4 loại thịt "bẩn nhất chợ", vừa ít dinh dưỡng lại nhiều độc tố: Đến người bán cũng ngại ăn

1. Thịt vụn, thịt xay sẵn

Tại các khu chợ, không khó để bắt gặp những quầy bày sẵn thịt xay nhằm phục vụ nhu cầu tiện lợi của người mua. Tuy nhiên, nguồn nguyên liệu của loại thịt này thường không rõ ràng, có thể được xay từ thịt vụn, mỡ hoặc thậm chí là phần thịt đã để lâu ngày mà người tiêu dùng khó có thể kiểm chứng.

Đáng chú ý, một số người bán còn tận dụng nguồn thịt này để chế biến thành các món như nem rán, chả lá lốt hay thịt viên. Dù thành phẩm có thể hấp dẫn về hương vị, người mua gần như không có cơ sở để đánh giá chất lượng thịt ban đầu. Vì vậy, để đảm bảo an toàn và giá trị dinh dưỡng, người tiêu dùng nên ưu tiên chọn mua thịt nguyên miếng, còn tươi và tại các địa chỉ uy tín, thay vì lựa chọn thịt xay sẵn ở chợ.

2. Thịt có màu bất thường

Những miếng thịt có màu sắc bất thường như quá nhạt, đỏ sẫm khác lạ hoặc thâm đen thường là dấu hiệu của thịt kém chất lượng. Trong một số trường hợp, thịt có thể đã bị xử lý bằng hóa chất để tạo màu đỏ bắt mắt, hoặc do để quá lâu dẫn đến biến đổi màu sắc. Đây không chỉ là loại thịt kém ngon mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, do đó người tiêu dùng cần tuyệt đối tránh lựa chọn loại thịt này khi đi chợ.

3. Thịt không có độ đàn hồi

Với thịt lợn tươi, khi dùng tay ấn vào bạn sẽ cảm nhận được độ đàn hồi rõ rệt. Sau khi nhấc tay ra, bề mặt thịt nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, không để lại vết lõm. Ngược lại, nếu thịt có vết ấn hằn sâu, lâu ngày thì đó là dấu hiệu thịt đã để lâu, có thể là thịt đông lạnh vừa rã đông hoặc đã bắt đầu ôi thiu. Những loại thịt này không đảm bảo chất lượng và cần tránh nạp vào cơ thể.

4. Thịt có chứa hạch bạch huyết

Phần thịt thường chứa hạch bạch huyết nhất là thịt cổ lợn. Chúng chứa mầm bệnh như vi khuẩn và virus, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng. Theo một nghiên cứu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), các mầm bệnh như Salmonella và Escherichia coli có thể tồn tại trong hạch bạch huyết, gây ra các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa. Nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy, các hợp chất độc hại trong hạch bạch huyết không dễ dàng bị phá vỡ khi nấu ở nhiệt độ cao. Do đó, để bảo vệ sức khỏe của gia đình, khi đi chợ bạn cũng nên tránh mua loại thịt này.

Cách chọn thịt tươi ngon, an toàn

Để chọn được thịt lợn tươi ngon tại chợ, người tiêu dùng có thể dựa vào một số dấu hiệu như màu sắc, mùi, độ đàn hồi của miếng thịt.

Theo đó, thịt tươi thường có màu hồng nhạt hoặc đỏ nhạt, phần mỡ trắng trong, hơi ngà. Những miếng thịt có màu nhợt nhạt, quá sậm hoặc xuất hiện màu sắc bất thường cần được loại bỏ. Khi quan sát bề mặt , thịt ngon sẽ khô ráo, thớ thịt se nhẹ, lớp bì mềm; ngược lại, thịt có bề mặt bóng loáng, dính nhớt là dấu hiệu không đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh đó, thịt tươi có mùi thơm đặc trưng, không gây khó chịu. Nếu xuất hiện mùi tanh hôi, hăng hoặc ôi thiu, nhiều khả năng thịt đã bị hỏng hoặc bảo quản không đúng cách.

Độ đàn hồi cũng là tiêu chí quan trọng: khi dùng tay ấn vào, thịt tươi sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, không để lại vết lõm, thớ thịt săn chắc, không quá cứng cũng không bị nhão, đồng thời không có dịch chảy ra.

Ngoài ra, người mua nên chú ý đến lớp mỡ và da. Thịt lợn nuôi tự nhiên thường có lớp mỡ dày khoảng 1,5–2 lóng tay, phần mỡ và nạc phân tách rõ nhưng dính chặt vào nhau. Ngược lại, những miếng thịt có mỡ và nạc dễ tách rời, kèm theo dịch vàng rỉ ra có thể là dấu hiệu của thịt không an toàn, cần tránh lựa chọn.

(Tổng hợp)