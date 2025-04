Sao nữ Vbiz vượt cạn đầy gian nan: Chậm 1 tuần vẫn chưa có dấu hiệu sinh, đau đẻ 12 tiếng tới mức bủn rủn tay chân

Khoảng 1 năm trước, Á hậu Hoàng My lên tiếng xác nhận thông tin đã sinh con gái đầu lòng tên là Ayla tại châu Âu. Mới đây, người đẹp sinh năm 1988 lần đầu hé lộ quá trình sinh đầy khó khăn. Hoàng My cho biết thời điểm đó cô vô cùng lo lắng khi chậm 1 tuần vẫn chưa có dấu hiệu sinh. Á hậu 8x sau đó đã phải sử dụng một số cách như tiến hành châm cứu, uống thuốc hỗ trợ sinh.

Chia sẻ về quá trình sinh con, Hoàng My cho biết "mỗi lần rặn là một trận chiến, không chỉ với cơ thể mà với cả niềm tin". Á hậu sinh năm 1988 thừa nhận bị đau tới mức bủn rủn cả tay chân. "Mỗi cơn đau kéo dài 5 phút rồi ngưng vài phút, rồi quay lại mạnh hơn. Cứ như vậy suốt 12 tiếng đồng hồ. Đến khoảng 10 giờ tối, mẹ mới mở đủ để em có thể bước ra thế giới. Nhưng mà bé con cứng đầu lắm, con vẫn chưa chịu ra. Mẹ phải rặn thêm gần 1 tiếng đồng hồ nữa", cô cho hay.

Á hậu Hoàng My hiếm hoi chia sẻ về quá trình sinh con đầu lòng đầy khó khăn trên trang cá nhân

Cô vô cùng lo lắng khi chậm 1 tuần nhưng không có dấu hiệu sinh con, phải dùng một số biện pháp để kích đẻ

Trong bài viết, Hoàng My còn thừa nhận cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi. "Mẹ đã rất mệt và bắt đầu vừa rặn vừa khóc. Không phải vì yếu đuối mà vì mẹ sợ. Mẹ sợ con bị ngạt, sợ mình không đủ sức nữa". Người đẹp sinh năm 1988 còn nhắn nhủ ngọt ngào tới con gái đầu lòng: "Mẹ yêu em, yêu thật nhiều lắm".

Á hậu Hoàng My cho biết quá trình "vượt cạn" cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi vì lo lắng con sẽ gặp tình huống nguy hiểm

Thời gian qua, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên con gái trên mạng xã hội

Á hậu Hoàng My là người kín tiếng trong chuyện đời tư. Người đẹp sinh năm 1988 công khai có bạn trai từ tháng 2/2023. Thời điểm đó, cô đăng ảnh chụp cùng nửa kia nhưng quyết giấu mặt. Từ đó đến nay Hoàng My chưa công khai danh tính và diện mạo bạn trai. Trong một buổi chia sẻ với truyền thông, Hoàng My tiết lộ bạn trai Việt kiều hơn cô 2 tuổi, là người vừa gặp đã muốn cưới cô. Cả hai đều muốn kín đáo và riêng tư nên thống nhất không chia sẻ trên MXH.

Cô cho biết bị nửa kia chinh phục bằng sự kiên nhẫn, chân thành. Khi yêu đương, Hoàng My còn có những thay đổi về suy nghĩ, từ người không có ý định lập gia đình, nay đã thay đổi quan niệm về cuộc sống và hôn nhân.

Á hậu Hoàng My vẫn giấu kín danh tính và diện mạo của bạn trai dù cả hai đã có con chung

Vũ Hoàng My giành danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Người đẹp Đồng Nai xuất sắc đạt ngôi vị này khi đang là sinh viên của trường Đại học RMIT. Cô được đánh giá cao vì vẻ ngoài rạng rỡ, cách ứng xử duyên dáng, sự tự tin và vốn ngoại ngữ tốt.

Hoàng My cũng là Á hậu Việt Nam duy nhất tham dự cả hai đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới là Miss World và Miss Universe. Hoàng My từng ngồi ghế giám khảo của nhiều cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Khi đang hoạt động nghệ thuật, Hoàng My bất ngờ tạm ngưng và quyết định lên đường đi du học, theo đuổi giấc mơ làm phim của mình vào năm 2012. Á hậu theo học khóa kéo dài 6 tháng về diễn xuất tại Học viện Điện ảnh New York.