tự mua thuốc, và đặc biệt đừng nghĩ rằng ‘một lần thì không sao’. Với nhiều người, chính suy nghĩ đó lại mở đầu cho cả một chuỗi rắc rối,” bác sĩ Duy cảnh báo.

Thực tế cho thấy, bệnh lây truyền qua đường tình dục không “chọn người”, cũng không phụ thuộc vào số lần, mà phụ thuộc vào mức độ an toàn của hành vi. Cách bảo vệ hiệu quả nhất vẫn là quan hệ an toàn, sử dụng bao cao su đúng cách và duy trì ý thức trách nhiệm với sức khỏe của chính mình.